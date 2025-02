Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c458de2b-4fa0-4835-82e8-1e09a5b07fb9","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Azzal dicsekedtek, hogy nyolcmilliárd dollárt spóroltak egy szerződés felbontásával az államnak, de ennek egy ezrelékét sem érheti el a valós összeg.","shortLead":"Azzal dicsekedtek, hogy nyolcmilliárd dollárt spóroltak egy szerződés felbontásával az államnak, de ennek egy ezrelékét...","id":"20250219_elon-musk-doge-szerzodes-tevesztes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c458de2b-4fa0-4835-82e8-1e09a5b07fb9.jpg","index":0,"item":"1c46e251-a05f-4648-9492-561bbb7188e8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250219_elon-musk-doge-szerzodes-tevesztes","timestamp":"2025. február. 19. 10:49","title":"Elon Muskék a sokszínűség üldözése közben elnéztek három nullát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f28e43f-c104-4f24-bbf5-4413d1457648","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Miután kevesebb beteget látnak el tb-finanszírozással, tovább nőnek az állami várólistáik.","shortLead":"Miután kevesebb beteget látnak el tb-finanszírozással, tovább nőnek az állami várólistáik.","id":"20250217_Feleannyi-beteget-tud-ellatni-allami-finanszirozassal-a-XVII-kerulet-legnagyobb-rendeloje","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f28e43f-c104-4f24-bbf5-4413d1457648.jpg","index":0,"item":"408fb400-a4f5-45d7-acca-f373aaf464f2","keywords":null,"link":"/kkv/20250217_Feleannyi-beteget-tud-ellatni-allami-finanszirozassal-a-XVII-kerulet-legnagyobb-rendeloje","timestamp":"2025. február. 17. 14:10","title":"Váratlanul megvágták az állami támogatást, így feleannyi beteget tud ellátni tb-finanszírozással a XVII. kerület legnagyobb rendelője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c033044a-6068-443c-8f71-d0afc6df4897","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A befektetők nyomására kénytelen lehet a tervezetthez képest jóval alacsonyabb cégértékkel a londoni tőzsdére lépni.","shortLead":"A befektetők nyomására kénytelen lehet a tervezetthez képest jóval alacsonyabb cégértékkel a londoni tőzsdére lépni.","id":"20250218_Egyre-kevesebbet-er-a-Shein-miutan-Trump-alapjaiban-rengette-meg-a-globalis-kereskedelmet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c033044a-6068-443c-8f71-d0afc6df4897.jpg","index":0,"item":"f4767dad-2199-4aa4-80b9-bfa3ebae3591","keywords":null,"link":"/kkv/20250218_Egyre-kevesebbet-er-a-Shein-miutan-Trump-alapjaiban-rengette-meg-a-globalis-kereskedelmet","timestamp":"2025. február. 18. 15:30","title":"Egyre kevesebbet ér a Shein, miután Trump alapjaiban rengette meg a globális kereskedelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"284662c0-4ccb-4b4b-91af-88003664ffac","c_author":"Gyükeri Mercédesz","category":"360","description":"Nincs még egy olyan modern élelmiszer, amelyik kezdettől fogva ilyen erős érzelmeket váltott volna ki, mint a margarin. Tekintettek rá drága terméket kiváltó megmentőként, aztán a drága termék pusztítandó hamisítványaként. Egy időben méltatták azért, hogy egészséges, aztán az volt vele a baj, hogy nem, mostanában pedig mentes és fenntartható alternatívaként tálalják a gyártók. Most, hogy a margarin oldalán Gordon Ramsay-t állította versenybe egy cég, mi sem maradhattunk ki, és megnéztük: vajon tényleg össze lehet keverni a margarint a vajjal? És előállítható otthon, pálmaolaj és mindenféle adalékok nélkül?","shortLead":"Nincs még egy olyan modern élelmiszer, amelyik kezdettől fogva ilyen erős érzelmeket váltott volna ki, mint a margarin...","id":"20250217_margarin-ipari-elelmiszer-otthon-vaj-olaj-faggyu-unilever","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/284662c0-4ccb-4b4b-91af-88003664ffac.jpg","index":0,"item":"db4fcb13-df12-4c81-a454-c500c310b139","keywords":null,"link":"/360/20250217_margarin-ipari-elelmiszer-otthon-vaj-olaj-faggyu-unilever","timestamp":"2025. február. 17. 19:30","title":"Ha Gordon Ramsay megszerette, nekünk is jó lesz? Az áldott és átkozott margarin","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a62b157-c110-458a-9db1-a7e2f1e91803","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"A speciális eljárásrend péntekig tart.","shortLead":"A speciális eljárásrend péntekig tart.","id":"20250217_Voros-kod-a-szocialis-intezmenyeknek-hetfo-estetol-be-kell-fogadnia-a-hajlektalanokat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a62b157-c110-458a-9db1-a7e2f1e91803.jpg","index":0,"item":"01e6dc0c-79f6-4ad6-a26f-bde7cddb7e95","keywords":null,"link":"/itthon/20250217_Voros-kod-a-szocialis-intezmenyeknek-hetfo-estetol-be-kell-fogadnia-a-hajlektalanokat","timestamp":"2025. február. 17. 19:19","title":"Vörös kód: a szociális intézményeknek hétfő estétől be kell fogadniuk a hajléktalanokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b0dcbcb-50df-4d46-b2b0-956d3bc80b7c","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Az Eagle Hills nemrég még működése megkezdéséről írt, hogy ez pontosan mit jelent, azt továbbra sem árulták el.","shortLead":"Az Eagle Hills nemrég még működése megkezdéséről írt, hogy ez pontosan mit jelent, azt továbbra sem árulták el.","id":"20250217_mini-dubaj-rakosrendezo-eagle-hills-bejelentes-budapest-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b0dcbcb-50df-4d46-b2b0-956d3bc80b7c.jpg","index":0,"item":"052d5f2f-07e4-49ac-b52b-b85bc3c399ac","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250217_mini-dubaj-rakosrendezo-eagle-hills-bejelentes-budapest-ebx","timestamp":"2025. február. 17. 15:10","title":"Váratlan fordulat: bejelentést ígér a Rákosrendezőről lecsúszó arab beruházó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81e0d793-fb32-4d8b-8576-6fdf8d682db4","c_author":"Rácz Gergő","category":"360","description":"Vajon megmenthetik a plüssállatok és a játékok a világgazdaságot? Egy nagy löketet biztos adnak, amikor a szülő találkoznak a piacon az örökifjú felnőttekkel, és együtt dollármilliárdokat mozdítanak meg. ","shortLead":"Vajon megmenthetik a plüssállatok és a játékok a világgazdaságot? Egy nagy löketet biztos adnak, amikor a szülő...","id":"20250217_Pluss-gyerekjatek-jatekpiac-kidult-befektetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/81e0d793-fb32-4d8b-8576-6fdf8d682db4.jpg","index":0,"item":"006048c0-64b2-4174-bf6c-299f07d57fac","keywords":null,"link":"/360/20250217_Pluss-gyerekjatek-jatekpiac-kidult-befektetes","timestamp":"2025. február. 17. 17:00","title":"Plüssmacik kavarhatják fel a befektetési piac jövőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944f3a19-abaa-4944-b6d6-6604047e4c86","c_author":"Bábel Vilmos","category":"vilag","description":"Az, hogy a háborút az ukránok „kezdték”, az orosz háborús narratíva szó szerinti átvétele. Ilyesmit még a magyar kormányzat tagjai sem engedtek meg maguknak, legalábbis eddig. ","shortLead":"Az, hogy a háborút az ukránok „kezdték”, az orosz háborús narratíva szó szerinti átvétele. Ilyesmit még a magyar...","id":"20250219_Trump-arrol-beszelt-hogy-az-ukranok-kezdtek-a-haborut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/944f3a19-abaa-4944-b6d6-6604047e4c86.jpg","index":0,"item":"81da3251-cf11-4a04-8377-6c3ace062a4b","keywords":null,"link":"/vilag/20250219_Trump-arrol-beszelt-hogy-az-ukranok-kezdtek-a-haborut","timestamp":"2025. február. 19. 08:54","title":"„Nem kellett volna elkezdenetek. Megállapodhattatok volna” – Trump már arról beszél, hogy az ukránok kezdték a háborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]