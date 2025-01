Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"3b233318-4f54-4b19-a2bd-7b2f3c59b00d","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Olyan eszközt mutatott be az OpenAI, mely parancsok mentén, a felhasználó szeme előtt képes véghez vinni a feladatokat – mintha valaki más irányítaná a számítógépét.","shortLead":"Olyan eszközt mutatott be az OpenAI, mely parancsok mentén, a felhasználó szeme előtt képes véghez vinni a feladatokat...","id":"20250124_openai-operator-mesterseges-intelligencia-bongeszo-iranyitasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b233318-4f54-4b19-a2bd-7b2f3c59b00d.jpg","index":0,"item":"b1a171a9-c247-455a-bcf8-7d801b576afc","keywords":null,"link":"/tudomany/20250124_openai-operator-mesterseges-intelligencia-bongeszo-iranyitasa","timestamp":"2025. január. 24. 12:40","title":"Havi 80 000 forintért már kipróbálható az OpenAI nagy dobása, ami a felhasználó helyett irányítja a böngészőt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee4e0e22-b8e8-4478-aec6-a8e891686325","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"A magyar kormány régóta ostromolja Brüsszelt egy számlával, ami a magyar határkerítés költségeit tartalmazza. Az Európai Bizottság eddig kategorikusan elutasította, hogy ilyen célra uniós pénzt biztosítson, azonban változás várható ebben. Viszont korántsem biztos, hogy a magyar kerítésre jut EU-s forrás.","shortLead":"A magyar kormány régóta ostromolja Brüsszelt egy számlával, ami a magyar határkerítés költségeit tartalmazza...","id":"20250124_migracio_hatarkerites_europai_parlament","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ee4e0e22-b8e8-4478-aec6-a8e891686325.jpg","index":0,"item":"8b12bb61-5b01-4b7c-bebf-a733c2e49116","keywords":null,"link":"/eurologus/20250124_migracio_hatarkerites_europai_parlament","timestamp":"2025. január. 24. 13:16","title":"A Fidesz tízmilliárd eurót kér az EU-tól határvédelemre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d63c4da-f739-4c02-83bc-e9fd32da0903","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Soros György fia nem ért egyet azzal, hogy fordulóponthoz érkeztünk a történelemben, és hogy elkerülhetetlen a demokrácia visszaszorulása. Bár az igaz, hogy Trump megtestesít mindent, amiben a Soros család nem hisz – mondta a Financial Timesnak.","shortLead":"Soros György fia nem ért egyet azzal, hogy fordulóponthoz érkeztünk a történelemben, és hogy elkerülhetetlen...","id":"20250122_alex-soros-financial-times","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6d63c4da-f739-4c02-83bc-e9fd32da0903.jpg","index":0,"item":"c0ea7d7e-f020-43be-a90c-91bd760785de","keywords":null,"link":"/360/20250122_alex-soros-financial-times","timestamp":"2025. január. 22. 16:33","title":"Alex Soros: Trump csapata terrorizál, védekezni kell ellenük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8702810e-8216-41f6-9f98-74a13a1ec964","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Egy szabolcsi útszakaszon mérték be az extrém gyorshajtót. ","shortLead":"Egy szabolcsi útszakaszon mérték be az extrém gyorshajtót. ","id":"20250124_190-es-tempo-gyorshajtas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8702810e-8216-41f6-9f98-74a13a1ec964.jpg","index":0,"item":"c54f01af-dca0-47d7-ab79-082525bb8ff8","keywords":null,"link":"/cegauto/20250124_190-es-tempo-gyorshajtas","timestamp":"2025. január. 24. 08:14","title":"Ausztriában ezért a kocsit is elvennék: 190-es tempóval ment a 90-es táblánál egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7a14814-3db3-4ae1-9dd9-bdfcd8b70d93","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Interjút adott a kormánypárti Mandinernek Marcin Romanowski, a kormány által politikai menekültként befogadott lengyel miniszterhelyettes. A kormányközeli Mandinernek elmondta, hogy az ellene indított eljárást boszorkányüldözésnek tartja, Magyar Péter színre lépése mögött pedig Brüsszelt látja. ","shortLead":"Interjút adott a kormánypárti Mandinernek Marcin Romanowski, a kormány által politikai menekültként befogadott lengyel...","id":"20250123_Romanowski-a-Mandinernek-maszkos-alakok-rontottak-be-a-lakasomba-levetkoztettek-es-kamerak-elott-bilincsbe-verve-vittek-el","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f7a14814-3db3-4ae1-9dd9-bdfcd8b70d93.jpg","index":0,"item":"38457688-6e6d-4fd3-9e59-178704274cdd","keywords":null,"link":"/itthon/20250123_Romanowski-a-Mandinernek-maszkos-alakok-rontottak-be-a-lakasomba-levetkoztettek-es-kamerak-elott-bilincsbe-verve-vittek-el","timestamp":"2025. január. 23. 14:30","title":"Romanowski a Mandinernek: \"Maszkos alakok rontottak be a lakásomba, levetkőztettek, és kamerák előtt bilincsbe verve vittek el\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4acc6b39-7f90-4b08-90c4-81747f143ebe","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Moszkva a Kurszki területre betörő ukránok ellen küldte harcolni az észak-koreai csapatokat.","shortLead":"Moszkva a Kurszki területre betörő ukránok ellen küldte harcolni az észak-koreai csapatokat.","id":"20250122_orosz-ukran-haboru-meghalt-eszak-koreai-katonak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4acc6b39-7f90-4b08-90c4-81747f143ebe.jpg","index":0,"item":"7a5bf527-37d8-453a-97b0-470f4a3c2d16","keywords":null,"link":"/vilag/20250122_orosz-ukran-haboru-meghalt-eszak-koreai-katonak","timestamp":"2025. január. 22. 19:33","title":"Már ezer észak-koreai katona halt meg az oroszok oldalán harcolva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1235c4de-7fe7-4abc-8102-976794c06257","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Jancsó Dávid személyében ismét van Oscar-jelöltünk. Az Emilia Pérez 13 jelöléssel vezet, a Wicked és A brutalista 10-10 jelöléssel a második","shortLead":"Jancsó Dávid személyében ismét van Oscar-jelöltünk. Az Emilia Pérez 13 jelöléssel vezet, a Wicked és A brutalista 10-10...","id":"20250123_Kihirdettek-az-Oscar-jeloleseket_2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1235c4de-7fe7-4abc-8102-976794c06257.jpg","index":0,"item":"d1ca1488-21ee-4547-bc33-50164b3d639c","keywords":null,"link":"/kultura/20250123_Kihirdettek-az-Oscar-jeloleseket_2025","timestamp":"2025. január. 23. 15:22","title":"Kihirdették az Oscar-jelöléseket: Jancsó Dávidot A brutalista vágásáért jelölték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A német külügyminiszter szerint Putyin kész feláldozni akár az országát is, noha fel kellene ismernie, hogy nem tudja megnyerni a háborút. Trump erős Amerikát örökölt, és ez gond a gyenge Európa számára, mert az nincs felkészülve arra, hogy versengjen eddigi védelmezőjével – írja Marc Champion. A Financial Times szakértője nem érzékeli, hogy akkora bajban lenne az amerikai gazdaság, mint ahogy azt Trump beállítja. Nemzetközi lapszemle.","shortLead":"A német külügyminiszter szerint Putyin kész feláldozni akár az országát is, noha fel kellene ismernie, hogy nem tudja...","id":"20250123_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"f79d2588-d7a1-4651-b2c4-a94bf3d437eb","keywords":null,"link":"/360/20250123_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. január. 23. 10:30","title":"Jan-Werner Müller: Az oligarchák láthatóbbak, mint valaha. Ez sebezhetőbbé is teszi őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]