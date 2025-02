Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dd2451f9-d231-4b3d-8625-6ad2e59c23cf","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A miniszter felvetette, hogy az állam szervei nem tesznek meg mindent azért, hogy a hazai fogyasztók megfelelő minőségű élelmiszert kapjanak.","shortLead":"A miniszter felvetette, hogy az állam szervei nem tesznek meg mindent azért, hogy a hazai fogyasztók megfelelő minőségű...","id":"20250219_lazar-janos-lidl-aldi-kivetelezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dd2451f9-d231-4b3d-8625-6ad2e59c23cf.jpg","index":0,"item":"7482d309-a5d8-4043-836d-0cc359560de7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250219_lazar-janos-lidl-aldi-kivetelezes","timestamp":"2025. február. 19. 14:05","title":"Lázár János szerint a magyar hatóságok kivételeznek a Lidllel és az Aldival","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"43239c0b-7e89-422c-9544-1fd7f441a6b5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Nébih összegyűjtött néhány alapvető jótanácsot, amit érdemes betartani a lehető legbiztonságosabb fánkozás érdekében. ","shortLead":"A Nébih összegyűjtött néhány alapvető jótanácsot, amit érdemes betartani a lehető legbiztonságosabb fánkozás érdekében. ","id":"20250220_Fank-sutes-farsang-iskolai-buli-Nebih-tanacsok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/43239c0b-7e89-422c-9544-1fd7f441a6b5.jpg","index":0,"item":"0209f90c-378d-454f-aaa1-88521e62e161","keywords":null,"link":"/elet/20250220_Fank-sutes-farsang-iskolai-buli-Nebih-tanacsok","timestamp":"2025. február. 20. 10:51","title":"Mire figyeljünk, ha fánkot sütünk az iskolai farsangra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6902ff9e-a0bb-4cd2-8536-3fc72e2cabbc","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Egymás után jelentkeznek az uniós állam- és kormányfők arra a francia elnök felhívására, amelyben egy videokonferenciára invitálja Macron a vezetőket. A téma természetesen az EU válaszlépései az Egyesült Államok és Oroszország közötti, az orosz–ukrán háború lezárásával kapcsolatos tárgyalásai.","shortLead":"Egymás után jelentkeznek az uniós állam- és kormányfők arra a francia elnök felhívására, amelyben...","id":"20250219_orosz-ukran-haboru_macron_eu-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6902ff9e-a0bb-4cd2-8536-3fc72e2cabbc.jpg","index":0,"item":"6289008f-606b-455f-9575-b91b4b70b3e6","keywords":null,"link":"/eurologus/20250219_orosz-ukran-haboru_macron_eu-ebx","timestamp":"2025. február. 19. 13:37","title":"Rendkívüli mini-csúcsot tart az EU szerdán, vélhetően Magyarország nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"944f3a19-abaa-4944-b6d6-6604047e4c86","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump, Putyin és Hszi évei következnek, a kontinensnek sürgősen cselekednie kell, ha nem akar autokraták közé szorulni.","shortLead":"Trump, Putyin és Hszi évei következnek, a kontinensnek sürgősen cselekednie kell, ha nem akar autokraták közé szorulni.","id":"20250220_Joschka-Fischer-Europa-magara-maradt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/944f3a19-abaa-4944-b6d6-6604047e4c86.jpg","index":0,"item":"90759b8f-837d-4bff-b436-e6fdbdb41da6","keywords":null,"link":"/360/20250220_Joschka-Fischer-Europa-magara-maradt","timestamp":"2025. február. 20. 07:30","title":"Joschka Fischer: Európa magára maradt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"Para-Kovács Imre","category":"360","description":"Nem hajlanak mostanában a kormány keze alá a tények, de legalább világossá válik a kevésbé tájékozottak előtt is, hogy egy alkalmatlan kabinet akkor is rosszabbul teljesít a szomszédainál, ha mázli mázlit követ. Vélemény.","shortLead":"Nem hajlanak mostanában a kormány keze alá a tények, de legalább világossá válik a kevésbé tájékozottak előtt is...","id":"20250220_hvg-Para-Kovacs-Imre-A-szamok-tukreben-inflacio-arstop-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"9db3285d-5cf0-4186-b1a8-a81f3ea42125","keywords":null,"link":"/360/20250220_hvg-Para-Kovacs-Imre-A-szamok-tukreben-inflacio-arstop-velemeny","timestamp":"2025. február. 20. 08:30","title":"Para-Kovács Imre: Ugrálóvárat Nagy Mártonnak a Kossuth térre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"46c53e79-02b7-4a64-aa34-8cac89515de0","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A mentesítés meghosszabbításának indoka továbbra is a háború.","shortLead":"A mentesítés meghosszabbításának indoka továbbra is a háború.","id":"20250218_Tovabbi-fel-evig-nem-kell-musorszolgaltatasi-dijat-fizetniuk-a-radioknak-es-televizioknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/46c53e79-02b7-4a64-aa34-8cac89515de0.jpg","index":0,"item":"c3de56be-53ab-4eb9-adbb-e0c298afcc5d","keywords":null,"link":"/itthon/20250218_Tovabbi-fel-evig-nem-kell-musorszolgaltatasi-dijat-fizetniuk-a-radioknak-es-televizioknak","timestamp":"2025. február. 18. 21:14","title":"További fél évig nem kell műsorszolgáltatási díjat fizetniük a rádióknak és televízióknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8dcf834-6d42-4349-9244-00bc27b5de7c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az első állomás nem más, mint Békés megye.","shortLead":"Az első állomás nem más, mint Békés megye.","id":"20250219_Marcius-elsejen-indul-a-Tisza-orszagjarasa-amit-tavaszi-bekes-hadjaratnak-neveznek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d8dcf834-6d42-4349-9244-00bc27b5de7c.jpg","index":0,"item":"72a55fbe-1e7d-4b18-8bb0-c066fe318e2c","keywords":null,"link":"/itthon/20250219_Marcius-elsejen-indul-a-Tisza-orszagjarasa-amit-tavaszi-bekes-hadjaratnak-neveznek","timestamp":"2025. február. 19. 11:30","title":"Március elsején indul a Tisza országjárása, amit „tavaszi békés hadjáratnak” neveznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"146dec85-5b04-49a4-ac73-db791c44ffec","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A 76 éves Szabó Margitnak tízezer forintot kellett befizetnie.","shortLead":"A 76 éves Szabó Margitnak tízezer forintot kellett befizetnie.","id":"20250220_lazar-janos-per-szabo-margit-csekk-szuletesnap","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/146dec85-5b04-49a4-ac73-db791c44ffec.jpg","index":0,"item":"42ba5a20-ada1-4ad5-95f3-81cf4c70c510","keywords":null,"link":"/itthon/20250220_lazar-janos-per-szabo-margit-csekk-szuletesnap","timestamp":"2025. február. 20. 13:51","title":"A büntetési csekken kívánt Lázár Jánosnak boldog születésnapot a beperelt nagymama","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]