Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"dacbfcd9-1dd0-4d30-9a66-5a452b4dcbc9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az amerikai Alef Aeronautics sikeresen tesztelte a repülő autóját a városban, így a vásárlók már az idei évben hozzáférhetnek a járműhöz.","shortLead":"Az amerikai Alef Aeronautics sikeresen tesztelte a repülő autóját a városban, így a vásárlók már az idei évben...","id":"20250224_repulo-auto-video-alef-aeronautics","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dacbfcd9-1dd0-4d30-9a66-5a452b4dcbc9.jpg","index":0,"item":"07f80917-3e60-45d8-9340-fbd8426a2ba9","keywords":null,"link":"/tudomany/20250224_repulo-auto-video-alef-aeronautics","timestamp":"2025. február. 24. 12:03","title":"Világelső mutatvány: városban szállt fel a repülő autó, amelyet már gyártani is fognak – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c747b676-58c5-484f-8973-d4454f32379f","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Gyurcsány Ferenc is megtartotta évértékelőjét, melyben szó esett Orbán, Trump és a magyarokat sanyargató nagyvállalatok disznóságairól, ám Magyar Péterékről még annyit sem beszélt, mint szombaton a miniszterelnök, ahogy a Demokratikus Koalíció zsugorodására sem reflektált egyáltalán.","shortLead":"Gyurcsány Ferenc is megtartotta évértékelőjét, melyben szó esett Orbán, Trump és a magyarokat sanyargató nagyvállalatok...","id":"20250223_gyurcsany-evertekeloje-Orban-a-pokol-tornacara-erkezett-Csanyi-es-Meszaros-rohadekok-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c747b676-58c5-484f-8973-d4454f32379f.jpg","index":0,"item":"4f5dc1eb-1a6e-40f4-bd02-08f3ae667185","keywords":null,"link":"/itthon/20250223_gyurcsany-evertekeloje-Orban-a-pokol-tornacara-erkezett-Csanyi-es-Meszaros-rohadekok-ebx","timestamp":"2025. február. 23. 11:58","title":"Gyurcsány évértékelője: Orbán a pokol tornácára érkezett, Csányi és Mészáros rohadékok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60aade4d-8d4c-4e59-abb6-65142f35a17b","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A csed, gyed esetén nem kellene szja-t fizetni, a kettő és háromgyermekes anyák életük végéig mentesülnének a személyi jövedelemadó megfizetése alól. A Bankmonitor kiszámolta, ez mennyit hozhat a konyhára a családoknak.","shortLead":"A csed, gyed esetén nem kellene szja-t fizetni, a kettő és háromgyermekes anyák életük végéig mentesülnének a személyi...","id":"20250223_Kozel-20-szazalekkal-is-emelkedhet-egy-haromgyerekes-csalad-jovedelme-Orban-bejelentesei-nyoman","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/60aade4d-8d4c-4e59-abb6-65142f35a17b.jpg","index":0,"item":"7f97836e-8489-4535-88ec-41922fa57305","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250223_Kozel-20-szazalekkal-is-emelkedhet-egy-haromgyerekes-csalad-jovedelme-Orban-bejelentesei-nyoman","timestamp":"2025. február. 23. 11:32","title":"Közel 20 százalékkal emelkedhet egy háromgyerekes család jövedelme Orbán bejelentései nyomán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e956c97a-c789-4cd4-b95a-4e99d6f68e6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorát nem vesztette el, de érzi, hogy súlyos a helyzet.","shortLead":"A humorát nem vesztette el, de érzi, hogy súlyos a helyzet.","id":"20250222_Veratomlesztest-kapott-Ferenc-papa-meg-legalabb-egy-hetig-korhazban-marad","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e956c97a-c789-4cd4-b95a-4e99d6f68e6e.jpg","index":0,"item":"6bd29008-8a67-48e1-b452-605eab5e2e10","keywords":null,"link":"/elet/20250222_Veratomlesztest-kapott-Ferenc-papa-meg-legalabb-egy-hetig-korhazban-marad","timestamp":"2025. február. 22. 19:41","title":"Vérátömlesztést kapott Ferenc pápa, még legalább egy hétig kórházban marad","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e956c97a-c789-4cd4-b95a-4e99d6f68e6e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A 88 éves katolikus egyházfő tudott aludni, és jelenleg is pihen. Korábban vérátömlesztést kapott, és veseelégtelenséget is megállapítottak nála. ","shortLead":"A 88 éves katolikus egyházfő tudott aludni, és jelenleg is pihen. Korábban vérátömlesztést kapott, és...","id":"20250224_Ferenc-papa-korhazban-kritikus-allapot-tudogyulladas-veseelegtelenseg-jobban-van-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e956c97a-c789-4cd4-b95a-4e99d6f68e6e.jpg","index":0,"item":"099b78b4-6976-4332-a5a5-cc546e9fd2ec","keywords":null,"link":"/elet/20250224_Ferenc-papa-korhazban-kritikus-allapot-tudogyulladas-veseelegtelenseg-jobban-van-ebx","timestamp":"2025. február. 24. 09:52","title":"Nyugodt éjszakája volt Ferenc pápának a kórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"156d05e1-f5a5-4320-91e8-428a939217a1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A kiskereskedők megemelt alanyi áfa-mentessége miatt a nyugdíjasok sok esetben vissza sem fogják tudni igényelni az összeget, hiszen az értékesítést nem terheli adó. A könyvelők egyesületének van egy sokkal egyszerűbb javaslata is.","shortLead":"A kiskereskedők megemelt alanyi áfa-mentessége miatt a nyugdíjasok sok esetben vissza sem fogják tudni igényelni...","id":"20250223_","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/156d05e1-f5a5-4320-91e8-428a939217a1.jpg","index":0,"item":"e5c59d97-0089-43f3-8790-2a918de66241","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250223_","timestamp":"2025. február. 23. 13:09","title":"A nyugdíjasok áfa-visszatérítése alkalmas lesz a visszaélésekre a könyvelők szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d8cb097-0004-484a-94a4-048db96a9cc7","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A GKI Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgatója, Molnár László szerint sem az Európai Bizottságnak elküldött, a költségvetési egyensúly javítására vonatkozó programban, sem a néhány hete elfogadott 2025-ös költségvetésben nincs nyoma az Orbán Viktor által pénteken bejelentett osztogatásnak.","shortLead":"A GKI Gazdaságkutató Zrt. vezérigazgatója, Molnár László szerint sem az Európai Bizottságnak elküldött, a költségvetési...","id":"20250224_gki-orban-viktor-valasztas-evertekelo-osztogatas-afa-szja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3d8cb097-0004-484a-94a4-048db96a9cc7.jpg","index":0,"item":"e24bed08-a711-4207-81f3-13daa1e02923","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250224_gki-orban-viktor-valasztas-evertekelo-osztogatas-afa-szja","timestamp":"2025. február. 24. 12:57","title":"GKI: Orbán ígéreteit nem támasztották alá kidolgozott számítások és modellek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cdec00b-476a-401e-8e77-41f4a2148f1c","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Akár a Windows 7 rendszeren is lehet naprakész biztonsággal rendelkező böngészőt használni, ráadásul most kiderült, hogy a korábbi ígéretnél tovább meg is marad a Firefox támogatása.","shortLead":"Akár a Windows 7 rendszeren is lehet naprakész biztonsággal rendelkező böngészőt használni, ráadásul most kiderült...","id":"20250222_microsoft-windows-7-8-firefox-bongeszo-tamogatas-hosszabbitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0cdec00b-476a-401e-8e77-41f4a2148f1c.jpg","index":0,"item":"06f97999-a9b2-46a6-8365-851b2f19ba66","keywords":null,"link":"/tudomany/20250222_microsoft-windows-7-8-firefox-bongeszo-tamogatas-hosszabbitas","timestamp":"2025. február. 22. 20:03","title":"Régebbi Windowst használ? Érkezett egy jó hír, igaz, csak a katasztrofális mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]