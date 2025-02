Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b86146c9-8f06-46f7-8ff0-aefd24ec767f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az arizonai Scottsdale kifutópályáján ütközött egy leszálló üzleti gép egy másik, parkoló repülővel.","shortLead":"Az arizonai Scottsdale kifutópályáján ütközött egy leszálló üzleti gép egy másik, parkoló repülővel.","id":"20250211_usa-repulogep-halalos-baleset-scottsdale-arizona","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b86146c9-8f06-46f7-8ff0-aefd24ec767f.jpg","index":0,"item":"41724f3a-6645-4032-9e40-d7195798ef41","keywords":null,"link":"/vilag/20250211_usa-repulogep-halalos-baleset-scottsdale-arizona","timestamp":"2025. február. 11. 07:26","title":"Újabb halálos repülőgép-baleset történt az USA-ban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1297e790-d2f3-4266-9091-cf187a4309cf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Északon hószállingózásra, délen pedig ónos esőre kell számítani.","shortLead":"Északon hószállingózásra, délen pedig ónos esőre kell számítani.","id":"20250212_Havazas-onos-eso-varhato-szerdan-tobb-megyere-figyelmeztetest-is-adtak-ki","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1297e790-d2f3-4266-9091-cf187a4309cf.jpg","index":0,"item":"abad864b-49df-4b4c-b70c-03add47021db","keywords":null,"link":"/itthon/20250212_Havazas-onos-eso-varhato-szerdan-tobb-megyere-figyelmeztetest-is-adtak-ki","timestamp":"2025. február. 12. 07:22","title":"Havazás, ónos eső várható szerdán, több megyére figyelmeztetést adtak ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2841f1c1-8145-4979-ab4c-0e8ff204740e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A jelenet, amelyet a januárban aktivált Instagram-oldalán is megosztott, nagy felháborodást váltott ki.","shortLead":"A jelenet, amelyet a januárban aktivált Instagram-oldalán is megosztott, nagy felháborodást váltott ki.","id":"20250211_meghan-markle-invictus-udvariatlan-gesztus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2841f1c1-8145-4979-ab4c-0e8ff204740e.jpg","index":0,"item":"2492c1b6-cc8d-4ca1-a183-47ef3c4d602f","keywords":null,"link":"/elet/20250211_meghan-markle-invictus-udvariatlan-gesztus","timestamp":"2025. február. 11. 15:13","title":"Meghan Markle nem bírt magával, és odébb tolt egy kerekesszékes sportolót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f5a5b37-1e94-4b0b-8d2b-4c2044499c53","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A gyémánt sokkal jobb hővezető, mint a réz, így ideális megoldás lehet az elektronikus eszközök, például a grafikus processzorok hőelvezetésére – állítja egy amerikai cég. Annyira reménykeltő a megoldása, hogy óriási összegekhez juthat az Egyesült Államok kormányának finanszírozásában.","shortLead":"A gyémánt sokkal jobb hővezető, mint a réz, így ideális megoldás lehet az elektronikus eszközök, például a grafikus...","id":"20250211_grafikus-vezerlo-gpu-gyemanthutes-technologia-elonyei","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f5a5b37-1e94-4b0b-8d2b-4c2044499c53.jpg","index":0,"item":"e77e1047-e20c-45e5-b985-58f0780f7f9d","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_grafikus-vezerlo-gpu-gyemanthutes-technologia-elonyei","timestamp":"2025. február. 11. 14:03","title":"Ragyogó megoldás, méghozzá szó szerint: gyémánt hűti a chipet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a835ec16-70ae-40dd-85c1-2626225f5529","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Több ezer razziát indítottak a bevándorlási hatóságok az Egyesült Királyságban, ami miatt még párton belül is bírálják a kormányt.","shortLead":"Több ezer razziát indítottak a bevándorlási hatóságok az Egyesült Királyságban, ami miatt még párton belül is bírálják...","id":"20250210_video-illegalis-bevandorlo-elfogas-rendorseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a835ec16-70ae-40dd-85c1-2626225f5529.jpg","index":0,"item":"6ac57f21-f14f-4f30-ab7f-83f39d9f6fa6","keywords":null,"link":"/vilag/20250210_video-illegalis-bevandorlo-elfogas-rendorseg","timestamp":"2025. február. 10. 13:24","title":"Videókon mutogatja a brit kormány, hogyan viszik el a rendőrök az illegális bevándorlókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e52f05f0-7fef-45c8-a8d6-8310a4e8d4b6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A WKW Hungária Kft. dolgozói tiltakoznak majd az alacsony bérek, a kedvezőtlenül átalakított bónusz rendszer és az egyoldalú munkaszerződés-módosítás ellen, ami a szakszervezet szerint röghöz kötné a dolgozókat.","shortLead":"A WKW Hungária Kft. dolgozói tiltakoznak majd az alacsony bérek, a kedvezőtlenül átalakított bónusz rendszer és...","id":"20250212_Tuntetest-szervez-csutortokre-a-Vasas-Szakszervezet-a-Gyori-ipari-parkba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e52f05f0-7fef-45c8-a8d6-8310a4e8d4b6.jpg","index":0,"item":"50fd124c-629f-4eb3-b614-e1cc3b20ddaf","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_Tuntetest-szervez-csutortokre-a-Vasas-Szakszervezet-a-Gyori-ipari-parkba","timestamp":"2025. február. 12. 10:08","title":"Újabb autóipari cégnél lesz tüntetés, most épp Győrben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Most jön az utolsó nagy esély, hogy feltartóztassák a szélsőségeseket Németországban. Nyilvánvaló orosz választási befolyásolás az agonizáló Romániában, akárcsak Magyarországon. Itt a neoimperializmus. A szemed se rebbenjen: tanácsok Trumpnak Putyin ellen. Témák és vélemények a világsajtóból.","shortLead":"Most jön az utolsó nagy esély, hogy feltartóztassák a szélsőségeseket Németországban. Nyilvánvaló orosz választási...","id":"20250211_nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/524e1fcd-e025-44db-9d90-3ca8bc3af4bf.jpg","index":0,"item":"ca695ccb-995e-4d96-8ab6-f01e2b736875","keywords":null,"link":"/360/20250211_nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 11. 10:48","title":"Washington Post-vélemény: A történelem nem ismétli önmagát Németországban. De lehet, hogy rímel magára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6496a4a-3efc-466c-beb3-e743a061e8cf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Nincs még egy olyan megosztó figurája ma a világnak, mint a második elnöki ciklusát egy hónapja megkezdő Donald Trump. Politikájának következményeiről beszélgetünk az Eötvös10 Művelődési Házban.","shortLead":"Nincs még egy olyan megosztó figurája ma a világnak, mint a második elnöki ciklusát egy hónapja megkezdő Donald Trump...","id":"20250211_hvg-cimlapsztori-trump-czizmazia-simo-yaro-wahorn-ajanlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b6496a4a-3efc-466c-beb3-e743a061e8cf.jpg","index":0,"item":"a0dca2a8-0165-46e6-aba3-ff9783cb6267","keywords":null,"link":"/itthon/20250211_hvg-cimlapsztori-trump-czizmazia-simo-yaro-wahorn-ajanlo","timestamp":"2025. február. 11. 18:05","title":"Hogyan forgatja fel a világot Trump? Amerika-szakértőkkel és Wahorn Andrással keressük a választ a HVG Címlapsztoriban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]