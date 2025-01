Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"45aaafd8-85b9-45af-bbc7-8e6cbb1fc194","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A rendőrség tiltott piacbefolyásolás gyanújával nyomoz, a jegybank pedig 250 millió forintra büntette a Banus Port Vagyonkezelő Zrt.-t, mely naponta több tízmillió forintot bukott az akcióján. Valaki nyert is rajta, de az MNB nem árulja el, kicsoda.","shortLead":"A rendőrség tiltott piacbefolyásolás gyanújával nyomoz, a jegybank pedig 250 millió forintra büntette a Banus Port...","id":"20250127_Honapokig-manipulalta-a-4iG-reszvenyeket-megotszorozte-a-forgalmat-es-megtevesztette-a-kisbefektetoket-Jaszai-Gellert-szomszedja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/45aaafd8-85b9-45af-bbc7-8e6cbb1fc194.jpg","index":0,"item":"d21b86bd-0610-4358-998b-48e43d642a55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_Honapokig-manipulalta-a-4iG-reszvenyeket-megotszorozte-a-forgalmat-es-megtevesztette-a-kisbefektetoket-Jaszai-Gellert-szomszedja","timestamp":"2025. január. 27. 08:06","title":"Hónapokig manipulálta a 4iG-részvényeket, megötszörözte a forgalmat és megtévesztette a kisbefektetőket Jászai Gellért szomszédja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a1c85036-5099-4542-a8dd-49219b4640de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A nő ellen állatkínzás miatt a rendőrség is nyomoz.","shortLead":"A nő ellen állatkínzás miatt a rendőrség is nyomoz.","id":"20250126_osztrak-allatszaporito-no-csonge-rekord-osszegu-birsag-rendorseg-nyomozas-allatkinzas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a1c85036-5099-4542-a8dd-49219b4640de.jpg","index":0,"item":"8b5a2e69-3cd6-4be9-b91d-698fd9bf7649","keywords":null,"link":"/itthon/20250126_osztrak-allatszaporito-no-csonge-rekord-osszegu-birsag-rendorseg-nyomozas-allatkinzas","timestamp":"2025. január. 26. 10:05","title":"Rekord összegű bírságot szabtak ki a csöngei szaporítóra, aki döbbenetes körülmények között tartotta az állatait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f18592c-02b5-4e7d-9785-ac39afcfecc4","c_author":"Balla István","category":"360","description":"Az előírt tananyag mellett számos más módon is foglalkozhatnak az iskolák a holokauszttal. Ennek módja és mélysége a pedagógusokon múlik. Húsz éve Steven Spielberg maga is megnézett egy erről szóló tanórát Budapesten.","shortLead":"Az előírt tananyag mellett számos más módon is foglalkozhatnak az iskolák a holokauszttal. Ennek módja és mélysége...","id":"20250126_hvg-holokauszt-oktatas-steven-spielberg-soa-alapitvany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4f18592c-02b5-4e7d-9785-ac39afcfecc4.jpg","index":0,"item":"94874ff6-260d-4636-bc76-5ca7baae2656","keywords":null,"link":"/360/20250126_hvg-holokauszt-oktatas-steven-spielberg-soa-alapitvany","timestamp":"2025. január. 26. 20:00","title":"Fedősztori és testőrök: így jelent meg egyszer csak Steven Spielberg egy óbudai gimnáziumban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2fb2af5a-88f9-4642-93e4-8f1f220986e3","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Az óriási tálon kacsa, csirke, disznó és marhahús is volt, de most segítsége is akadt.","shortLead":"Az óriási tálon kacsa, csirke, disznó és marhahús is volt, de most segítsége is akadt.","id":"20250126_sir-lancelot-hustal-korai-influenszer-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2fb2af5a-88f9-4642-93e4-8f1f220986e3.jpg","index":0,"item":"18ccc35d-bedc-4e7b-b072-ba6d504ec384","keywords":null,"link":"/elet/20250126_sir-lancelot-hustal-korai-influenszer-budapest","timestamp":"2025. január. 26. 15:46","title":"Egyméteres hústálat rendelt magának a nagy zabáló koreai influenszer egy budapesti étteremben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"836829f8-ee98-4835-8d93-12974821f705","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Puhul a magyar álláspont Oroszország ügyében, így hozzá fogunk járulni ahhoz, hogy a szankciókat újabb hat hónappal kiterjesszék – értesült az EUrologus. A magyar kormány cserébe egy nyilatkozatot kap, amely szerint Ukrajnából továbbra érkeznek gázszállítások, de arról nincs szó, hogy ez orosz energia lenne.","shortLead":"Puhul a magyar álláspont Oroszország ügyében, így hozzá fogunk járulni ahhoz, hogy a szankciókat újabb hat hónappal...","id":"20250127_energia_veto_kulugyminiszterek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/836829f8-ee98-4835-8d93-12974821f705.jpg","index":0,"item":"6efdc84c-cee5-44a8-b4be-463d3b6d250b","keywords":null,"link":"/eurologus/20250127_energia_veto_kulugyminiszterek-ebx","timestamp":"2025. január. 27. 11:47","title":"Magyarország is hozzá fog járulni az Oroszországgal szembeni szankciók kiterjesztéséhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77286470-1774-44b0-a9fb-6964d9f707a5","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"A szünetben meg lehet verni az ellenfél szurkolóit – valamilyen játékban, ha bevonul az újabb generációs mobilhálózat a stadionokba. A mindennapokban hasznos példák sorával illusztrálhatók az 5G üzleti előnyei, melyekkel a felhasználók is jól járhatnak.","shortLead":"A szünetben meg lehet verni az ellenfél szurkolóit – valamilyen játékban, ha bevonul az újabb generációs mobilhálózat...","id":"20250126_hvg-5g-hasznalati-lehetosegei-monetizalhatosag-uzlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/77286470-1774-44b0-a9fb-6964d9f707a5.jpg","index":0,"item":"a307a14d-ad5a-463a-80bc-ea23ae73556c","keywords":null,"link":"/360/20250126_hvg-5g-hasznalati-lehetosegei-monetizalhatosag-uzlet","timestamp":"2025. január. 26. 15:30","title":"Szünetben meg lehet verni az ellenfél szurkolóit, ha bevonul az 5G a stadionokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0c9fc9cf-bd67-4c77-ac97-8089d9e7353b","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök azt kérte II. Abdullah jordán királytól, hogy Jordánia fogadjon be több olyan palesztint, akik a Gázai övezetből menekültek el az izraeli támadások következtében. ","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök azt kérte II. Abdullah jordán királytól, hogy Jordánia fogadjon be több olyan palesztint...","id":"20250126_Trump-azt-akarja-hogy-Egyiptom-es-Jordania-fogadjon-be-tobb-palesztint","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0c9fc9cf-bd67-4c77-ac97-8089d9e7353b.jpg","index":0,"item":"aec51362-1bee-483e-9b0b-ae408b2b3c42","keywords":null,"link":"/vilag/20250126_Trump-azt-akarja-hogy-Egyiptom-es-Jordania-fogadjon-be-tobb-palesztint","timestamp":"2025. január. 26. 13:02","title":"Trump azt akarja, hogy Egyiptom és Jordánia fogadjon be több gázai palesztint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be577078-331d-456f-a3e4-e2fe84275dd1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az MSI újdonsága, a CPU-hűtőbe tett lemezjátszószerűség érdekes és látványos megoldás. Sajnos nem érdemes keresni a boltok polcain, ugyanis csupán egy koncepciótermékről van szó.","shortLead":"Az MSI újdonsága, a CPU-hűtőbe tett lemezjátszószerűség érdekes és látványos megoldás. Sajnos nem érdemes keresni...","id":"20250125_msi-koncepcio-processzorhuto-forgo-lemeztanyerral","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be577078-331d-456f-a3e4-e2fe84275dd1.jpg","index":0,"item":"e43f1ea8-1a37-42a7-ace5-050e31e24b62","keywords":null,"link":"/tudomany/20250125_msi-koncepcio-processzorhuto-forgo-lemeztanyerral","timestamp":"2025. január. 25. 14:03","title":"Minden geek apró álma: mintha egy kis lemezjátszó került volna ebbe a processzorhűtőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]