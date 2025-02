Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A katolikus egyházfő mellkasi CT-vizsgálatának eredményei szerdán várhatók.","shortLead":"A katolikus egyházfő mellkasi CT-vizsgálatának eredményei szerdán várhatók.","id":"20250225_ferenc-papa-ketoldali-tudogyulladas-allapot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/158d1d8e-d8a4-47a0-bc15-a4a37e460f4e.jpg","index":0,"item":"3b44c4a4-66d9-4ac0-a284-9c522db996a2","keywords":null,"link":"/elet/20250225_ferenc-papa-ketoldali-tudogyulladas-allapot","timestamp":"2025. február. 25. 21:08","title":"Nem javult, de nem is romlott Ferenc pápa állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cea96e90-4b31-466f-8ce2-66e6448e7d79","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Az amerikai chipgyártó 22 milliárd dolláros rekord negyedéves profitot ért el a mesterséges intelligencia adatközpontokban használt Blackwell chipek kiugró értékesítése miatt. Az elmúlt évben átlagosan minden másodpercben 2300 dollár tiszta nyereséget termelt a vállalat.","shortLead":"Az amerikai chipgyártó 22 milliárd dolláros rekord negyedéves profitot ért el a mesterséges intelligencia...","id":"20250227_Soha-nem-latott-nyereseget-hozott-az-Nvidianak-az-MI-forradalom","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cea96e90-4b31-466f-8ce2-66e6448e7d79.jpg","index":0,"item":"e3be9ac8-f5ea-49e9-b0f0-bc319cb0d411","keywords":null,"link":"/kkv/20250227_Soha-nem-latott-nyereseget-hozott-az-Nvidianak-az-MI-forradalom","timestamp":"2025. február. 27. 11:17","title":"Soha nem látott nyereséget hozott az Nvidiának az MI-forradalom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c4a573-8160-462a-8180-a47521dfa3f1","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"A 26 éves férfi 7 ezer dollárt kapott azért, hogy iszlámpárti feliratokat készítsen izraeli városokban, 50 dollárt ajánlottak neki, ha elégeti Benjamin Netanjahu képét.","shortLead":"A 26 éves férfi 7 ezer dollárt kapott azért, hogy iszlámpárti feliratokat készítsen izraeli városokban, 50 dollárt...","id":"20250227_letartoztatas-izraeli-ferfi-iran-kemkedes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e2c4a573-8160-462a-8180-a47521dfa3f1.jpg","index":0,"item":"12643345-1c88-45df-a12d-7cc1d00e1915","keywords":null,"link":"/vilag/20250227_letartoztatas-izraeli-ferfi-iran-kemkedes","timestamp":"2025. február. 27. 14:19","title":"Letartóztattak egy izraeli férfit, aki Iránnak kémkedhetett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f095f0d-006e-4d05-b9fa-cfdab1f762a1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A XII. kerület polgármestere a mártonhegyi beruházásokról beszélt a miniszterelnök vejével.","shortLead":"A XII. kerület polgármestere a mártonhegyi beruházásokról beszélt a miniszterelnök vejével.","id":"20250225_kovacs-gergely-tiborcz-istvan-martonhegy-beruhazas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f095f0d-006e-4d05-b9fa-cfdab1f762a1.jpg","index":0,"item":"aa02427d-6a9c-437b-8fbc-03cdaa6a1540","keywords":null,"link":"/itthon/20250225_kovacs-gergely-tiborcz-istvan-martonhegy-beruhazas","timestamp":"2025. február. 25. 17:38","title":"Kovács Gergely: Itt járt a hivatalban Tiborcz István","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70447ef3-8aca-4755-9f05-7078a846c398","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egy ideje zavaros akciókat bonyolító korábbi önkormányzati képviselő is szeretett volna Gulyás Gergelytől kérdezni.","shortLead":"Az egy ideje zavaros akciókat bonyolító korábbi önkormányzati képviselő is szeretett volna Gulyás Gergelytől kérdezni.","id":"20250227_Szabo-Balint-kormanyinfo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/70447ef3-8aca-4755-9f05-7078a846c398.jpg","index":0,"item":"4067f275-508c-4cd8-b4c8-0a7580b9fa72","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Szabo-Balint-kormanyinfo","timestamp":"2025. február. 27. 14:24","title":"Szabó Bálint most a kormányinfón okozott botrányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25d0ddc7-9e20-40ee-939c-c1ed539278e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A munkanélküliségi ráta 4,4 százalékos volt az év első hónapjában, ami 214 ezer állástalant jelent.","shortLead":"A munkanélküliségi ráta 4,4 százalékos volt az év első hónapjában, ami 214 ezer állástalant jelent.","id":"20250227_KSH-foglalkoztatottsag-munkanelkuliseg-allaskereses-2025-januar","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/25d0ddc7-9e20-40ee-939c-c1ed539278e1.jpg","index":0,"item":"940646bc-8f0a-483d-b50b-50112af20827","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250227_KSH-foglalkoztatottsag-munkanelkuliseg-allaskereses-2025-januar","timestamp":"2025. február. 27. 08:31","title":"32 ezerrel többen dolgoztak Magyarországon januárban, mint egy évvel korábban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e63fe76d-793a-4e30-807f-3e29458c859e","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"Az akkor 21 éves férfi három embert ölt meg egy bazilikában Franciaországban, ezzel akarta megbosszulni muzulmánok meggyilkolását.","shortLead":"Az akkor 21 éves férfi három embert ölt meg egy bazilikában Franciaországban, ezzel akarta megbosszulni muzulmánok...","id":"20250226_Tenyleges-eletfogytiglanra-iteltek-az-ot-evvel-ezelotti-nizzai-keseles-elkovetojet-terrortamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e63fe76d-793a-4e30-807f-3e29458c859e.jpg","index":0,"item":"56d7ba71-e444-4620-972c-94a68bd6f5e4","keywords":null,"link":"/vilag/20250226_Tenyleges-eletfogytiglanra-iteltek-az-ot-evvel-ezelotti-nizzai-keseles-elkovetojet-terrortamadas","timestamp":"2025. február. 26. 22:05","title":"Tényleges életfogytiglanra ítélték az öt évvel ezelőtti nizzai késelés elkövetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"222b6bd0-e51e-406b-a9a4-05ae8ad7482c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ilyen az, amikor egy V6-os benzinmotor termeli az áramot egy dupla villanymotoros monstrumban.","shortLead":"Ilyen az, amikor egy V6-os benzinmotor termeli az áramot egy dupla villanymotoros monstrumban.","id":"20250226_34-tonnat-nyom-a-merlegen-az-uj-amerikai-hibrid-ram-ramcharger","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/222b6bd0-e51e-406b-a9a4-05ae8ad7482c.jpg","index":0,"item":"59671b9c-6073-4e63-9342-05563a0cea6f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250226_34-tonnat-nyom-a-merlegen-az-uj-amerikai-hibrid-ram-ramcharger","timestamp":"2025. február. 26. 06:41","title":"3,4 tonnát nyom a mérlegen az új amerikai hibrid","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]