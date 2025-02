Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"0b36c35f-d9a9-48fc-abb9-7a17a577330a","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Még 2018-ban szervezte be orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat.","shortLead":"Még 2018-ban szervezte be orosz Szövetségi Biztonsági Szolgálat.","id":"20250212_ukrajna-szbu-terrorelharitas-kemkedes-dmitro-koziura-orizetbe-vetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0b36c35f-d9a9-48fc-abb9-7a17a577330a.jpg","index":0,"item":"77e43733-9036-4500-85f6-8678493124fe","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_ukrajna-szbu-terrorelharitas-kemkedes-dmitro-koziura-orizetbe-vetel","timestamp":"2025. február. 12. 17:07","title":"Az oroszoknak kémkedett, őrizetbe vették az ukrán terrorelhárítás vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ac7428e-e70b-4ba7-9220-60dcaac09394","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Bengyel Ádám és Lányfalvi Péter befejezettnek tekintik küldetésüket a cég eladásával.","shortLead":"Bengyel Ádám és Lányfalvi Péter befejezettnek tekintik küldetésüket a cég eladásával.","id":"20250212_foxpost-bengyel-adam-lanyfalvi-peter-lemondas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ac7428e-e70b-4ba7-9220-60dcaac09394.jpg","index":0,"item":"58c8111d-3556-4526-b086-cae209fcc259","keywords":null,"link":"/kkv/20250212_foxpost-bengyel-adam-lanyfalvi-peter-lemondas","timestamp":"2025. február. 12. 19:06","title":"Távoznak a cégtől a Foxpost alapítói","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f643e05-f6db-4d90-b0f5-cc0330098ecc","c_author":"Fülöp István","category":"kkv","description":"Január végén a gyártósor utolsó darabjait is Romániába szállították, több mint 200 embert bocsátottak el.","shortLead":"Január végén a gyártósor utolsó darabjait is Romániába szállították, több mint 200 embert bocsátottak el.","id":"20250214_Vegleg-leallt-a-Zalakeramia-romhanyi-gyara-Romaniaba-vittek-az-uzem-eszkozeit-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f643e05-f6db-4d90-b0f5-cc0330098ecc.jpg","index":0,"item":"d1ff6984-52cb-4953-8e3b-3cf763778f99","keywords":null,"link":"/kkv/20250214_Vegleg-leallt-a-Zalakeramia-romhanyi-gyara-Romaniaba-vittek-az-uzem-eszkozeit-ebx","timestamp":"2025. február. 14. 15:48","title":"Végleg leállt a Zalakerámia romhányi gyára, Romániába vitték az üzem eszközeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c442631b-5946-4c0a-979c-3098bf2a0c1c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Biztos megérte. ","shortLead":"Biztos megérte. ","id":"20250214_turelmetlen-autos-tanulo-korforgalom-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c442631b-5946-4c0a-979c-3098bf2a0c1c.jpg","index":0,"item":"0167cf01-6522-42e2-bd7c-24f76d85c4ba","keywords":null,"link":"/cegauto/20250214_turelmetlen-autos-tanulo-korforgalom-video","timestamp":"2025. február. 14. 08:45","title":"Belső íven előzte a türelmetlen autós a tanulóvezetőt a körforgalomban, de nem hibátlanul – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8ba0c57-97f2-436d-a5b6-ec40e8424464","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Négy amerikai államban is olyan beruházásai vannak a Fordnak, amelyek az elektromos autózáshoz kötődnek. ","shortLead":"Négy amerikai államban is olyan beruházásai vannak a Fordnak, amelyek az elektromos autózáshoz kötődnek. ","id":"20250213_Ford-vezerigazgatoja-Trump-amerikai-munkahelyeket-sodor-veszelybe","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8ba0c57-97f2-436d-a5b6-ec40e8424464.jpg","index":0,"item":"525ce250-6af0-482a-9887-42b1eb557663","keywords":null,"link":"/cegauto/20250213_Ford-vezerigazgatoja-Trump-amerikai-munkahelyeket-sodor-veszelybe","timestamp":"2025. február. 13. 08:37","title":"A Ford vezérigazgatója szerint Trump politikája amerikai munkahelyeket sodor veszélybe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3a708a3-96fb-4f07-ad0a-018428a09865","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Erről csak a közösségi médiából értesült.","shortLead":"Erről csak a közösségi médiából értesült.","id":"20250213_elon-musk-grimes-x-ovalis-iroda","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a3a708a3-96fb-4f07-ad0a-018428a09865.jpg","index":0,"item":"57d6d963-415f-4a30-8520-b5bb9c59324b","keywords":null,"link":"/elet/20250213_elon-musk-grimes-x-ovalis-iroda","timestamp":"2025. február. 13. 17:09","title":"Musk gyerekének anyja nem örült annak, hogy a milliárdos magával vitte Trumphoz a kisfiút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b7012672-0188-4128-a20b-22c75514b218","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az egyházfő napok óta szenved hörghuruttól. ","shortLead":"Az egyházfő napok óta szenved hörghuruttól. ","id":"20250214_Ferenc-papa-korhazba-kerult-horghurut-kezeles","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b7012672-0188-4128-a20b-22c75514b218.jpg","index":0,"item":"2061fd4c-6620-4697-a4b6-eaa37f9f091e","keywords":null,"link":"/elet/20250214_Ferenc-papa-korhazba-kerult-horghurut-kezeles","timestamp":"2025. február. 14. 11:34","title":"Kórházba került Ferenc pápa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1d491002-0a04-43cb-afa7-8baf3d997b14","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Pete Hegseth Brüsszelben kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem fogja békefenntartókkal garantálni Ukrajna biztonságát.","shortLead":"Pete Hegseth Brüsszelben kijelentette, hogy az Egyesült Államok nem fogja békefenntartókkal garantálni Ukrajna...","id":"20250212_pete-hegseth-ukrajna-amerikai-tamogatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1d491002-0a04-43cb-afa7-8baf3d997b14.jpg","index":0,"item":"d7ba1fe1-2a70-4a3e-abd2-6fb3364dd19a","keywords":null,"link":"/vilag/20250212_pete-hegseth-ukrajna-amerikai-tamogatas","timestamp":"2025. február. 12. 19:34","title":"Amerikai védelmi miniszter: Irreális Ukrajna 2014 előtti határainak visszaállítása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]