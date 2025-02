A lapkakészletpiac két megkerülhetetlen gyártója az amerikai Qualcomm és a tajvani MediaTek. Ezúttal az utóbbi rukkolt ki egy új áramkörrel, a Dimensity 6400-zal. A chipset 6 nm-es TSMC-folyamattal készül. Nyolcmagos a CPU-ja: van két 2,5 GHz-cel futó Cortex-A76 mag és hat 2 GHz-es Cortex-A55. A grafikus processzor egy ARM Mali-G57 MC2.

A lapkakészletet LPDDR4X RAM-hoz (2133 MHz-ig) és UFS 2.2 tárhelyhez tervezték. Az áramkör támogatja az akár 1080p+ felbontású, 120 Hz frissítési frekvenciájú és 10 bites színekkel rendelkező kijelzőket, emellett a 108 MP-es kamerákat. A MediaTek szerint a Dimensity 6400 egy 3GPP Release-16-kompatibilis 5G modemmel van felszerelve (akár 3,3 Gbps maximális letöltési sebesség), amely 5G (SA/NSA), 4G LTE, 3G és 2G kapcsolatot kínál. A lapkakészlet támogatja a Wi-Fi 5-öt és a Bluetooth 5.2-t, valamint a kétsávos GPS-kapcsolatot is.

Ha ezek az adatok ismerősek, az nem véletlen, hiszen – ahogy azt a Phone Arena is megjegyzi – tulajdonképpen megegyeznek a Dimensity 6300-zal, annyi apró eltéréssel, hogy az A76 magokon 0,1 GHz-es túlhajtás van (amiből a felhasználók aligha vesznek észre valamit), és talán a GPU-n is, bár a MediaTek erről nem osztott meg információt. Szóval valójában csak a Dimensity 6300 leporolásáról van szó, ráadásul már ez az áramkör is egy régebbi modell, a Dimensity 6100 újramárkázott változata volt.

Az Indiában most bemutatott Realme P3x az első telefon, amelyben bemutatkozik az új áramkör, azonban van esély arra, hogy Samsung-készülékekben is bizonyíthat majd. Igaz, a dél-koreai gyártó jellemzően a Qualcomm lapkakészleteit használja, illetve saját Exynos lapkáit az olcsóbb középkategóriás telefonokhoz. MediaTek chipseteket csak ritkán vet be, akkor is elsősorban a középkategóriás telefonokhoz, és csak bizonyos piacokon. Az egyik legfrissebb MediaTek lapkakészletet használó Samsung telefon a Galaxy A16, egy 5G-s olcsó telefon, amely a piactól függően Exynos 1330 vagy Dimensity 6300 processzorokat is használ. Mindenesetre nem kizárt, hogy a Galaxy A17 5G-be már a Dimensity 6400 lapkakészlet kerül. Izgalmas lesz látni, hogyan bizonyít.

