[{"available":true,"c_guid":"3770fec8-c5fd-40b6-9d1b-683de39799ca","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Muhammad Szalah az-Zabir keresett dzsihadista terrorista volt.","shortLead":"Muhammad Szalah az-Zabir keresett dzsihadista terrorista volt.","id":"20250131_sziria-al-kaida-parancsnok-amerikai-legicsapas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3770fec8-c5fd-40b6-9d1b-683de39799ca.jpg","index":0,"item":"3469d70d-e78f-4d78-936d-b2b1b6b67575","keywords":null,"link":"/vilag/20250131_sziria-al-kaida-parancsnok-amerikai-legicsapas","timestamp":"2025. január. 31. 07:07","title":"Amerikai légicsapás végzett az al-Kaida szíriai csoportjának parancsnokával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5dd3f465-b753-42a1-90cb-565f6643d090","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A maratoni futás felvételén esett el a színésznő. ","shortLead":"A maratoni futás felvételén esett el a színésznő. ","id":"20250131_Komoly-balesetet-szenvedett-egy-jelenet-felvetelen-Udvaros-Dorottya-majdnem-meghiusult-a-Futni-mentem-forgatasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5dd3f465-b753-42a1-90cb-565f6643d090.jpg","index":0,"item":"5b5041a8-6d0c-4373-9217-49e9d2f49543","keywords":null,"link":"/elet/20250131_Komoly-balesetet-szenvedett-egy-jelenet-felvetelen-Udvaros-Dorottya-majdnem-meghiusult-a-Futni-mentem-forgatasa","timestamp":"2025. január. 31. 08:36","title":"Komoly balesetet szenvedett egy jelenet felvételén Udvaros Dorottya, majdnem meghiúsult a Futni mentem forgatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79421d1-63e3-4a17-bace-2692f65e2ce5","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Nagyszabású hadműveletekbe kezdett Izrael Ciszjordániában, ahol fokozódik a palesztinok és az izraeli telepesek közötti erőszak, ráadásul a palesztin frakciók egymással is véres csatákat vívnak.","shortLead":"Nagyszabású hadműveletekbe kezdett Izrael Ciszjordániában, ahol fokozódik a palesztinok és az izraeli telepesek közötti...","id":"20250130_hvg-ciszjordania-izrael-palesztinok-telepesek-gaza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e79421d1-63e3-4a17-bace-2692f65e2ce5.jpg","index":0,"item":"b64181dc-f66b-4b07-a04b-a721065bd17a","keywords":null,"link":"/360/20250130_hvg-ciszjordania-izrael-palesztinok-telepesek-gaza","timestamp":"2025. január. 30. 17:30","title":"Trump jelezte Netanjahunak, hogy mellette áll, de Izrael iránti korlátlan támogatására nem lehet mérget venni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60a21767-9678-4326-9860-20e2cf9e2b46","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Ha megfelelően áthangoljuk a tudatunkat, újfajta létformát alakíthatunk ki, amellyel akár krónikus egészséget is kialakíthatunk – állítja egy amerikai pszichológiaprofesszor. Mit jelent a test-elme egysége? Milyen hatása lehet a szervezetünkre a tudatos jelenlét? És miért lett vékonyabb a szobalányok dereka a felmosástól?","shortLead":"Ha megfelelően áthangoljuk a tudatunkat, újfajta létformát alakíthatunk ki, amellyel akár krónikus egészséget is...","id":"20250131_Fiatalodhatunk-gyogyulhatunk-vagy-epp-sportolhatunk-is-fejben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60a21767-9678-4326-9860-20e2cf9e2b46.jpg","index":0,"item":"42ba9b99-881b-40af-93b3-829628f63984","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20250131_Fiatalodhatunk-gyogyulhatunk-vagy-epp-sportolhatunk-is-fejben","timestamp":"2025. január. 31. 08:40","title":"Fiatalodhatunk, gyógyulhatunk vagy épp sportolhatunk is fejben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3793fc54-e491-4e0c-abcf-ad447833d9b6","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A helyi általános iskolának küldött olyan levelet, amiben arról írt, hogy ne menjenek iskolába a tanulók, mert ott bomba van elrejtve, az épület fel fog robbanni.","shortLead":"A helyi általános iskolának küldött olyan levelet, amiben arról írt, hogy ne menjenek iskolába a tanulók, mert ott...","id":"20250131_matekdolgozat-11-eves-sajoszentpeteri-diak-bombafenyegetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3793fc54-e491-4e0c-abcf-ad447833d9b6.jpg","index":0,"item":"f0de7a45-3f75-4ef8-8776-58b9ad5cc9c7","keywords":null,"link":"/itthon/20250131_matekdolgozat-11-eves-sajoszentpeteri-diak-bombafenyegetes","timestamp":"2025. január. 31. 21:22","title":"Nem akart matekdolgozatot írni a 11 éves sajószentpéteri diák, bombafenyegető emailt küldött az iskolájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18325941-9fbb-4a15-a544-74e5b7b7bced","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nemsokára jön az Addams Family spin off sorozatának következő szériája.","shortLead":"Nemsokára jön az Addams Family spin off sorozatának következő szériája.","id":"20250131_wednesday-sorozat-masodik-evad-elozetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/18325941-9fbb-4a15-a544-74e5b7b7bced.jpg","index":0,"item":"ce5c3447-7938-4d1d-af75-bf84e9152be4","keywords":null,"link":"/kultura/20250131_wednesday-sorozat-masodik-evad-elozetes","timestamp":"2025. január. 31. 14:13","title":"Rövid, de félelmetes előzetest kapott a Wednesday második évada","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"279defeb-24d1-4553-bc70-87f0d717aae7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A politikus, aki korábban a Magyarországra menekült Marcin Romanowski főnöke volt, egy tévéstúdióból távozva a rendőrökkel találta szembe magát.","shortLead":"A politikus, aki korábban a Magyarországra menekült Marcin Romanowski főnöke volt, egy tévéstúdióból távozva...","id":"20250131_Orizetbe-vettek-a-volt-lengyel-igazsagugyi-minisztert-az-ottani-Pegasus-ugy-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/279defeb-24d1-4553-bc70-87f0d717aae7.jpg","index":0,"item":"68f45129-76f0-440e-8263-ca1787419639","keywords":null,"link":"/vilag/20250131_Orizetbe-vettek-a-volt-lengyel-igazsagugyi-minisztert-az-ottani-Pegasus-ugy-miatt","timestamp":"2025. január. 31. 18:54","title":"Őrizetbe vették a volt lengyel igazságügyi minisztert az ottani Pegasus-ügy miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f89d8870-c981-4062-a8f3-cdb160209120","c_author":"Balizs Benedek","category":"sport","description":"Összefoglalunk minden fontos tudnivalót a Bajnokok Ligája rájátszásáról és az egyenes kieséses szakaszról, valamint levonjuk a tanulságokat, mik az előnyei és a hátrányai az új lebonyolítási rendszernek.","shortLead":"Összefoglalunk minden fontos tudnivalót a Bajnokok Ligája rájátszásáról és az egyenes kieséses szakaszról, valamint...","id":"20250131_bajnokok-ligaja-bl-atalakitas-uj-rendszer-alapszakasz-rajatszas-egyenes-kieseses-szakasz-liverpool-manchester-city-real-madrid-barcelona-sorsolas-osszegzes-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f89d8870-c981-4062-a8f3-cdb160209120.jpg","index":0,"item":"1f53e50a-e1a9-49a9-8bab-26f09ca2356f","keywords":null,"link":"/sport/20250131_bajnokok-ligaja-bl-atalakitas-uj-rendszer-alapszakasz-rajatszas-egyenes-kieseses-szakasz-liverpool-manchester-city-real-madrid-barcelona-sorsolas-osszegzes-ebx","timestamp":"2025. január. 31. 06:01","title":"Utáljuk, de nehéz nem élvezni – milyen igazából az átalakított Bajnokok Ligája?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]