[{"available":true,"c_guid":"99d275a8-dfca-44ce-8479-b738780c5833","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy egyszerű és olcsó módszert dolgoztak ki a Fudan Egyetem kutatói, amely ha beválik, jelentősen csökkenhet az akkumulátorhulladék.","shortLead":"Egy egyszerű és olcsó módszert dolgoztak ki a Fudan Egyetem kutatói, amely ha beválik, jelentősen csökkenhet...","id":"20250227_akkumulatortechnologia-kinai-fejlesztes-1500-helyett-15000-toltesi-ciklus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99d275a8-dfca-44ce-8479-b738780c5833.jpg","index":0,"item":"b387557d-7d19-434e-b238-706a6c7cb7c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20250227_akkumulatortechnologia-kinai-fejlesztes-1500-helyett-15000-toltesi-ciklus","timestamp":"2025. február. 27. 19:03","title":"Áttörés jöhet az akkumulátoroknál: kínai kutatók megoldották, hogy 1500 helyett akár 12 000 töltést is simán bírjanak a telepek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6c79c59c-8236-474e-899e-879e17482b26","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Barack Obama tizenegy évvel ezelőtti intézkedéseit újítja meg az amerikai elnök.","shortLead":"Barack Obama tizenegy évvel ezelőtti intézkedéseit újítja meg az amerikai elnök.","id":"20250228_donald-trump-oroszorszag-elleni-szankciok-meghosszabbitasa-krim-felsziget-obama-usa","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6c79c59c-8236-474e-899e-879e17482b26.jpg","index":0,"item":"7ff277e5-91d9-4c56-a182-57c803b031bb","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250228_donald-trump-oroszorszag-elleni-szankciok-meghosszabbitasa-krim-felsziget-obama-usa","timestamp":"2025. február. 28. 12:22","title":"Trump egy évvel meghosszabbított több Oroszországot sújtó szankciót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"029f6b54-8724-4b74-98b9-20379cda6958","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A helyszínként megjelölt mexikói szigeten senki nem tud arról, hogy néhány hónap múlva fényűző luxusbulit szerveznének.","shortLead":"A helyszínként megjelölt mexikói szigeten senki nem tud arról, hogy néhány hónap múlva fényűző luxusbulit szerveznének.","id":"20250227_fyre-festival-2-nem-letezik","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/029f6b54-8724-4b74-98b9-20379cda6958.jpg","index":0,"item":"f8f06b64-e4ea-4c92-9662-ba641462e82f","keywords":null,"link":"/elet/20250227_fyre-festival-2-nem-letezik","timestamp":"2025. február. 27. 21:57","title":"„Ez a rendezvény nem létezik” – óriási kamunak ígérkezik a második Fyre Festival is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7196f131-4575-4c37-8fff-c6f784b51922","c_author":"HVG","category":"360","description":"Donald Trumpnak gratulálnak többfelől, hogy összehozta a francia–német együttműködést, az Economist viszont a sikeres európai fegyverkezés gyenge esélyeit latolgatja. Akárhogy is, most Friedrich Merz leendő német kancelláron a világ szeme, vajon tud-e élni a lehetőséggel. Nemzetközi lapszemle.","shortLead":"Donald Trumpnak gratulálnak többfelől, hogy összehozta a francia–német együttműködést, az Economist viszont a sikeres...","id":"20250227_nemetorszag-franciaorszag-trump-atom-fegyverkezes-europa-nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7196f131-4575-4c37-8fff-c6f784b51922.jpg","index":0,"item":"5ebc1beb-8fc9-49f7-a8cb-1d2cda16f5be","keywords":null,"link":"/360/20250227_nemetorszag-franciaorszag-trump-atom-fegyverkezes-europa-nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 27. 12:45","title":"Alakul a német tőke és a francia nukleáris erő összefogása, de Putyinnak kedvez a robbanófej-matematika","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6dbe5397-0581-407d-97ce-aa48d3af521b","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"A Mi Hazánk a gyülekezési törvényt írná át, beemelve „a homoszexualitást népszerűsítő” rendezvények tilalmát. A kormány viszont biztosabbra menne ennél, az Alaptörvényt írná át.","shortLead":"A Mi Hazánk a gyülekezési törvényt írná át, beemelve „a homoszexualitást népszerűsítő” rendezvények tilalmát. A kormány...","id":"20250227_Novak-Elod-nem-tetlenkedett-mar-be-is-nyujtotta-a-Pride-betiltasat-celzo-torvenyjavaslatat-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6dbe5397-0581-407d-97ce-aa48d3af521b.jpg","index":0,"item":"c34530b0-19f2-457f-9791-0e4aaf85c6eb","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_Novak-Elod-nem-tetlenkedett-mar-be-is-nyujtotta-a-Pride-betiltasat-celzo-torvenyjavaslatat-ebx","timestamp":"2025. február. 27. 14:59","title":"Novák Előd nem tétlenkedett, már be is nyújtotta a Pride betiltását célzó törvényjavaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Puszta hazugság, hogy a Pride betiltásával csak a gyerekeket akarják megvédeni Magyarországon. Azért próbálják beadni ezt a közvéleménynek, hogy azután könnyebb legyen elfogadtatni az emberi jogok általános felszámolását. Magyar ügyekről írnak amerikai, német és osztrák lapok. ","shortLead":"Puszta hazugság, hogy a Pride betiltásával csak a gyerekeket akarják megvédeni Magyarországon. Azért próbálják beadni...","id":"20250228_gulyas-pride-magyarorszag-autokracia-kulfoldi-lapok-Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3fc09312-0902-452c-9690-1bdaf519b29b.jpg","index":0,"item":"e0c6480e-f914-4dbe-97a3-55b2aa371570","keywords":null,"link":"/360/20250228_gulyas-pride-magyarorszag-autokracia-kulfoldi-lapok-Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. február. 28. 10:35","title":"Hatalmas arányban vándorol ki a szürkeállomány Magyarországról – a Pride betiltásáról cikkeznek külföldi lapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bf050e6-5fac-47cd-a1f4-f06fd992d4d1","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Alaptörvény-módosítással oldaná meg a Pride-felvonulás betiltását a kormány. Ezzel csak annyi a probléma, hogy gyülekezést csak nyilvánvaló és közvetlen veszélyre hivatkozva lehet előre betiltani. Ha pedig a kormány a gyerekek védelmére hivatkozik, neki kell bebizonyítani, hogy a Pride a gyerekek testi és lelki egészségét konkrétan veszélyezteti.","shortLead":"Alaptörvény-módosítással oldaná meg a Pride-felvonulás betiltását a kormány. Ezzel csak annyi a probléma...","id":"20250227_pride-betiltasa-jo-alkotmany-jozan-esz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0bf050e6-5fac-47cd-a1f4-f06fd992d4d1.jpg","index":0,"item":"db2d7b5f-c9ad-4eba-bd06-ed87605e417f","keywords":null,"link":"/itthon/20250227_pride-betiltasa-jo-alkotmany-jozan-esz","timestamp":"2025. február. 27. 18:04","title":"A józan ésszel magyarázza a kormány, de alkotmányos nonszensz a Pride betiltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dbfaea26-abd5-40cb-9585-e73234292373","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"A jelenleg fideszes EP-képviselő László korábban már volt minisztériumi kabinetfőnök, megafonos influenszer és miniszteri biztos is.","shortLead":"A jelenleg fideszes EP-képviselő László korábban már volt minisztériumi kabinetfőnök, megafonos influenszer és...","id":"20250228_laszlo-andras-kinevezes-kormanybiztos-politikai-korrupcios-forrasok-usaid","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dbfaea26-abd5-40cb-9585-e73234292373.jpg","index":0,"item":"aa0eecd2-7155-44ad-9f37-72eb885aae61","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_laszlo-andras-kinevezes-kormanybiztos-politikai-korrupcios-forrasok-usaid","timestamp":"2025. február. 28. 08:12","title":"Megjelent László András kinevezése, aki péntektől a magyar jogalanyoknak kifizetett politikai korrupciós források feltárásáért felelős kormánybiztos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]