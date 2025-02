Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"da918ef8-aa42-4c95-a2f4-afab9a407744","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vatikáni sajtóiroda tájékoztatása szerint a pápa jól aludt, az orvosok azonban továbbra is óvatosak a prognózissal. ","shortLead":"A vatikáni sajtóiroda tájékoztatása szerint a pápa jól aludt, az orvosok azonban továbbra is óvatosak a prognózissal. ","id":"20250227_ferenc-papa-veseelegtelenseg-tudogyulladas-javul-az-allapota","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/da918ef8-aa42-4c95-a2f4-afab9a407744.jpg","index":0,"item":"4b3b21df-1d1f-44c2-87a7-2db51c937e7c","keywords":null,"link":"/elet/20250227_ferenc-papa-veseelegtelenseg-tudogyulladas-javul-az-allapota","timestamp":"2025. február. 27. 09:18","title":"Javul Ferenc pápa állapota","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dbe5397-0581-407d-97ce-aa48d3af521b","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk a gyülekezési törvényt írná át, beemelve „a homoszexualitást népszerűsítő” rendezvények tilalmát. A kormány viszont biztosabbra menne ennél, az Alaptörvényt írná át.","shortLead":"A Mi Hazánk a gyülekezési törvényt írná át, beemelve „a homoszexualitást népszerűsítő” rendezvények tilalmát. A kormány...","id":"20250227_Novak-Elod-nem-tetlenkedett-mar-be-is-nyujtotta-a-Pride-betiltasat-celzo-torvenyjavaslatat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6dbe5397-0581-407d-97ce-aa48d3af521b.jpg","index":0,"item":"c34530b0-19f2-457f-9791-0e4aaf85c6eb","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Novak-Elod-nem-tetlenkedett-mar-be-is-nyujtotta-a-Pride-betiltasat-celzo-torvenyjavaslatat-ebx","timestamp":"2025. február. 27. 14:59","title":"Novák Előd nem tétlenkedett, már be is nyújtotta a Pride betiltását célzó törvényjavaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed0955e1-8e98-49fa-b06e-116065a6d59a","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Nevet változtatott a közpénzégetés állatorvosi lova, a Fudan Alapítvány, amely új célokat tűzött ki, részben új vezetői gárdával – a jelek szerint az új műsorhoz új férfi kell. Közben a kínai egyetem budapesti kampuszáról szóló megállapodás továbbra is érvényben van.","shortLead":"Nevet változtatott a közpénzégetés állatorvosi lova, a Fudan Alapítvány, amely új célokat tűzött ki, részben új vezetői...","id":"20250227_A-Fudan-Alapitvany-halott-a-kinai-egyetemi-projekt-nem-teljesen-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed0955e1-8e98-49fa-b06e-116065a6d59a.jpg","index":0,"item":"c0f15557-9b17-47ee-b955-2cca1b5dab75","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_A-Fudan-Alapitvany-halott-a-kinai-egyetemi-projekt-nem-teljesen-ebx","timestamp":"2025. február. 27. 11:40","title":"A Fudan Alapítvány halott, a kínai egyetemi projekt nem teljesen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"998deb93-f950-47cd-ab25-4d0f50c1c4f2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A fiatal férfi anyja tisztában van azzal, hogy fiát akár ki is végezhetik azért, amit tett. A nő kívánsága, hogy egyszer az életben még láthassa gyermekét.","shortLead":"A fiatal férfi anyja tisztában van azzal, hogy fiát akár ki is végezhetik azért, amit tett. A nő kívánsága...","id":"20250227_Bevallom-nem-is-merek-emberek-koze-menni-megszolalt-az-Amerikaban-lebukott-magyar-sorozatgyilkos-edesanyja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/998deb93-f950-47cd-ab25-4d0f50c1c4f2.jpg","index":0,"item":"38dab8da-24a7-496c-b58d-3dfd1b355c77","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Bevallom-nem-is-merek-emberek-koze-menni-megszolalt-az-Amerikaban-lebukott-magyar-sorozatgyilkos-edesanyja","timestamp":"2025. február. 27. 08:46","title":"„Bevallom, nem is merek emberek közé menni” – megszólalt az Amerikában lebukott magyar sorozatgyilkos édesanyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83bf9a40-c0fc-4fb3-b026-173bec61a17b","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A tisztán elektromos és plugin hibrid személyautók piacát egyértelműen a kínai márkák dominálják.","shortLead":"A tisztán elektromos és plugin hibrid személyautók piacát egyértelműen a kínai márkák dominálják.","id":"20250227_kina-uralja-a-konnektoros-autok-piacanak-haromnegyedet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83bf9a40-c0fc-4fb3-b026-173bec61a17b.jpg","index":0,"item":"280db344-7d26-4202-af6e-406876e28637","keywords":null,"link":"/cegauto/20250227_kina-uralja-a-konnektoros-autok-piacanak-haromnegyedet","timestamp":"2025. február. 27. 08:41","title":"Kína uralja a konnektoros autók piacának háromnegyedét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9db73130-6886-458d-a170-2df2eb2cd3a5","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"A kormány szerint most nem annyira fontos a kaszinók játékosainak védelme.","shortLead":"A kormány szerint most nem annyira fontos a kaszinók játékosainak védelme.","id":"20250228_jatekosvedelem-haborus-veszelyhelyzet-kormanyrendelet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9db73130-6886-458d-a170-2df2eb2cd3a5.jpg","index":0,"item":"d1080360-2e89-4c1c-b440-b1bad4af463b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250228_jatekosvedelem-haborus-veszelyhelyzet-kormanyrendelet","timestamp":"2025. február. 28. 09:58","title":"Háborús veszélyben nem kell játékosvédelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"681124f9-7f2f-4783-be65-a431c7b6b3c3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Több mint 14 ezer új mintával bővül a norvégiai globális “ítéletnapi vetőmagbank”, közölte az intézmény üzemeltetője.","shortLead":"Több mint 14 ezer új mintával bővül a norvégiai globális “ítéletnapi vetőmagbank”, közölte az intézmény...","id":"20250226_iteletnapi-vetomagbank-kinyitas-uj-novenyek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/681124f9-7f2f-4783-be65-a431c7b6b3c3.jpg","index":0,"item":"6b59316e-71b4-429d-bb4b-d12c3e509aaa","keywords":null,"link":"/tudomany/20250226_iteletnapi-vetomagbank-kinyitas-uj-novenyek","timestamp":"2025. február. 26. 15:03","title":"Ismét kinyitották az „ítéletnapi vetőmagbankot”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Kicsit átalakítják a kormányzati feladatokat, Rogán és Gulyás ezzel veszít.","shortLead":"Kicsit átalakítják a kormányzati feladatokat, Rogán és Gulyás ezzel veszít.","id":"20250226_rogan-antal-kormanyzati-atalakitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b583b459-9d87-48e8-9fb0-44f5916b4524.jpg","index":0,"item":"a51ffc00-30c1-40e1-834b-6f3078c2d1ac","keywords":null,"link":"/itthon/20250226_rogan-antal-kormanyzati-atalakitas","timestamp":"2025. február. 26. 15:33","title":"Itt látható egyetlen ábrán, ahogyan százmilliárdok távoznak Rogán Antaltól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]