Bár úgy tűnhet, nagyon más a két platform célközönsége, a TikTok és a YouTube ádáz harcot vív egymással a nézői figyelemért. A YouTube a Shorts nevű rövid videós formátummal próbál elszívni felhasználókat a TikToktól, míg utóbbi platform a hosszabb, horizontális (fekvő) videós lehetőséggel próbál a YouTube babérjaira törni.

Most a TikTok lép, és alakítja át jelentősen a webes felületét – és a böngészőben történő videónézés jelenleg elsősorban a YouTube terepe. Az új elrendezésben a navigációs sávot is áthelyezik, így az már jobban illeszkedik a mobilos appban megszokotthoz.

A videójáték-streamerek számára jó hír, hogy a közvetítéseiket ezentúl álló vagy fekvő módban is elindíthatják, a döntés a kezükben van. A fekvő (horizontális) videós játékközvetítések is a YouTube terepének számítanak, de erre épít a másik jelentős szereplő, a Twitch is. Természetesen a fekvő mód mobilon is adott lesz, csak el kell fordítani a készüléket hozzá.

Jön a „kollekciók” (Collections) nevű újdonság is, melynek segítségével a felhasználók rendszerezhetik a kedvenc videóikat tetszőleges kategóriákban. Így például létrehozhat egy kategóriát a recepteknek, míg egy másikat az otthoni barkácsolással kapcsolatos tartalmaknak. Mint a TechCrunch kiemeli, hasonló ez, mint a YouTube lejátszási listái.

Igaz, csak a Google Chrome-ban, de egy lebegő lejátszót is kiadott a TikTok, mellyel az elindított videó más ablakok felett is látható marad, így böngészés közben is nézheti tovább. (Ez is elérhető már a YouTube esetében.)

Végezetül, a webre is megérkezett a „Felfedezés” (Explore) oldal, amit eddig csak mobilról lehetett elérni.

Hogy ezekkel mennyire tudja majd felvenni a versenyt a TikTok a konkurensekkel, az a jövő zenéje – de ez mindenképpen egy jelentős lépés afelé, hogy szélesebb körhöz is eljuttassák a platformon lévő tartalmakat. És bár hivatalosan még mindig csak legfeljebb 10 perces videókat lehet feltölteni, ezt bármikor megváltoztathatják, és már tesztelték is korábban a 60 perces limitet.

