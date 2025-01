Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"1d5c2445-9d9a-49d8-859a-d5382ce1c8cc","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Roman Abramovics több millió fontot spórolhatott így a BBC oknyomozó riportja szerint.","shortLead":"Roman Abramovics több millió fontot spórolhatott így a BBC oknyomozó riportja szerint.","id":"20250128_roman-abramovics-adocsalas-jacht-ciprus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d5c2445-9d9a-49d8-859a-d5382ce1c8cc.jpg","index":0,"item":"a5e82cfa-165b-4b2e-8c75-388944684ae2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250128_roman-abramovics-adocsalas-jacht-ciprus","timestamp":"2025. január. 28. 12:22","title":"Saját cégeinek adta bérbe luxusjachtjait Roman Abramovics, hogy ne kelljen befizetnie több millió fontnyi adót Ciprusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae282f17-6578-4905-89ad-5e2dd21f2ee8","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Nem fogunk úgy táncolni, ahogyan Kijev fütyül – idézi Orbán Viktor és Robert Fico múlt heti pozsonyi állásfoglalását Dirk Schümer, a konzervatív német lap európai ügyekkel foglalkozó munkatársa. Úgy értékeli, hogy egyre inkább bomlik az elutasítás politikai frontja Moszkvával szemben.","shortLead":"Nem fogunk úgy táncolni, ahogyan Kijev fütyül – idézi Orbán Viktor és Robert Fico múlt heti pozsonyi állásfoglalását...","id":"20250127_Die-Welt-elemzes-Kozep-Europa-tovabb-putyinizalodik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae282f17-6578-4905-89ad-5e2dd21f2ee8.jpg","index":0,"item":"281a5fa3-c94b-4001-9174-22a23cf142bf","keywords":null,"link":"/360/20250127_Die-Welt-elemzes-Kozep-Europa-tovabb-putyinizalodik","timestamp":"2025. január. 27. 07:27","title":"Die Welt-elemzés: Európa tovább putyinizálódik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2cce341c-5b43-4520-b7cf-bbb3d20d84a8","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Donald Trumpnak is odaszúrt az iráni külügyminiszter.","shortLead":"Donald Trumpnak is odaszúrt az iráni külügyminiszter.","id":"20250128_iran-izrael-egyesult-allamok-atomprogram","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2cce341c-5b43-4520-b7cf-bbb3d20d84a8.jpg","index":0,"item":"a4f4fe3f-dc72-44e1-a0c8-4b19b7a29dc8","keywords":null,"link":"/vilag/20250128_iran-izrael-egyesult-allamok-atomprogram","timestamp":"2025. január. 28. 11:27","title":"Irán szerint Izrael és az USA bolond lenne megtámadni a nukleáris létesítményeiket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b5ea5de-98c1-4334-8954-647bae48479c","c_author":"HVG","category":"sport","description":"David Coote arról beszélt, hogy az angol bajnokság macsó környezetében nem merte felvállalni a másságát, mivel már így is folyamatosan kapott fenyegetéseket.","shortLead":"David Coote arról beszélt, hogy az angol bajnokság macsó környezetében nem merte felvállalni a másságát, mivel már...","id":"20250128_david-coote-premier-league-liverpool-biro-coming-out","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3b5ea5de-98c1-4334-8954-647bae48479c.jpg","index":0,"item":"c644f412-0f7f-44ae-9b2d-36a4160889d4","keywords":null,"link":"/sport/20250128_david-coote-premier-league-liverpool-biro-coming-out","timestamp":"2025. január. 28. 09:27","title":"Coming outolt a Premier League kokainozáson kapott, majd kirúgott játékvezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba17096d-4419-49c4-aa93-1c77de027e1d","c_author":"HVG","category":"360","description":"Különleges téli akciókkal várják a vendégeket a magyarországi wellness- és gyógyszállók. Nem véletlenül: miközben a szolgáltatók a hagyományosan gyengébb hónapokban is igyekeznek benépesíteni a hoteleket, awellnesshétvétgék lehetőséget kínálnak a feltöltődésre. Nem kevésbé a túrázás, a természeti látnivalók télen különleges arcukat mutatják. ","shortLead":"Különleges téli akciókkal várják a vendégeket a magyarországi wellness- és gyógyszállók. Nem véletlenül: miközben...","id":"20250126_hvg-tel-wellness-gyogyulas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ba17096d-4419-49c4-aa93-1c77de027e1d.jpg","index":0,"item":"753b0f83-6c94-4053-b8fd-60607db4bb68","keywords":null,"link":"/360/20250126_hvg-tel-wellness-gyogyulas","timestamp":"2025. január. 26. 16:00","title":"A 83 fokos termálvíztől a bányászok kőbe vájt szállásáig – téli programok lustábbaknak és aktívabbaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d123722-adca-43bf-a2ab-51cfa3654b64","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rapper szerint a szombati eset arra mutat rá, hogy „továbbra is komoly problémákat okoz az alkohol az országban”.","shortLead":"A rapper szerint a szombati eset arra mutat rá, hogy „továbbra is komoly problémákat okoz az alkohol az országban”.","id":"20250126_curtis-oregfiuk-focimeccs-szurkolo-pofon-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d123722-adca-43bf-a2ab-51cfa3654b64.jpg","index":0,"item":"9d8b579f-1a8f-4a99-8312-5f17d6891b98","keywords":null,"link":"/elet/20250126_curtis-oregfiuk-focimeccs-szurkolo-pofon-reakcio","timestamp":"2025. január. 26. 14:41","title":"Megütött egy nézőt Curtis egy öregfiúk-focimeccsen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"53500710-9f68-4385-b27e-853edbb3f5b3","c_author":"Lenthár Balázs","category":"360","description":"Nyolcvan éve, 1945. január 27-én szabadították fel a szovjet csapatok az auschwitzi lágerkomplexum területét. Hogyan teltek a táborok utolsó hónapjai, miként próbálták eltüntetni a holokauszt bizonyítékait a nácik, és mihez kezdett a szovjet propaganda a felszabadított táborokkal?","shortLead":"Nyolcvan éve, 1945. január 27-én szabadították fel a szovjet csapatok az auschwitzi lágerkomplexum területét. Hogyan...","id":"20250127_auschwitz-80-felszabadulas-utolso-napok-koncentracios-tabor-ss-szovjetek-propaganda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/53500710-9f68-4385-b27e-853edbb3f5b3.jpg","index":0,"item":"fb0b3b2b-bb57-43f4-ae8c-8365e3c6f6ea","keywords":null,"link":"/360/20250127_auschwitz-80-felszabadulas-utolso-napok-koncentracios-tabor-ss-szovjetek-propaganda","timestamp":"2025. január. 27. 17:30","title":"Szabadulás a pokolból – a holokauszt fővárosának végórái","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59220740-9d0f-4f59-a219-e37a3f689e89","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kör ezzel bezárul, ráadásul ez még csak nem is rendkívüli, hanem bevett jogi megoldás.","shortLead":"A kör ezzel bezárul, ráadásul ez még csak nem is rendkívüli, hanem bevett jogi megoldás.","id":"20250127_Mini-Dubaj-hiaba-van-a-fovarosnak-elovasarlasi-joga-ha-el-vele-az-allam-is-elhet-a-sajat-visszavasarlasi-jogaval","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59220740-9d0f-4f59-a219-e37a3f689e89.jpg","index":0,"item":"d16c41f8-656e-4a6e-893a-d24a13922fa0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250127_Mini-Dubaj-hiaba-van-a-fovarosnak-elovasarlasi-joga-ha-el-vele-az-allam-is-elhet-a-sajat-visszavasarlasi-jogaval","timestamp":"2025. január. 27. 09:16","title":"Mini-Dubaj: hiába van a fővárosnak elővásárlási joga, ha él vele, az állam is élhet a saját visszavásárlási jogával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]