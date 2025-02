Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"aaf80d73-1ffe-4cc4-9a06-c051c8aa0233","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A rosszul felhelyezett kehely nyomást gyakorolhat a környező szervekre, ami akár egészségügyi következményekkel is járhat.","shortLead":"A rosszul felhelyezett kehely nyomást gyakorolhat a környező szervekre, ami akár egészségügyi következményekkel is...","id":"20250211_menstruacios-kehely-egeszsegi-kockazatok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/aaf80d73-1ffe-4cc4-9a06-c051c8aa0233.jpg","index":0,"item":"ebe623b4-40c4-4a58-805f-7c201212119e","keywords":null,"link":"/elet/20250211_menstruacios-kehely-egeszsegi-kockazatok","timestamp":"2025. február. 11. 11:29","title":"Óvatosan a menstruációs kelyhekkel! – figyelmeztetnek az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ebbf33-a5ff-46ca-a8c6-1c0c6059ba7a","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Megalázóan alacsonynak tartják a bérüket, amit 2022 óta nem emeltek. Duplázni szeretnének.","shortLead":"Megalázóan alacsonynak tartják a bérüket, amit 2022 óta nem emeltek. Duplázni szeretnének.","id":"20250210_kormanytisztviselok-sztrajkja-alacsony-ber-beremeles-Magyar-Koztisztviselok-Kozalkalmazottak-es-Kozszolgalati-Dolgozok-Szakszervezete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/61ebbf33-a5ff-46ca-a8c6-1c0c6059ba7a.jpg","index":0,"item":"0a2f16d2-3b38-4642-bd36-b3a8954eaa20","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_kormanytisztviselok-sztrajkja-alacsony-ber-beremeles-Magyar-Koztisztviselok-Kozalkalmazottak-es-Kozszolgalati-Dolgozok-Szakszervezete","timestamp":"2025. február. 10. 12:08","title":"Sztrájkra készülnek a kormánytisztviselők az alacsony bérek miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fe29ea2-43b0-4545-bafa-76bd8ec6cd03","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Összesen 150 olyan weboldalt teszteltek az Egyesült Királyságban, amelyek szerencsejátékot bonyolító cégekhez tartoznak. Kiderült, harmaduk nem kér engedély a felhasználóktól, hogy rögzítse minden lépésüket.","shortLead":"Összesen 150 olyan weboldalt teszteltek az Egyesült Királyságban, amelyek szerencsejátékot bonyolító cégekhez...","id":"20250209_torvenysertes-tiltott-adatgyujtes-egyesult-kiralysag-szerencsejatek-meta-facebook-hirdetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fe29ea2-43b0-4545-bafa-76bd8ec6cd03.jpg","index":0,"item":"f49379a6-c42f-4b2c-9d2d-81027a0f26bd","keywords":null,"link":"/tudomany/20250209_torvenysertes-tiltott-adatgyujtes-egyesult-kiralysag-szerencsejatek-meta-facebook-hirdetes","timestamp":"2025. február. 09. 15:33","title":"Törvénytelenül gyűjtik az adatokat a felhasználókról a brit szerencsejáték-weboldalak, erre épít hirdetéseket a Facebook","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42a0df7c-6197-4225-92a4-39404c118f16","c_author":"Pavló Péter","category":"360","description":"A világ oktatási rendszere háromezermilliárd dolláros terhet visz a vállán. A könnyítést a mesterséges intelligencia hozhatja el, de ehhez a tanárokat is tovább kell képezni.","shortLead":"A világ oktatási rendszere háromezermilliárd dolláros terhet visz a vállán. A könnyítést a mesterséges intelligencia...","id":"20250209_hvg-globalis-oktatas-koltsegek-minosegi-tanulastanitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/42a0df7c-6197-4225-92a4-39404c118f16.jpg","index":0,"item":"708534ce-f228-4d0d-8407-70bc4eb68434","keywords":null,"link":"/360/20250209_hvg-globalis-oktatas-koltsegek-minosegi-tanulastanitas","timestamp":"2025. február. 09. 13:30","title":"Ruanda nekiállt felszámolni az analfabetizmust a mesterséges intelligencia segítségével","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"475bff95-cfa3-4946-92fb-60fac96141d4","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"A korrupció elleni küzdelemre felállított Integritás Hatóság közreműködésével több olyan vizsgálat, illetve nyomozás is zajlik, amelynek a középpontjában a Rogán Antal által felügyelt Nemzeti Kommunikációs Hivatal áll. Ez az a hatóság, amelynek az elnökét, Biró Ferencet a hivatali autó jogszerűtlen használatával gyanúsítják, miközben maga a hatóság az utóbbi időben egyre kreatívabban közreműködik korrupciós cselekmények leleplezésében.","shortLead":"A korrupció elleni küzdelemre felállított Integritás Hatóság közreműködésével több olyan vizsgálat, illetve nyomozás is...","id":"20250210_integritas-hatosag-rogan-antal-rendorseg-nyomozas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/475bff95-cfa3-4946-92fb-60fac96141d4.jpg","index":0,"item":"e26b58e5-dcd6-4e56-a0c3-0104c4372682","keywords":null,"link":"/360/20250210_integritas-hatosag-rogan-antal-rendorseg-nyomozas","timestamp":"2025. február. 10. 06:30","title":"Nincs még lefutva az Integritás Hatóság és Rogán Antal közötti harc","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"539b3e0c-ec42-4396-8c1f-02a9aa513f24","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindenkinek szüksége van szabadságra. Vagy azért, mert egy váratlan esemény történt az életében vagy azért, mert szüksége van pihenésre, kikapcsolódásra. Azt azonban kevesen tudják, hogy milyen szabályok érvényesek a szabadságolást illetően, milyen jogai vannak a munkavállalónak, illetve a munkaadónak.","shortLead":"Mindenkinek szüksége van szabadságra. Vagy azért, mert egy váratlan esemény történt az életében vagy azért, mert...","id":"20250210_Kasszakulcs-41-szabadsag-betegszabadsag-munkajog-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/539b3e0c-ec42-4396-8c1f-02a9aa513f24.jpg","index":0,"item":"0cd79407-c743-4d69-843e-6e853429fc65","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250210_Kasszakulcs-41-szabadsag-betegszabadsag-munkajog-podcast","timestamp":"2025. február. 10. 05:50","title":"Én mondom meg, hogy mikor megyek szabadságra, vagy a főnököm? Kasszakulcs #41","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bcaa4ff-9af5-4435-8648-1cdb29fda7c4","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Meglehet hamar az ötödik eltiltása is. ","shortLead":"Meglehet hamar az ötödik eltiltása is. ","id":"20250210_Negyszer-eltiltott-vezetestol-forgalombol-kivont-kocsi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1bcaa4ff-9af5-4435-8648-1cdb29fda7c4.jpg","index":0,"item":"b90aecf4-ae37-4539-b964-224215420a6a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250210_Negyszer-eltiltott-vezetestol-forgalombol-kivont-kocsi","timestamp":"2025. február. 10. 09:56","title":"Négyszer már eltiltották a vezetéstől, most egy forgalomból rég kivont kocsival kaptak el egy férfit – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6a21fc28-f776-45f3-9878-0fcd2cb93f3e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Grammy-átadó legbotrányosabb epizódját Tova Leigh író képzelte el fordított szereposztásban. ","shortLead":"A Grammy-átadó legbotrányosabb epizódját Tova Leigh író képzelte el fordított szereposztásban. ","id":"20250210_Ilyen-lenne-ha-Kanye-West-allna-meztelenul-a-voros-szonyegen-a-feketebe-oltozott-felesege-mellett","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6a21fc28-f776-45f3-9878-0fcd2cb93f3e.jpg","index":0,"item":"838eac3c-4127-4a99-adf3-2cedc0d21609","keywords":null,"link":"/elet/20250210_Ilyen-lenne-ha-Kanye-West-allna-meztelenul-a-voros-szonyegen-a-feketebe-oltozott-felesege-mellett","timestamp":"2025. február. 10. 08:28","title":"Ilyen lenne, ha Kanye West állna meztelenül a vörös szőnyegen a feketébe öltözött felesége mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]