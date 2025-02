Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c9e0f320-0ac2-448a-b821-2bb6232a9f09","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Brit kutatók arra voltak kíváncsiak, a mentális egészség és a jóllét érzése miként változik a nap folyamán. Az is kiderült: az emberek keddenként érzik magukat a legboldogabbnak.","shortLead":"Brit kutatók arra voltak kíváncsiak, a mentális egészség és a jóllét érzése miként változik a nap folyamán. Az is...","id":"20250210_mentalis-egeszseg-jollet-alvas-reggel-boldogsag-tanulmany","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c9e0f320-0ac2-448a-b821-2bb6232a9f09.jpg","index":0,"item":"4e621ae7-d4f3-4ee6-bd8d-ac27d0454c64","keywords":null,"link":"/tudomany/20250210_mentalis-egeszseg-jollet-alvas-reggel-boldogsag-tanulmany","timestamp":"2025. február. 10. 19:03","title":"Kutatók üzenik: most már aztán tényleg aludja ki magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d708df71-fbcc-48d2-b138-a2a10b0a3f9c","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Az első meleg mivoltát vállaló pénzügyminiszter az USA-ban Scott Bessent, aki Soros György befektetési igazgatója volt. Most viszont Donald Trump kereskedelmi háborúját és költségvetési politikáját kell majd elfogadtatni a pénzpiacokkal.","shortLead":"Az első meleg mivoltát vállaló pénzügyminiszter az USA-ban Scott Bessent, aki Soros György befektetési igazgatója volt...","id":"20250211_scott-bessent-penzugyminiszter-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d708df71-fbcc-48d2-b138-a2a10b0a3f9c.jpg","index":0,"item":"e3d6de4b-e9a8-4774-b11d-86ba41bcdfd3","keywords":null,"link":"/360/20250211_scott-bessent-penzugyminiszter-trump","timestamp":"2025. február. 11. 09:30","title":"Sorosnak dolgozott, Obamát támogatta, III. Károly feleségét pedig nem engedte cigizni Trump pénzügyminisztere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9600a090-7d66-4ed5-b170-4571881e1050","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hogy a pókok megéreznek illatokat, az köztudott, azonban azt, hogy ezt miként teszik, régóta kutatják a szakemberek. Német és svéd kutatók csapata megoldotta a rejtélyt, rájöttek arra, hol található a pókok „orra”.","shortLead":"Hogy a pókok megéreznek illatokat, az köztudott, azonban azt, hogy ezt miként teszik, régóta kutatják a szakemberek...","id":"20250211_him-darazspokok-szagloszerve-labon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9600a090-7d66-4ed5-b170-4571881e1050.jpg","index":0,"item":"848c1988-aaa6-40f2-acfc-b84705941828","keywords":null,"link":"/tudomany/20250211_him-darazspokok-szagloszerve-labon","timestamp":"2025. február. 11. 11:03","title":"Nincsen orruk, mégis szagolnak a pókok, és most az is kiderült, hogy a lábukkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f3987f-7830-4d28-bdbf-e0ace1fcc62e","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Pedig nagyon nem éri meg, mert közúti veszélyeztetésnek minősülhet, aminek komoly következményei vannak.","shortLead":"Pedig nagyon nem éri meg, mert közúti veszélyeztetésnek minősülhet, aminek komoly következményei vannak.","id":"20250211_buntetofekezes-lett-egy-kozuti-konfliktusbol-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59f3987f-7830-4d28-bdbf-e0ace1fcc62e.jpg","index":0,"item":"2ff9ffe3-e8ae-4e91-8bcb-dd9cb1742be3","keywords":null,"link":"/cegauto/20250211_buntetofekezes-lett-egy-kozuti-konfliktusbol-video","timestamp":"2025. február. 11. 16:04","title":"Egy pillanat alatt büntetőfékezés lett egy kisebb közúti konfliktusból – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"392f55c5-f792-4ea7-8d41-88d858a462af","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A közvetítésből úgy tűnik, Mapi León megérintette az ellenfél egyik játékosának intim testrészét. ","shortLead":"A közvetítésből úgy tűnik, Mapi León megérintette az ellenfél egyik játékosának intim testrészét. ","id":"20250211_noi-foci-barcelona-espanyol-bajnoksag-mapi-leon-daniela-caracas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/392f55c5-f792-4ea7-8d41-88d858a462af.jpg","index":0,"item":"ca01068a-7263-4bd6-a30e-7d6809bf1b81","keywords":null,"link":"/sport/20250211_noi-foci-barcelona-espanyol-bajnoksag-mapi-leon-daniela-caracas","timestamp":"2025. február. 11. 18:17","title":"Illetlenül ért hozzá az ellenfélhez, vagy csak ilyen a foci? – erről vitáznak a Barca és az Espanyol női csapatának meccse után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2162591c-6f06-49d3-b1bb-e54d4a8372f0","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"Az írót fél szemére megvakító támadó kirendelt védője szerint az ügy a támadásról készült videofelvételek ellenére sem egyértelmű.","shortLead":"Az írót fél szemére megvakító támadó kirendelt védője szerint az ügy a támadásról készült videofelvételek ellenére sem...","id":"20250210_salman-rushdie-merenylet-per","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2162591c-6f06-49d3-b1bb-e54d4a8372f0.jpg","index":0,"item":"f2be6129-9586-43dc-b61f-a41d71e07811","keywords":null,"link":"/kultura/20250210_salman-rushdie-merenylet-per","timestamp":"2025. február. 10. 20:59","title":"Elkezdődött Salman Rushdie merénylőjének pere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87de08c6-0330-407a-b820-fb31c34a0fe5","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Az esetről videofelvétel készült, a rendőrség garázdaság miatt indított eljárást.","shortLead":"Az esetről videofelvétel készült, a rendőrség garázdaság miatt indított eljárást.","id":"20250210_szolnok-buszsofor-reszeg-ferfi-bantalmazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87de08c6-0330-407a-b820-fb31c34a0fe5.jpg","index":0,"item":"898f913e-c9eb-4d92-aba2-ce349e3e805e","keywords":null,"link":"/itthon/20250210_szolnok-buszsofor-reszeg-ferfi-bantalmazas","timestamp":"2025. február. 10. 20:30","title":"Rugdosta, fojtogatta a buszsofőr a gyalázkodó részeg férfit Szolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3436ec1-7a74-4a0f-9ddb-63cba02393a6","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Corvette ZR1 többek közt a McLaren Sennánál és a Porsche GT2 RS-nél is gyorsabb.","shortLead":"A Corvette ZR1 többek közt a McLaren Sennánál és a Porsche GT2 RS-nél is gyorsabb.","id":"20250212_az-1079-loeros-uj-corvette-zr1-porig-alazza-a-rivalisait-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b3436ec1-7a74-4a0f-9ddb-63cba02393a6.jpg","index":0,"item":"5a1a7070-d36e-4f2d-85c4-3b090308aea7","keywords":null,"link":"/cegauto/20250212_az-1079-loeros-uj-corvette-zr1-porig-alazza-a-rivalisait-video","timestamp":"2025. február. 12. 08:41","title":"Az 1079 lóerős új Corvette porig alázza a riválisait – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]