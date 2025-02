Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8f80745c-a08f-4027-b617-38e07a98a31a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Jó Hír: az állam kifizeti az állampapírokra járó kamatot, jelentette be Orbán Viktor január derekán. Ez valóban jó, azt azonban sokan nem tudják, mivel járna, ha ez nem valósulna meg és egyáltalán miért jó befektetés az állampapír.","shortLead":"Jó Hír: az állam kifizeti az állampapírokra járó kamatot, jelentette be Orbán Viktor január derekán. Ez valóban jó, azt...","id":"20250217_Kasszakulcs-42-allampapir","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f80745c-a08f-4027-b617-38e07a98a31a.jpg","index":0,"item":"5aa3501b-a492-4aa8-ad87-f8a297039dc0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250217_Kasszakulcs-42-allampapir","timestamp":"2025. február. 17. 05:50","title":"Kinek érdemes állampapírt vennie és kinek nem? - Kasszakulcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8bded543-c50b-4d0e-9a5a-c4fe268e647d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A háromszoros Oscar-díjas színész 2013. szeptember elején bejelentette, hogy végleg visszavonul a színészettől.","shortLead":"A háromszoros Oscar-díjas színész 2013. szeptember elején bejelentette, hogy végleg visszavonul a színészettől.","id":"20250217_Megjelent-a-nyilvanossag-elott-Jack-Nicholson-igy-nez-ki-a-87-eves-sztar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8bded543-c50b-4d0e-9a5a-c4fe268e647d.jpg","index":0,"item":"d74a0cb1-a871-4ccf-9582-99f79047882b","keywords":null,"link":"/elet/20250217_Megjelent-a-nyilvanossag-elott-Jack-Nicholson-igy-nez-ki-a-87-eves-sztar","timestamp":"2025. február. 17. 12:57","title":"Hosszú idő után újra megjelent a nyilvánosság előtt Jack Nicholson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268ed04f-468d-4860-bec6-418b4fc99328","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nagy fájdalmakkal küzdött, le kellett mondania a limai koncertjét.","shortLead":"Nagy fájdalmakkal küzdött, le kellett mondania a limai koncertjét.","id":"20250217_Korhazba-kerult-Shakira","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/268ed04f-468d-4860-bec6-418b4fc99328.jpg","index":0,"item":"0e012305-0643-4bc2-99a5-d03c9a739317","keywords":null,"link":"/elet/20250217_Korhazba-kerult-Shakira","timestamp":"2025. február. 17. 08:16","title":"Kórházba került Shakira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"269d0fe3-eafe-48ca-bf37-6ccefc67a346","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Ismét bevándorlókkal telik meg Guantánamo Donald Trump szándékai szerint. A kilencvenes években a haiti menekültek már megtapasztalhatták, milyen az amerikai vendégszeretet Kubában, a 2001-es terrortámadás után oda gyűjtött muszlimok közül páran még mindig ott vannak.","shortLead":"Ismét bevándorlókkal telik meg Guantánamo Donald Trump szándékai szerint. A kilencvenes években a haiti menekültek már...","id":"20250217_trump-guantanamo-ujratoltve-bevandorlok-borton-egyesult-allamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/269d0fe3-eafe-48ca-bf37-6ccefc67a346.jpg","index":0,"item":"1e53fa0b-72b9-4acb-8516-0d84dab0f054","keywords":null,"link":"/360/20250217_trump-guantanamo-ujratoltve-bevandorlok-borton-egyesult-allamok","timestamp":"2025. február. 17. 18:30","title":"„Legális fekete lyuk” – a bevándorlók poklává teszi Trump Guantánamót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ad425ef-137e-4281-9172-72b1a0225b5f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyar külügyminiszer Kazahsztánból háborúpártizta le az Ukrajna és Európa biztonsága miatt aggódó politikusokat.","shortLead":"A magyar külügyminiszer Kazahsztánból háborúpártizta le az Ukrajna és Európa biztonsága miatt aggódó politikusokat.","id":"20250217_szijjarto-peter-orosz-ukran-haboru-beke-eu-parizs","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ad425ef-137e-4281-9172-72b1a0225b5f.jpg","index":0,"item":"4accbcc4-be2c-4e7a-b6b0-6e71e42d0736","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_szijjarto-peter-orosz-ukran-haboru-beke-eu-parizs","timestamp":"2025. február. 17. 10:16","title":"Szijjártó Péter szerint azok az európai vezetők, akik hétfőn összegyűlnek Párizsban, meg akarják akadályozni az ukrán békét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"68cb4fb8-ed1a-4680-8b96-abd6e9b9ae42","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az amerikaiakat az is érdekli, hogy mely európai országok biztosítanának csapatokat egy ukrajnai békefenntartó misszióhoz.","shortLead":"Az amerikaiakat az is érdekli, hogy mely európai országok biztosítanának csapatokat egy ukrajnai békefenntartó...","id":"20250216_ukrajna-biztonsagi-garanciak-europa-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/68cb4fb8-ed1a-4680-8b96-abd6e9b9ae42.jpg","index":0,"item":"471e2471-5492-4e0e-ad28-95285eff0a37","keywords":null,"link":"/vilag/20250216_ukrajna-biztonsagi-garanciak-europa-usa","timestamp":"2025. február. 16. 20:17","title":"Washington kíváncsi, hogy mire van szükségük az európaiaknak ahhoz, hogy részt vegyenek az Ukrajnának adandó biztonsági garanciák fenntartásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50361df4-5087-4e49-864f-a18881a0cd73","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Egy török vendégmunkások által működtetett kulturális egyesület épülete előtt késeltek meg egy férfit.","shortLead":"Egy török vendégmunkások által működtetett kulturális egyesület épülete előtt késeltek meg egy férfit.","id":"20250217_Szelsojobboldali-aktivistakat-tartoztattak-le-Parizsban-keseleses-tamadas-miatt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/50361df4-5087-4e49-864f-a18881a0cd73.jpg","index":0,"item":"088bddf1-ef47-426b-96ab-17bfd3df2c99","keywords":null,"link":"/vilag/20250217_Szelsojobboldali-aktivistakat-tartoztattak-le-Parizsban-keseleses-tamadas-miatt","timestamp":"2025. február. 17. 21:35","title":"Szélsőjobboldali aktivistákat tartóztattak le Párizsban késeléses támadás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"519fafa5-691f-487e-988b-2090b3ff02b3","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nemrég kinevezett igazgató, Zalán János bejelentette, felkérte Novákot, hogy segítse őt szakmai konzulensként. „Ő is a garancia arra, hogy nem változik a Kolibri profilja.”","shortLead":"A nemrég kinevezett igazgató, Zalán János bejelentette, felkérte Novákot, hogy segítse őt szakmai konzulensként. „Ő is...","id":"20250217_Novak-Janos-a-Kolibri-uj-igazgatoja-melle-allt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/519fafa5-691f-487e-988b-2090b3ff02b3.jpg","index":0,"item":"b2264809-7050-44f1-be5e-8f6870daa5ca","keywords":null,"link":"/kultura/20250217_Novak-Janos-a-Kolibri-uj-igazgatoja-melle-allt","timestamp":"2025. február. 17. 14:31","title":"Novák János a Kolibri új igazgatója mellé állt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]