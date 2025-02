Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"a73314ef-8d0b-45d6-982e-50c13573f8f0","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatóknak sikerül megfejteniük a Vallis Schrödinger és a Vallis Planck, vagyis két holdbéli kanyon keletkezésének titkát.","shortLead":"Amerikai kutatóknak sikerül megfejteniük a Vallis Schrödinger és a Vallis Planck, vagyis két holdbéli kanyon...","id":"20250205_hold-aszteroida-becsapodas-kanyon-deli-polus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a73314ef-8d0b-45d6-982e-50c13573f8f0.jpg","index":0,"item":"bbc2e66e-de79-470a-8d8c-4324778cd6e7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250205_hold-aszteroida-becsapodas-kanyon-deli-polus","timestamp":"2025. február. 05. 16:03","title":"Olyan erővel csapódott egy aszteroida a Holdba, hogy 10 perc alatt vájt ki két óriási kanyont","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"983ba20f-8f02-4bcd-b534-2ea3785da705","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Gyűrűvel irányítható laptop és táblagép – érdekes szabadalmat nyújtott be a közelmúltban a Samsung.","shortLead":"Gyűrűvel irányítható laptop és táblagép – érdekes szabadalmat nyújtott be a közelmúltban a Samsung.","id":"20250206_samsung-galaxy-ring-okosgyuru-szabadalom-gesztusvezerles-laptop-tablagep","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/983ba20f-8f02-4bcd-b534-2ea3785da705.jpg","index":0,"item":"815ff776-f878-49eb-ab74-e529cfcc70db","keywords":null,"link":"/tudomany/20250206_samsung-galaxy-ring-okosgyuru-szabadalom-gesztusvezerles-laptop-tablagep","timestamp":"2025. február. 06. 18:03","title":"Tiszta sci-fi lehet, amit a Samsung következő okosgyűrűje tudhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cff1b4a1-f1e8-44e0-bbfe-664007a69de3","c_author":"Martini Noémi","category":"360","description":"Miután a kaszinóváros gyurcsányi terve 15 éve meghiúsult, a velencei-tó-parti Sukorón most újra kiemelt beruházásra készülnek, amelyben egy orosz–magyar oligarcha is érdekelt. A helyiek petícióznak és tüntetni készülnek, de óriási az ellenszél. ","shortLead":"Miután a kaszinóváros gyurcsányi terve 15 éve meghiúsult, a velencei-tó-parti Sukorón most újra kiemelt beruházásra...","id":"20250205_hvg-A-to-nem-tagas-sukoro-ingatlan-fejlesztes-kiemelt-beruhazas-velencei-to-civilek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cff1b4a1-f1e8-44e0-bbfe-664007a69de3.jpg","index":0,"item":"4c74a19e-3a82-4613-8c15-8a4957ab49ad","keywords":null,"link":"/360/20250205_hvg-A-to-nem-tagas-sukoro-ingatlan-fejlesztes-kiemelt-beruhazas-velencei-to-civilek","timestamp":"2025. február. 05. 15:00","title":"Sukoró kettő, NER-módra: szinte bármit építhet a tó partjára egy orosz–magyar oligarcha érdekeltsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"95b6c2b5-deb1-410d-881e-84934ee06418","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az Anthropic szeretné felmérni a céghez jelentkezők „nem MI-asszisztált kommunikációs készségeit is”, ezért kérik, ne használjanak MI-t. Ez azért visszás, mert a cég azzal hirdeti a termékeit, hogy mennyire emberi válaszokat adnak.","shortLead":"Az Anthropic szeretné felmérni a céghez jelentkezők „nem MI-asszisztált kommunikációs készségeit is”, ezért kérik, ne...","id":"20250206_anthropic-mesterseges-intelligencia-hasznalata-allasjelentkezeseknek-keres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/95b6c2b5-deb1-410d-881e-84934ee06418.jpg","index":0,"item":"fd47ab3c-8760-4dfc-a014-c4a8c796bfd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20250206_anthropic-mesterseges-intelligencia-hasznalata-allasjelentkezeseknek-keres","timestamp":"2025. február. 06. 16:03","title":"Az egyik legnépszerűbb mesterséges intelligencia fejlesztője azt kéri a munkára jelentkezőktől, hogy ne használjanak MI-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5139a1e3-66a7-4c03-8505-59827b93460c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Térfigyelő kamerákat is telepítenek, ha a miniszter megteremti hozzá a feltételeket.","shortLead":"Térfigyelő kamerákat is telepítenek, ha a miniszter megteremti hozzá a feltételeket.","id":"20250205_Zuglo-polgarmester-Rozsa-Andras-Rakosrendezo-takaritas-Lazar-Janos-Mini-Dubaj","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5139a1e3-66a7-4c03-8505-59827b93460c.jpg","index":0,"item":"897d99b7-0fbf-478d-988c-482532dabded","keywords":null,"link":"/itthon/20250205_Zuglo-polgarmester-Rozsa-Andras-Rakosrendezo-takaritas-Lazar-Janos-Mini-Dubaj","timestamp":"2025. február. 05. 14:23","title":"Zugló polgármestere felajánlotta, hogy kitakarít Rákosrendezőn, ha már Lázárék képtelenek rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eaf13510-4203-4dc6-8936-17e96147e8f4","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Még egyetlen gyanúsítottat sem sikerült kihallgatni. ","shortLead":"Még egyetlen gyanúsítottat sem sikerült kihallgatni. ","id":"20250206_A-K-Endrerol-keszult-rejtett-kameras-felvetelek-ugyeben-meg-mindig-nyomoz-a-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/eaf13510-4203-4dc6-8936-17e96147e8f4.jpg","index":0,"item":"3fb7fe8b-25ab-43e5-ae9b-0666a5161a72","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_A-K-Endrerol-keszult-rejtett-kameras-felvetelek-ugyeben-meg-mindig-nyomoz-a-rendorseg","timestamp":"2025. február. 06. 21:29","title":"A K. Endréről készült rejtett kamerás felvételek ügyében még mindig nyomoz a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1241be6f-88af-458d-b40a-e3300562ec6d","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nem volt hiány az üveges tekintetű kitömött állatokból, falra szegezett agancsokból, pálinkából és mindenféle fegyvereket lóbáló gyerekekből a 31. fegyver-, horgász és vadászkiállításon a Hungexpón. A hely, ahol a leggazdagabb magyar, a szintén vadász Mészáros Lőrinc együtt nevet Semjén Zsolttal, a háttérben pedig Kovács Zoltán és Bayer Zsolt ciripel. ","shortLead":"Nem volt hiány az üveges tekintetű kitömött állatokból, falra szegezett agancsokból, pálinkából és mindenféle...","id":"20250206_Fehova-vadaszati-kiallitas-2025-galeria-Bayer-Semjen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1241be6f-88af-458d-b40a-e3300562ec6d.jpg","index":0,"item":"04e49848-2371-4a9c-8ddb-8e3afa407378","keywords":null,"link":"/itthon/20250206_Fehova-vadaszati-kiallitas-2025-galeria-Bayer-Semjen","timestamp":"2025. február. 06. 17:16","title":"Kitömött állatok és kitömött NER-vadászok – képeken Semjén, Mészáros, Bayer és a gidák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd711621-f931-4b6b-b06f-01022eb207ad","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Gyanakodjon, ha SMS-ben kérik a bankkártyaadatait!","shortLead":"Gyanakodjon, ha SMS-ben kérik a bankkártyaadatait!","id":"20250206_netflix-elofizetes-sms-csalas-bankkartya-adatok-biztonsagi-kod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd711621-f931-4b6b-b06f-01022eb207ad.jpg","index":0,"item":"f2323e04-d4fb-47e9-885a-d5287bc0a782","keywords":null,"link":"/tudomany/20250206_netflix-elofizetes-sms-csalas-bankkartya-adatok-biztonsagi-kod","timestamp":"2025. február. 06. 08:02","title":"A Netflix nevében SMS-ező csalókra figyelmeztet a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]