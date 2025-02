Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"4d937e8c-6677-40f2-a7bd-0b443156dd79","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Nem mindenki lelkes az ötletért, egyes helyiek szerint ezzel a sportolóktól vennék el a partszakaszt.","shortLead":"Nem mindenki lelkes az ötletért, egyes helyiek szerint ezzel a sportolóktól vennék el a partszakaszt.","id":"20250205_siofok-balaton-strand-kutya","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4d937e8c-6677-40f2-a7bd-0b443156dd79.jpg","index":0,"item":"af17b051-a98e-4a15-9747-698526a5b4c4","keywords":null,"link":"/elet/20250205_siofok-balaton-strand-kutya","timestamp":"2025. február. 05. 12:55","title":"Kutyás stranddá alakítana egy partszakaszt a siófoki önkormányzat, szavazást is indítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"721b8f68-38f3-454c-887a-bacf75e1e39c","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Az amerikai elnök is téved, ha azt hiszi, a kormányok harc nélkül megadják magukat.","shortLead":"Az amerikai elnök is téved, ha azt hiszi, a kormányok harc nélkül megadják magukat.","id":"20250205_Economist-trump-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/721b8f68-38f3-454c-887a-bacf75e1e39c.jpg","index":0,"item":"95dc8a04-d55e-4bfc-abce-2663d09cc15d","keywords":null,"link":"/360/20250205_Economist-trump-lapszemle","timestamp":"2025. február. 05. 15:38","title":"Economist: A szövetségesek nem tudják a végtelenségig megbékíteni Trumpot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0dcbcb-50df-4d46-b2b0-956d3bc80b7c","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kivásárlás után még évekig folytatta függönybizniszét a cég, majd tavaly decemberben nyomtalanul eltűnt – épp azelőtt, hogy a telket felvásárló vállalkozás Habony Árpádhoz került volna.","shortLead":"A kivásárlás után még évekig folytatta függönybizniszét a cég, majd tavaly decemberben nyomtalanul eltűnt – épp...","id":"20250204_rakosrendezo-minidubaj-habony-arpad-fuggony","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b0dcbcb-50df-4d46-b2b0-956d3bc80b7c.jpg","index":0,"item":"64b46c0b-7955-4764-a474-6c8b738e864c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250204_rakosrendezo-minidubaj-habony-arpad-fuggony","timestamp":"2025. február. 04. 12:34","title":"Egyszer csak megjelentek Habonyék, és kivásárolták egy családi cég alól a telket – most ez ér nekik elővásárlási jogot Rákosrendezőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Omlik az AfD elé emelt tűzfal. Az EU töri a fejét, mit lépjen, ha Trump ellene is elindítja a vámháborút. A New York Timesban üzen az amerikai elnöknek a lengyel külügyminiszter. Évtizedekig tartott, amíg az USA kiépítette puha hatalmát a világban, Trump most hetek alatt lerombolja. Témák a világsajtóból.","shortLead":"Omlik az AfD elé emelt tűzfal. Az EU töri a fejét, mit lépjen, ha Trump ellene is elindítja a vámháborút. A New York...","id":"20250204_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"d6b3202c-7f75-4bd7-b494-6b372d93d126","keywords":null,"link":"/360/20250204_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 04. 10:30","title":"Musk és Orbán segíti a német szélsőjobbot kitörni a karanténból – az AfD elé emelt tűzfal omlását figyeli a világsajtó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ced2038-e45e-44af-a90d-6cfaedb60fdd","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közös előadó-művészeti céget alapított az énekesnő és Papp Máté Bence. ","shortLead":"Közös előadó-művészeti céget alapított az énekesnő és Papp Máté Bence. ","id":"20250205_Most-mar-hivatalosan-is-egy-a-ritmusa-Toth-Gabinak-es-parjanak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ced2038-e45e-44af-a90d-6cfaedb60fdd.jpg","index":0,"item":"93bbcc3a-1ce7-41c2-adb0-424309587d8b","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_Most-mar-hivatalosan-is-egy-a-ritmusa-Toth-Gabinak-es-parjanak","timestamp":"2025. február. 05. 12:33","title":"Most már hivatalosan is egy a ritmusa Tóth Gabinak és párjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd3158fc-2229-4165-99a3-3eb190e32aea","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A teljesen új frontrésszel és modernizált technikával felvértezett Skoda Enyaq kétféle karosszériával kapható.","shortLead":"A teljesen új frontrésszel és modernizált technikával felvértezett Skoda Enyaq kétféle karosszériával kapható.","id":"20250204_bearaztak-a-skoda-legujabb-villanyautojat-a-friss-enyaqot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd3158fc-2229-4165-99a3-3eb190e32aea.jpg","index":0,"item":"7461cca6-c55c-4496-9cdf-0a521ad4ca53","keywords":null,"link":"/cegauto/20250204_bearaztak-a-skoda-legujabb-villanyautojat-a-friss-enyaqot","timestamp":"2025. február. 04. 07:59","title":"Beárazták a Skoda legújabb villanyautóját, a friss Enyaqot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"49d0b8f9-4899-44b9-8e44-eba85fc5a288","c_author":"Kacskovics Mihály Béla","category":"itthon","description":"Néhány napja a rendőrség még azt mondta, a nő dohányzott, az okozta a tüzet, majd gunyoros stílusban kezdték kioktatni a kommentelőiket. A Patent szerint a nő évekkel ezelőtt hozzájuk fordult, azt állította, hogy férje bántalmazta őt, ő pedig retteg tőle. A rendőrség szerint a volt férj álcázta magát, majd visszatért a lakásba, ahol bántalmazhatta, és felgyújthatta volt feleségét. ","shortLead":"Néhány napja a rendőrség még azt mondta, a nő dohányzott, az okozta a tüzet, majd gunyoros stílusban kezdték kioktatni...","id":"20250204_rendorseg-patent-otodik-kerulet-halalra-egett-lakastuz-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/49d0b8f9-4899-44b9-8e44-eba85fc5a288.jpg","index":0,"item":"c8cda55d-cceb-458e-91e4-dfe4fd8883bb","keywords":null,"link":"/itthon/20250204_rendorseg-patent-otodik-kerulet-halalra-egett-lakastuz-ebx","timestamp":"2025. február. 04. 11:03","title":"Rendőrség: A volt férj ölhette meg az ágyában halálra égett japán nőt a Belvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ddd46d3-7b8b-4d09-845f-3739af203585","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Közös lejátszási lista és fotóalbum is létrehozható az Apple új alkalmazásával szervett eseményekhez, de még a várható időjárást is megjeleníti a program. Van azonban egy bökkenő: előfizetés nélkül nem használható.","shortLead":"Közös lejátszási lista és fotóalbum is létrehozható az Apple új alkalmazásával szervett eseményekhez, de még a várható...","id":"20250205_apple-meghivok-megjelenes-uj-alkalmazas-esemenyek-letrehozasa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5ddd46d3-7b8b-4d09-845f-3739af203585.jpg","index":0,"item":"fe7bab84-ec75-4c65-a891-cb04cb4d258a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_apple-meghivok-megjelenes-uj-alkalmazas-esemenyek-letrehozasa","timestamp":"2025. február. 05. 09:04","title":"Bejelentést tett az Apple – érkezett egy teljesen új alkalmazás, amivel szórakoztatóan szervezhet eseményeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]