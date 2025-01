Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"ae6b0313-1eb1-418a-9294-f4662efd0f35","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Los Angeles-i Mike Johns a repülőtérre szeretett volna kijutni, ám a Waymo önveztő autója a parkolóból is nagyon nehezen talált ki.","shortLead":"A Los Angeles-i Mike Johns a repülőtérre szeretett volna kijutni, ám a Waymo önveztő autója a parkolóból is nagyon...","id":"20250109_waymo-onvezeto-taxi-meghibasodas-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae6b0313-1eb1-418a-9294-f4662efd0f35.jpg","index":0,"item":"fee7037d-8e7b-432d-b811-e8fb5e53921e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_waymo-onvezeto-taxi-meghibasodas-video","timestamp":"2025. január. 09. 11:03","title":"Összezavarodott az önvezető autó, körbe-körbe ment az utasával – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7158129b-0986-447d-a947-662d90bb38e9","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Szerencsére nem akadtak össze végül. ","shortLead":"Szerencsére nem akadtak össze végül. ","id":"20250108_Rosszul-felmert-elozes-3-as-fouton-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7158129b-0986-447d-a947-662d90bb38e9.jpg","index":0,"item":"222ce812-9a10-4746-a49b-0fe82f716a08","keywords":null,"link":"/cegauto/20250108_Rosszul-felmert-elozes-3-as-fouton-video","timestamp":"2025. január. 08. 09:22","title":"A frászt hozta a szemből érkezőre egy autós, aki rosszul mért fel egy előzést – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A vállalat vezetője korábban megígérte, hogy rendet tesz a gyorsétteremlánc háza táján, miután a BBC két évvel ezelőtt több száz visszaélést hozott nyilvánosságra.","shortLead":"A vállalat vezetője korábban megígérte, hogy rendet tesz a gyorsétteremlánc háza táján, miután a BBC két évvel ezelőtt...","id":"20250108_mcdonalds-brit-szexualis-zaklatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b83231c3-11c5-4589-b079-5a4f71078611.jpg","index":0,"item":"61715d22-209c-403d-9e5a-80163fb3442f","keywords":null,"link":"/vilag/20250108_mcdonalds-brit-szexualis-zaklatas","timestamp":"2025. január. 08. 15:07","title":"29 embert rúgtak ki szexuális zaklatás miatt a McDonald'stól az Egyesült Királyságban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4b12f5f-7bef-49a8-bbfe-fb9e70446649","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"A háromszoros olimpiai bajnok úszót Wladár Sándor méltatta.","shortLead":"A háromszoros olimpiai bajnok úszót Wladár Sándor méltatta.","id":"20250109_hosszu-katinka-visszavonulas-wladar-sandor-uszoszovetseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d4b12f5f-7bef-49a8-bbfe-fb9e70446649.jpg","index":0,"item":"523bd227-f1a2-4a27-a110-fe325a8ba985","keywords":null,"link":"/sport/20250109_hosszu-katinka-visszavonulas-wladar-sandor-uszoszovetseg","timestamp":"2025. január. 09. 09:39","title":"Az úszóelnök Hosszú Katinkáról: „Bebizonyította, hogy a lehetetlen nem létezik”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4e6bfe12-045c-456a-bb2c-a22c7ae99f48","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Korrupciós bűncselekményt gyanítva tett feljelentést egy ez idáig rendszerhű végrehajtó, aki azt állítja: a Schadl-érában a végrehajtói kar és a végrehajtók több milliárd forinttal gazdagodtak jogosulatlanul. A vitatott pénzszerzési módszert időközben sajátosan legalizálták.","shortLead":"Korrupciós bűncselekményt gyanítva tett feljelentést egy ez idáig rendszerhű végrehajtó, aki azt állítja...","id":"20250109_vegrehajto-vegrehajtas-sztfh-dij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4e6bfe12-045c-456a-bb2c-a22c7ae99f48.jpg","index":0,"item":"14e2a2a5-6901-43d1-ab23-100ec405d679","keywords":null,"link":"/360/20250109_vegrehajto-vegrehajtas-sztfh-dij","timestamp":"2025. január. 09. 06:30","title":"Össznépi cinkossággal húzta le milliárdokkal az ügyfeleket a Schadl-időkben a végrehajtói szakma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7582d5a-404b-4b3e-b04e-5b641c1ca4d0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Ukrainian Cyber ​​Alliance nevű hackercsoport magára vállalata a támadást, aminek tényét és mértékét az orosz Nodex internetszolgáltató is elismerte.","shortLead":"Az Ukrainian Cyber ​​Alliance nevű hackercsoport magára vállalata a támadást, aminek tényét és mértékét az orosz Nodex...","id":"20250109_orosz-ukran-haboru-hackertamadas-orosz-internetszolgaltato-nodex","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a7582d5a-404b-4b3e-b04e-5b641c1ca4d0.jpg","index":0,"item":"9c1cd4a0-9205-48db-bded-8f41e729f868","keywords":null,"link":"/tudomany/20250109_orosz-ukran-haboru-hackertamadas-orosz-internetszolgaltato-nodex","timestamp":"2025. január. 09. 09:03","title":"Lenullázták egy orosz internetszolgáltató teljes hálózatát az ukrán hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0506a7a-e67c-4a5a-8dd4-6aa62eb69226","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Mark Zuckerberg lépése, hogy megszünteti a tényellenőrzést az USA-ban, a hivatalba lépő elnök közösségi médiáról vallott nézeteit tükrözi, és óriási veszélyekkel jár – figyelmeztet Haugen.","shortLead":"Mark Zuckerberg lépése, hogy megszünteti a tényellenőrzést az USA-ban, a hivatalba lépő elnök közösségi médiáról...","id":"20250109_A-Meta-meghallotta-Trump-uzenetet-allitja-Frances-Haugen-Facebook-szivarogtato","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0506a7a-e67c-4a5a-8dd4-6aa62eb69226.jpg","index":0,"item":"2ef43b93-d393-48f6-bee5-bdb71d921d37","keywords":null,"link":"/kkv/20250109_A-Meta-meghallotta-Trump-uzenetet-allitja-Frances-Haugen-Facebook-szivarogtato","timestamp":"2025. január. 09. 20:29","title":"A Meta „meghallotta Trump üzenetét”, állítja Frances Haugen Facebook-szivárogtató","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe57ef8-2a35-4ad0-a346-0fa1b54ca00f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Még ismeretlen a vevő kiléte, de Jellinek Dániel ingatlanmágnás cégcsoportjának elővásárlási joga volt.","shortLead":"Még ismeretlen a vevő kiléte, de Jellinek Dániel ingatlanmágnás cégcsoportjának elővásárlási joga volt.","id":"20250109_hvg-MNV-Hotel-Hunor-Jellinek-Daniel-Indotek-Nemzeti-Artistakepzo-Punkosdfurdo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fe57ef8-2a35-4ad0-a346-0fa1b54ca00f.jpg","index":0,"item":"6c24153a-027b-429e-a764-54922d9c19c5","keywords":null,"link":"/360/20250109_hvg-MNV-Hotel-Hunor-Jellinek-Daniel-Indotek-Nemzeti-Artistakepzo-Punkosdfurdo","timestamp":"2025. január. 09. 06:15","title":"Titkolják, ki vette meg fél áron a Hunor Hotelt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]