Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c1ca670d-0ccd-4c87-a77e-393b47179c1d","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Ez volt az olasz harmadik Grand Slam-győzelme.","shortLead":"Ez volt az olasz harmadik Grand Slam-győzelme.","id":"20250126_jannik-sinner-cimvedes-ausztral-nyilt-teniszbajnoksag-alexander-zverev","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c1ca670d-0ccd-4c87-a77e-393b47179c1d.jpg","index":0,"item":"1535bfe7-d049-40b4-aff8-1c12c0c163b5","keywords":null,"link":"/sport/20250126_jannik-sinner-cimvedes-ausztral-nyilt-teniszbajnoksag-alexander-zverev","timestamp":"2025. január. 26. 13:11","title":"Megvédte a címét Jannik Sinner Melbourne-ben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff0e132a-c9d1-4c33-8422-3de230d957db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A lángokat több mint negyven tűzoltó fékezte meg.","shortLead":"A lángokat több mint negyven tűzoltó fékezte meg.","id":"20250125_Videon-a-nagy-tuzoltas-tobb-robbanas-utan-gyulladt-ki-egy-9-keruleti-lakas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ff0e132a-c9d1-4c33-8422-3de230d957db.jpg","index":0,"item":"839ad49e-8034-447a-9e30-c2f24d68ec7d","keywords":null,"link":"/itthon/20250125_Videon-a-nagy-tuzoltas-tobb-robbanas-utan-gyulladt-ki-egy-9-keruleti-lakas","timestamp":"2025. január. 25. 13:30","title":"Videón a nagy tűzoltás – több robbanás után gyulladt ki a IX. kerületi lakás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5254df01-84c9-455b-8ab0-df5d77bce7b7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"A szúfisták enklávéjának nem lesznek falai, rendőrsége, hadserege, adóbevételei, de spirituális állam lesz.","shortLead":"A szúfisták enklávéjának nem lesznek falai, rendőrsége, hadserege, adóbevételei, de spirituális állam lesz.","id":"20250125_Albania-szuveren-muszlim-miniallamot-hoz-letre-a-fovarosaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5254df01-84c9-455b-8ab0-df5d77bce7b7.jpg","index":0,"item":"69941627-e33a-4ade-b4a7-4996563dd14b","keywords":null,"link":"/vilag/20250125_Albania-szuveren-muszlim-miniallamot-hoz-letre-a-fovarosaban","timestamp":"2025. január. 25. 21:10","title":"Albánia szuverén muszlim miniállamot hoz létre a fővárosában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fdb735b-36a0-4456-a54b-44dcd85ac318","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nevetségesnek tartja az ellen felhozott vádakat Schadl György, a Bírósági Végrehajtói Kar több száz milliós korrupcióval vádolt volt elnöke.","shortLead":"Nevetségesnek tartja az ellen felhozott vádakat Schadl György, a Bírósági Végrehajtói Kar több száz milliós...","id":"20250125_Schadl-Gyorgy-Mit-szamitott-volna-hogy-ismerem-Rogan-Antalt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fdb735b-36a0-4456-a54b-44dcd85ac318.jpg","index":0,"item":"0ae434d3-afc1-41d4-add2-a94c1e76c72e","keywords":null,"link":"/itthon/20250125_Schadl-Gyorgy-Mit-szamitott-volna-hogy-ismerem-Rogan-Antalt","timestamp":"2025. január. 25. 11:33","title":"Schadl György: Mit számított volna, hogy ismerem Rogán Antalt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af7b85e7-c0f8-4a2f-9d39-ff3e804708b0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A főpolgármester szerint a Mini-Dubaj beruházáshoz kiszemelt rákosrendezői területek jogi helyzete bonyolultnak tűnhet, de valójában nem az. Szerinte a fővárosnak elővásárlási joga van rájuk, és élni is fognak vele.","shortLead":"A főpolgármester szerint a Mini-Dubaj beruházáshoz kiszemelt rákosrendezői területek jogi helyzete bonyolultnak tűnhet...","id":"20250126_karacsony-gergely-fopolgarmester-rakosrendezo-elovasarlasi-jog-fovaros-mini-dubaj-parkvaros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af7b85e7-c0f8-4a2f-9d39-ff3e804708b0.jpg","index":0,"item":"c78cb285-8c32-4955-a25d-620c2fc99398","keywords":null,"link":"/itthon/20250126_karacsony-gergely-fopolgarmester-rakosrendezo-elovasarlasi-jog-fovaros-mini-dubaj-parkvaros","timestamp":"2025. január. 26. 13:51","title":"Budapest, vagy Bindzsisztán – Karácsony szerint erről döntenek szerdán a fővárosi képviselők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f6a2027e-1bdc-4869-bd8a-b5c5c1b2f859","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Összecseréltek két beteget a szegedi egyetemi klinikán. Egy 77 éves férfi érfestésre érkezett az intézménybe, és egy tüdődaganatos beteggel együtt várta, hogy sorra kerüljön. Az orvosok tévedésből a másik betegnek szánt beavatkozást végezték el rajta – számolt be az esetről az RTL Híradó.","shortLead":"Összecseréltek két beteget a szegedi egyetemi klinikán. Egy 77 éves férfi érfestésre érkezett az intézménybe, és...","id":"20250126_Erfestes-helyett-tevedesbol-egy-tudodaganatos-beteg-kezeleset-kapta-meg-egy-ferfi-Szegeden","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f6a2027e-1bdc-4869-bd8a-b5c5c1b2f859.jpg","index":0,"item":"0c90ecae-42f8-4a9b-936a-1983003fce33","keywords":null,"link":"/elet/20250126_Erfestes-helyett-tevedesbol-egy-tudodaganatos-beteg-kezeleset-kapta-meg-egy-ferfi-Szegeden","timestamp":"2025. január. 26. 09:37","title":"Érfestés helyett tévedésből egy tüdődaganatos beteg kezelését kapta meg egy férfi Szegeden","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc224ed-a856-456a-8dc6-40aadae69c03","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump szankciók sorát jelentette be, erre válaszolt Gustavo Petro államfő.","shortLead":"Donald Trump szankciók sorát jelentette be, erre válaszolt Gustavo Petro államfő.","id":"20250127_Kolumbia-allamfoi-gepet-bocsat-rendelkezesre-az-Egyesult-Allamokbol-kiutasitott-illegalis-bevandorlok-szallitasara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4bc224ed-a856-456a-8dc6-40aadae69c03.jpg","index":0,"item":"426b3198-61d1-4713-9698-c8638e92cfb2","keywords":null,"link":"/vilag/20250127_Kolumbia-allamfoi-gepet-bocsat-rendelkezesre-az-Egyesult-Allamokbol-kiutasitott-illegalis-bevandorlok-szallitasara","timestamp":"2025. január. 27. 05:39","title":"Kolumbia államfői gépet bocsát rendelkezésre az Egyesült Államokból kiutasított illegális bevándorlók szállítására","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d588427-70a9-47b3-9a02-6d1ff0f242da","c_author":"Németh András","category":"elet","description":"Nem publikálja Neil Gaiman jövőbeli műveit a Dark Horse Comics nevű kiadó, miután az ismert képregényírót több nő is szexuális visszaéléssel vádolta meg.","shortLead":"Nem publikálja Neil Gaiman jövőbeli műveit a Dark Horse Comics nevű kiadó, miután az ismert képregényírót több nő is...","id":"20250126_Konyvkiadoja-szakitott-a-szexualis-visszaelessel-vadolt-Neil-Gaimannal","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d588427-70a9-47b3-9a02-6d1ff0f242da.jpg","index":0,"item":"a5ac5b0d-1049-4763-8e9b-daaf1511ff4e","keywords":null,"link":"/elet/20250126_Konyvkiadoja-szakitott-a-szexualis-visszaelessel-vadolt-Neil-Gaimannal","timestamp":"2025. január. 26. 10:41","title":"Könyvkiadója szakított a szexuális visszaéléssel vádolt Neil Gaimannal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]