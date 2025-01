Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"be577078-331d-456f-a3e4-e2fe84275dd1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az MSI újdonsága, a CPU-hűtőbe tett lemezjátszószerűség érdekes és látványos megoldás. Sajnos nem érdemes keresni a boltok polcain, ugyanis csupán egy koncepciótermékről van szó.","shortLead":"Az MSI újdonsága, a CPU-hűtőbe tett lemezjátszószerűség érdekes és látványos megoldás. Sajnos nem érdemes keresni...","id":"20250125_msi-koncepcio-processzorhuto-forgo-lemeztanyerral","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/be577078-331d-456f-a3e4-e2fe84275dd1.jpg","index":0,"item":"e43f1ea8-1a37-42a7-ace5-050e31e24b62","keywords":null,"link":"/tudomany/20250125_msi-koncepcio-processzorhuto-forgo-lemeztanyerral","timestamp":"2025. január. 25. 14:03","title":"Minden geek apró álma: mintha egy kis lemezjátszó került volna ebbe a processzorhűtőbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7661143a-270a-4a89-b512-08250cc6dbea","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Vitathatatlanul jelentős mérföldhez érkezett az OpenAI az intellektuális feladatok elvégzésére alkalmas AGI-val, azonban a nemrég bejelentett eredmények még messze nem jelentik azt, hogy hamarosan mindennapokban mutatná meg tudását az emberrel vetekedő mesterséges intelligencia. Maga Sam Altman hűtötte le a kedélyeket ezzel kapcsolatban.","shortLead":"Vitathatatlanul jelentős mérföldhez érkezett az OpenAI az intellektuális feladatok elvégzésére alkalmas AGI-val...","id":"20250125_openai-sam-altman-mesterseges-altalanos-intelligencia-nincs-kesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7661143a-270a-4a89-b512-08250cc6dbea.jpg","index":0,"item":"8c135ed6-98cd-4601-bfc2-826bcec3ab63","keywords":null,"link":"/tudomany/20250125_openai-sam-altman-mesterseges-altalanos-intelligencia-nincs-kesz","timestamp":"2025. január. 25. 18:03","title":"Itt a hidegzuhany, nem is akárkitől: nincs kész még az embert is helyettesítő mesterséges intelligencia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"198ca410-14d1-4a3b-a0be-3a562bd0490a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színésznő elérkezettnek látta az időt, hogy ismerkedési tippet adjon 10 éves gyermekének.","shortLead":"A színésznő elérkezettnek látta az időt, hogy ismerkedési tippet adjon 10 éves gyermekének.","id":"20250125_Scarlett-Johansson-felvilagositotta-10-eves-lanyat-a-ghosting","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/198ca410-14d1-4a3b-a0be-3a562bd0490a.jpg","index":0,"item":"af1db4ef-5ec1-4052-8b21-0fcf788a6050","keywords":null,"link":"/elet/20250125_Scarlett-Johansson-felvilagositotta-10-eves-lanyat-a-ghosting","timestamp":"2025. január. 25. 13:57","title":"Scarlett Johansson felvilágosította 10 éves lányát a ghostingról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab6765c9-6202-46ee-a329-4d5e78dfd92d","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Az evészavarok az emberek közel tizedét érintik világszerte. Mivel a betegek gyakran nem hajlandók bevallani, hogy problémát okoz számukra az egészséges testsúly fenntartása, a diagnózis néha sokáig várat magára vagy elmarad. Részlet a Bél című könyvből.","shortLead":"Az evészavarok az emberek közel tizedét érintik világszerte. Mivel a betegek gyakran nem hajlandók bevallani...","id":"20250125_eveszavarok-felismerese-gyakori-tipusok-tunetek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ab6765c9-6202-46ee-a329-4d5e78dfd92d.jpg","index":0,"item":"c7bd0ced-8cee-450e-a407-89787a103a86","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250125_eveszavarok-felismerese-gyakori-tipusok-tunetek","timestamp":"2025. január. 25. 19:15","title":"Ismerjük fel az evészavarokat: ezek a leggyakoribb típusok és tüneteik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f7ab5d3-53c5-42d2-8baf-0277c86ee94e","c_author":"Vándor Éva","category":"360","description":"A tavaly 100 éves korában elhunyt, bonyhádi születésű auschwitzi túlélő, Lily Ebert többé nem tart már történelmi fogadóórát a TikTokon, de a dédunokája folytatja a munkáját, és továbbviszi a szellemiségét. Dov Forman szerencsére már évekkel ezelőtt valami olyasmire vállalkozott, amit túlélők leszármazottainak sokasága – tapintatból, félelemből vagy tudatlanságból – nem tud, mer vagy akar megtenni: kérdezett, amíg még lehetett. A holokauszt generációkon átívelő súlyáról, a szembenézés jelentőségéről és Lily Ebert megtörhetetlen életerejéről is beszélgettünk nem sokkal Auschwitz felszabadulásának a 80. évfordulója előtt. ","shortLead":"A tavaly 100 éves korában elhunyt, bonyhádi születésű auschwitzi túlélő, Lily Ebert többé nem tart már történelmi...","id":"20250126_lily-ebert-holokauszt-tulelo-auschwitz-80-dov-forman-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f7ab5d3-53c5-42d2-8baf-0277c86ee94e.jpg","index":0,"item":"4eae0f62-6d15-4894-8ed0-73c66d346821","keywords":null,"link":"/360/20250126_lily-ebert-holokauszt-tulelo-auschwitz-80-dov-forman-interju","timestamp":"2025. január. 26. 19:30","title":"„Családunk minden generációja bizonyítéka az ő erejének” – interjú a holokauszttúlélő Lily Ebert dédunokájával ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2a3f776b-ae0e-4728-97f6-ca538bf037d4","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az ügy előzménye, hogy működéssel kapcsolatos problémákat tártak fel abból az időszakból, amikor Zalán János volt a teátrum igazgatója. Zalánt nemrég a Kolibri Színház élére nevezték ki a társulat akarata ellenére, a pályázatának és a kinevezésének felülvizsgálatáról most azt mondta a miniszter: „erről majd akkor beszélhetünk, ha a vizsgálat lezárult”. ","shortLead":"Az ügy előzménye, hogy működéssel kapcsolatos problémákat tártak fel abból az időszakból, amikor Zalán János volt...","id":"20250127_Hanko-Balazs-miniszter-Kolibri-szinhaz-Pesti-Magyar-Szinhaz-hatosagi-vizsgalat-bunteto-feljelentes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2a3f776b-ae0e-4728-97f6-ca538bf037d4.jpg","index":0,"item":"f8f41f11-a550-424b-b56c-39d0e25868ee","keywords":null,"link":"/kultura/20250127_Hanko-Balazs-miniszter-Kolibri-szinhaz-Pesti-Magyar-Szinhaz-hatosagi-vizsgalat-bunteto-feljelentes","timestamp":"2025. január. 27. 10:14","title":"Hankó Balázs megerősítette: hatósági vizsgálat folyik a Pesti Magyar Színház ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cbfe1d2-df67-4f1d-b211-da01f5defaeb","c_author":"Kovács István","category":"itthon","description":"Kevés meglepetés, annál több öntömjénezés jellemzi a kormány „dokumentumfilmjét”, amelyet a koronavírus-járványról készítettek. Harmadik hullám említés szintjén sem volt, csak 8 ezer lélegeztetőgépről beszélnek, arról pedig szó sem esik, hogy milyen borzalmas statisztika jött ki a pandémia végére.","shortLead":"Kevés meglepetés, annál több öntömjénezés jellemzi a kormány „dokumentumfilmjét”, amelyet a koronavírus-járványról...","id":"20250126_orbanek-film-covid-sikersztori","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7cbfe1d2-df67-4f1d-b211-da01f5defaeb.jpg","index":0,"item":"250e1da7-2404-4fdd-9ab1-32ba94710452","keywords":null,"link":"/itthon/20250126_orbanek-film-covid-sikersztori","timestamp":"2025. január. 26. 21:57","title":"Orbánék filmre vitték a koronavírus-járvány erősen cenzúrázott történetét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Springer konszern vezetője a nyilvánosság előtt bírálja jó barátját, Elon Muskot, Donald Trumpról, a kínai gazdaság bajairól és a soá tanulságairól írnak a lapok a holokauszt emléknapon. Válogatásunk a nemzetközi sajtóból.","shortLead":"A Springer konszern vezetője a nyilvánosság előtt bírálja jó barátját, Elon Muskot, Donald Trumpról, a kínai gazdaság...","id":"20250127_nemzetkozi-lapszemle-trump-holokauszt-kina-musk","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"4fc1c7f4-defe-4cb7-a046-fc7e68597c24","keywords":null,"link":"/360/20250127_nemzetkozi-lapszemle-trump-holokauszt-kina-musk","timestamp":"2025. január. 27. 10:30","title":"NATO-tábornok: Még sosem volt ekkora esélye, hogy katonai összecsapás legyen a szövetség és Oroszország között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]