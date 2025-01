Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"98932506-d1ae-4b89-9887-29d0e0bafd20","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamarosan minden Xbox-felhasználó kap egy szoftverfrissítést, melynek köszönhetően gyakorlatilag bármekkora külső tároló használható lesz a játékkonzollal.","shortLead":"Hamarosan minden Xbox-felhasználó kap egy szoftverfrissítést, melynek köszönhetően gyakorlatilag bármekkora külső...","id":"20250123_microsoft-xbox-konzol-kulso-tarhely-frissites-limit-eltorles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/98932506-d1ae-4b89-9887-29d0e0bafd20.jpg","index":0,"item":"ab1321c7-51e3-4f64-8862-5ee84d6cfdd5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_microsoft-xbox-konzol-kulso-tarhely-frissites-limit-eltorles","timestamp":"2025. január. 23. 12:03","title":"Szédületes újítást kapnak az Xboxok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74f2209b-78b1-48cc-8e40-45a9255a0a15","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Biró Ferencet hűtlen kezeléssel és hivatali visszaéléssel gyanúsította meg az ügyészség, ami ellen panasszal élt.","shortLead":"Biró Ferencet hűtlen kezeléssel és hivatali visszaéléssel gyanúsította meg az ügyészség, ami ellen panasszal élt.","id":"20250123_integritas-hatosag-biro-ferenc-allami-szamvevoszek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74f2209b-78b1-48cc-8e40-45a9255a0a15.jpg","index":0,"item":"491e6a87-b19e-4373-aabe-fb340c484149","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_integritas-hatosag-biro-ferenc-allami-szamvevoszek","timestamp":"2025. január. 23. 17:04","title":"Az ÁSZ szerint nem időszerű az Integritás Hatóság elnökének felmentése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72755d0a-087d-450f-8f48-0a174dbcb73e","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A református lelkész szerint az egyház összefonódott a politikai hatalommal, ezért minden olyan vagyont, ingatlanokat, amelyek megszerzése erkölcsileg nem indokolható, visszaadna az államnak, vagy felajánlana közcélra.","shortLead":"A református lelkész szerint az egyház összefonódott a politikai hatalommal, ezért minden olyan vagyont, ingatlanokat...","id":"20250123_Zalatnay-Istvan-reformatus-lelkesz-szerint-az-egyhaznak-vissza-kene-adnia-a-kormanytol-kapott-ingatlanokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/72755d0a-087d-450f-8f48-0a174dbcb73e.jpg","index":0,"item":"562c54d0-6ba5-4016-b6e0-3b9e1efeeaa9","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_Zalatnay-Istvan-reformatus-lelkesz-szerint-az-egyhaznak-vissza-kene-adnia-a-kormanytol-kapott-ingatlanokat","timestamp":"2025. január. 23. 15:02","title":"Zalatnay István református lelkész szerint az egyháznak vissza kéne adnia a kormánytól kapott ingatlanokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"729043e4-17e2-4077-99cf-761020fa1c01","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A meredek partoldalon csúszott le az autó. ","shortLead":"A meredek partoldalon csúszott le az autó. ","id":"20250123_Daruskocsikkal-emeltek-Feneketlen-toban-landolo-Porschet-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/729043e4-17e2-4077-99cf-761020fa1c01.jpg","index":0,"item":"c5345dcb-26be-42bf-9ec5-7a9ae8f0fe86","keywords":null,"link":"/cegauto/20250123_Daruskocsikkal-emeltek-Feneketlen-toban-landolo-Porschet-video","timestamp":"2025. január. 23. 16:53","title":"Két autómentő emelte ki a gödi Feneketlen-tónál landoló Porschét – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"76360215-2ce9-4aee-b26d-66c8faf9653e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Lynx nevű robot lába végén kerekeket találni, aminek köszönhetően sokkal stabilabb, mint a „hagyományos” társai.","shortLead":"A Lynx nevű robot lába végén kerekeket találni, aminek köszönhetően sokkal stabilabb, mint a „hagyományos” társai.","id":"20250123_kina-robotkutya-deep-robotics-lynx-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/76360215-2ce9-4aee-b26d-66c8faf9653e.jpg","index":0,"item":"5a373ac5-df58-4551-ba9f-377bb3167abd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250123_kina-robotkutya-deep-robotics-lynx-video","timestamp":"2025. január. 23. 11:03","title":"Olyan robotkutyát mutatott be egy kínai cég, hogy leesik tőle az ember álla – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef4d1056-b350-443c-8709-fe13db51fafd","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nehéz kiválasztani pusztán néhány szerepet Lukáts Andor rendkívül termékeny életművéből, most öt olyan filmet idézünk fel, amelyekről biztosan beugrik az ő jellegzetes karaktere, arca, beszéde.","shortLead":"Nehéz kiválasztani pusztán néhány szerepet Lukáts Andor rendkívül termékeny életművéből, most öt olyan filmet idézünk...","id":"20250124_Lukats-Andor-filmszerepei-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ef4d1056-b350-443c-8709-fe13db51fafd.jpg","index":0,"item":"b6baa386-d704-4768-ab51-d49062ffeeda","keywords":null,"link":"/kultura/20250124_Lukats-Andor-filmszerepei-ebx","timestamp":"2025. január. 24. 16:44","title":"A siket dobostól az Amerikába szakadt értelmiségiig – Lukáts Andorra emlékezünk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"faa8418b-0908-496a-a862-0e0fc9c2ff58","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az egykori politikus a közösségi oldalán adott hangot véleményének.","shortLead":"Az egykori politikus a közösségi oldalán adott hangot véleményének.","id":"20250123_iskola-bombariado-horn-gabor-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/faa8418b-0908-496a-a862-0e0fc9c2ff58.jpg","index":0,"item":"ca14ee91-241f-4a59-8292-11c129506f8f","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_iskola-bombariado-horn-gabor-velemeny","timestamp":"2025. január. 23. 11:22","title":"Horn Gábor a kormányt sejti az iskolai bombariadók mögött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53bd7834-db44-4bf4-acc9-0ade5625cc36","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hatvan díjnyertes magyar és külföldi film látható a január 25. és február 2. között zajló eseményen, amelyet 11. alkalommal tartanak meg. A programból válogattunk.","shortLead":"Hatvan díjnyertes magyar és külföldi film látható a január 25. és február 2. között zajló eseményen, amelyet 11...","id":"20250123_hvg-11-budapest-nemzetkozi-dokumentumfilm-fesztival","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53bd7834-db44-4bf4-acc9-0ade5625cc36.jpg","index":0,"item":"a192280b-7457-41a2-a67b-6dfbcf2e1b52","keywords":null,"link":"/360/20250123_hvg-11-budapest-nemzetkozi-dokumentumfilm-fesztival","timestamp":"2025. január. 23. 18:00","title":"Skalpok, harcok, elpárolgók – díjazott művek sora látható a Budapest Nemzetközi Dokumentumfilm Fesztiválon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]