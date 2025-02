Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"bd222054-7bb4-4abb-8718-ddb483869160","c_author":"Tóta W. Árpád","category":"360","description":"A fideszes média ma már csak a hülyéknek szól. Szabadság nélkül ennyi telik.","shortLead":"A fideszes média ma már csak a hülyéknek szól. Szabadság nélkül ennyi telik.","id":"20250206_Simicska-Orban-Fidesz-kormanymedia-propaganda-sajto-O1G-tiz-ev-mulva","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd222054-7bb4-4abb-8718-ddb483869160.jpg","index":0,"item":"3b666edd-a815-42b4-99db-e0680ea324e3","keywords":null,"link":"/360/20250206_Simicska-Orban-Fidesz-kormanymedia-propaganda-sajto-O1G-tiz-ev-mulva","timestamp":"2025. február. 06. 08:42","title":"Tóta W. Árpád: O1G, tíz év múlva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec5d5fd1-1132-4835-9b99-22e2fb91f8c3","c_author":"Dobszay János","category":"360","description":"A ChatGPT-t a kanyarban előző DeepSeek, a tényekkel mit sem törődő magyar miniszterelnök, a döglött lovon ülő pártja és a magyar valóságot a mobiltelefonok számából leszűrő házi elemzői lapunk friss számában. Ez a Fülszöveg, az e heti HVG ajánlója.","shortLead":"A ChatGPT-t a kanyarban előző DeepSeek, a tényekkel mit sem törődő magyar miniszterelnök, a döglött lovon ülő pártja és...","id":"20250206_hvg-fulszoveg-Dobszay-Janos-Vissza-a-jovonket","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec5d5fd1-1132-4835-9b99-22e2fb91f8c3.jpg","index":0,"item":"e65ee7e8-3b14-4e55-bbf2-7b8af786da19","keywords":null,"link":"/360/20250206_hvg-fulszoveg-Dobszay-Janos-Vissza-a-jovonket","timestamp":"2025. február. 06. 08:00","title":"Dobszay János: Vissza a jövőnket!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93a6f967-25e4-482f-9257-dd0c6b897e6c","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A 43 éves volt férj nem ismerte be a bűnösségét.","shortLead":"A 43 éves volt férj nem ismerte be a bűnösségét.","id":"20250206_birosag-letartoztatas-elore-kitervelt-gyilkossag-japan-no-ferje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93a6f967-25e4-482f-9257-dd0c6b897e6c.jpg","index":0,"item":"127a39ce-db87-47d2-a08a-4e23b58f0937","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_birosag-letartoztatas-elore-kitervelt-gyilkossag-japan-no-ferje","timestamp":"2025. február. 06. 14:36","title":"Letartóztatták a japán nő meggyilkolásával gyanúsított ír férfit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Orbán Viktor szerint az amerikai elnök egy sötét összeesküvésnek vetett véget.","shortLead":"Orbán Viktor szerint az amerikai elnök egy sötét összeesküvésnek vetett véget.","id":"20250205_orban-usaid-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a50c8116-2b02-461b-b4ee-ee7db3c4e46f.jpg","index":0,"item":"64948481-0dd1-4d32-b801-ba19f43dff63","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_orban-usaid-trump","timestamp":"2025. február. 05. 21:22","title":"Orbán az USAID beszántásáról: Azt hiszem a világ hálával tartozik Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4182af36-de99-4d68-b897-19fe320c53e2","c_author":"Vértessy Péter","category":"360","description":"Belgium annyira elhanyagolta a haderőfejlesztés az elmúlt évtizedekben, hogy egyesek szerint szégyen Brüsszelben tartani a NATO székhelyét. Az ország nem teljesítette a szövetségi előírásokat, ha pedig mégis költött fegyverre, abban nem volt köszönet. Szeretettel Brüsszelből-sorozatunk írása.","shortLead":"Belgium annyira elhanyagolta a haderőfejlesztés az elmúlt évtizedekben, hogy egyesek szerint szégyen Brüsszelben...","id":"20250204_Szeretettel-Brusszelbol-nato-hadsereg-fejlesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4182af36-de99-4d68-b897-19fe320c53e2.jpg","index":0,"item":"65693bdb-b6e1-49cf-814f-f2a3aace0ea6","keywords":null,"link":"/360/20250204_Szeretettel-Brusszelbol-nato-hadsereg-fejlesztes","timestamp":"2025. február. 04. 17:30","title":"Repedt alvázú páncélosokkal és létszámhiányos hadsereggel kapott fontos NATO-feladatot Belgium","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ebf381b8-45c1-4e77-acee-9f58923d2dd4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Svájci kutatók szerint hónapokkal fiatalabb lehet a biológiai órája annak, aki rendszeresen visz be a szervezetébe valamilyen omega-3 zsírsavat, de a legjobb, ha D-vitaminnal és testmozgással kombinálja mindezt.","shortLead":"Svájci kutatók szerint hónapokkal fiatalabb lehet a biológiai órája annak, aki rendszeresen visz be a szervezetébe...","id":"20250204_omega-3-zsirsav-etkezes-bevitel-oregedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ebf381b8-45c1-4e77-acee-9f58923d2dd4.jpg","index":0,"item":"35d14f85-51a3-4202-a160-9cd7a095cfa3","keywords":null,"link":"/tudomany/20250204_omega-3-zsirsav-etkezes-bevitel-oregedes","timestamp":"2025. február. 04. 19:03","title":"Bebizonyították: az öregedés elleni is jók lehetnek az omega-3 zsírsavak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e5a912f-ca0f-4dc9-85cb-8dfbcb30826b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Van pénz lóvéra.","shortLead":"Van pénz lóvéra.","id":"20250205_Egyetlen-abra-ami-tokeletesen-megmutatja-mennyire-panikba-estek-a-Manchester-City-nel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e5a912f-ca0f-4dc9-85cb-8dfbcb30826b.jpg","index":0,"item":"985ac1da-f82a-4398-948e-d4587cc5a8b9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250205_Egyetlen-abra-ami-tokeletesen-megmutatja-mennyire-panikba-estek-a-Manchester-City-nel","timestamp":"2025. február. 05. 10:21","title":"Egyetlen ábra, ami tökéletesen megmutatja, mennyire pánikba estek a Manchester Citynél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7226485d-bb64-4409-8768-17e886b0b728","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az országos rendőrfőkapitány elrendelte a rendőrség kommunikációs gyakorlatának felülvizsgálatát azt követően, hogy a belvárosi lakásában megölt nő ügyében a rendőrséget számonkérő Facebook-kommentelőket arrogáns stílusban osztotta ki a rendőrség oldalának moderátora.","shortLead":"Az országos rendőrfőkapitány elrendelte a rendőrség kommunikációs gyakorlatának felülvizsgálatát azt követően...","id":"20250205_rendorseg-belvarosi-halalos-lakastuz-bocsanatkeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7226485d-bb64-4409-8768-17e886b0b728.jpg","index":0,"item":"6dac917d-3385-40e6-974c-f9584255f6ce","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_rendorseg-belvarosi-halalos-lakastuz-bocsanatkeres","timestamp":"2025. február. 05. 13:39","title":"Bocsánatot kért a rendőrség, amiért méltatlanul kommunikáltak a meggyilkolt japán nő ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]