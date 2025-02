Suchir Balaji azzal került be pár hónapja a hírekbe, hogy megvádolta volt munkaadóját, az OpenAI-t, hogy illegálisan használt fel szerzői joggal védett anyagokat mesterséges intelligencia modelljei képzéséhez. Balaji vádjait követően egyre több művész és kiadó perelte be a vállalatot. A The New York Times az OpenAI elleni perében pedig olyan kulcsfiguraként hivatkozott a 26 éves fiatalemberre, mint aki „egyedi és releváns dokumentumokkal” rendelkezik.

A továbbiak pedig már egy thrillerbe illenek. November 26-án egy bejelentés nyomán megtalálták Balaji holttestét (lőtt sebbel a fején), és a halálát öngyilkosságnak minősítette az orvosszakértői hivatal. Viszont a szülei szerint semmi nem utalt arra, hogy a fiuk öngyilkosságra készülne, sőt tele volt tervekkel a közeljövőt illetően. Éppen ezért további nyomozást kértek a halálesettel kapcsolatban, saját nyomozókat is felfogadtak, és pert indítottak a San Franciscó-i rendőrség ellen, követelve tőlük a teljes jelentést.

A rendőrség végül kiadta azt a 13 oldalas összefoglalót, amelyet a Főorvosi Hivataltól (OCME) kaptak, és amely megerősítette korábbi megállapításukat, miszerint Balaji öngyilkos lett. „Az OCME nem talált olyan bizonyítékot vagy információt, amely megállapíthatná Balaji úr halálának okát és módját, kivéve azt, hogy fejbe lőtte magát” – olvasható az orvosszakértői jelentésben. A toxikológiai eredményekre is hivatkoznak, amelyek szerint a fiatalember halálakor alkohol és amfetamin is volt a szervezetében. A rendőrség is úgy véli, hogy nincs elegendő bizonyíték arra, hogy gyilkosságot követtek volna el, így végül hivatalosan is lezártnak nyilvánították a halálesettel kapcsolatos nyomozást.

A szülőket azonban mindez cseppet sem nyugtatta meg, továbbra is úgy vélik, hogy a fiuk erőszakos halált halt, különös tekintettel arra, hogy tanúvallomása óriási hatást gyakorolt volna a MI-iparágra. legutóbb nyilvános petíciót nyújtottak be Suchir halálának alapos és tisztességes kivizsgálását követelve, illetve gyűjtést is indítottak, hogy tovább vizsgálhassák az ügyet.

A kapcsolódó weboldalon ijesztő részleteket is közzétettek, például hogy vérfoltokat találtak a fürdőszobában is (az öngyilkosság nem ott történt), illetve hogy a lakást is feldúlták.

Bárhogy végződik is az ügy, Balaji már nem térhet vissza az élők sorába. Esete azonban megerősíti a jogvédők és törvényhozók azon korábbi javaslatának fontosságát, hogy biztosítsanak nagyobb védelmet a mesterséges intelligencia bejelentőinek, hogy az alkalmazottak megértsék, nyugodtan felvethetik aggályaikat a MI-technológia biztonságos fejlesztése és bevezetése érdekében.

Ha ön is úgy érzi, segítségre lenne szüksége, hívja a krízishelyzetben lévőknek rendszeresített, ingyenesen hívható 116-123-as vagy 06 80 820 111-es telefonszámot!