Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"8f867252-3da5-4343-a69b-e843bc6fc3ab","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Minden további nélkül segít a Windows 11 illegális aktiválásában a Microsoft Copilot. A dolog azonban amellett, hogy nem etikus, még veszélyes is lehet.","shortLead":"Minden további nélkül segít a Windows 11 illegális aktiválásában a Microsoft Copilot. A dolog azonban amellett...","id":"20250228_microsoft-windows-11-kalozkodas-aktivalas-copilot-chatbot-segitseg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8f867252-3da5-4343-a69b-e843bc6fc3ab.jpg","index":0,"item":"e2ca29fb-aa70-4618-88b3-8448db55107a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250228_microsoft-windows-11-kalozkodas-aktivalas-copilot-chatbot-segitseg","timestamp":"2025. február. 28. 18:03","title":"Kínos: a Microsoft MI-je örömmel segít a cég szoftvereinek ellopásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f5eeb73-db5a-4fa5-9d05-33d5d2ad7952","c_author":"Kovács István","category":"360","description":"Bár Oroszországot hozzák fel példaként, amikor az LMBTQ-közösség elleni magyar kormányzati lépésekről beszélünk, Moszkvában és Szentpéterváron a Pride betiltása fordított utat járt be, mint Magyarországon: hamarabb tiltották be a felvonulásokat, mint hogy jogszabályban korlátozták volna a melegek jogait.","shortLead":"Bár Oroszországot hozzák fel példaként, amikor az LMBTQ-közösség elleni magyar kormányzati lépésekről beszélünk...","id":"20250302_pride-moszkva-lmbt-torveny-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2f5eeb73-db5a-4fa5-9d05-33d5d2ad7952.jpg","index":0,"item":"1ac49ea2-663d-47e8-9cd4-86b471ce848d","keywords":null,"link":"/360/20250302_pride-moszkva-lmbt-torveny-oroszorszag","timestamp":"2025. március. 02. 15:00","title":"Az orosz elnyomás magasabb fokozata: 100 évre tiltották be a Pride-ot Moszkvában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9df459ea-622f-4d9b-8ff8-179d6eee1ef8","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Eddig egy ománi politikus, egy volt kolumbiai elnök és egy iraki aktivista részesült az elismerésben. ","shortLead":"Eddig egy ománi politikus, egy volt kolumbiai elnök és egy iraki aktivista részesült az elismerésben. ","id":"20250228_andrzej-duda-nke-tiszteletbeli-polgar-lengyel-elnok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9df459ea-622f-4d9b-8ff8-179d6eee1ef8.jpg","index":0,"item":"10b5833f-bcb0-47cc-b8f2-741791272c53","keywords":null,"link":"/itthon/20250228_andrzej-duda-nke-tiszteletbeli-polgar-lengyel-elnok","timestamp":"2025. február. 28. 17:34","title":"Tiszteletbeli polgári címet kapott Andrzej Duda a Nemzeti Közszolgálati Egyetemtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Trump és Zelenszkij találkozóját, a Tate fivérek szabadulását és a vámfenyegetéseket elemzi a világsajtó. Válogatásunk a lapok írásaiból.","shortLead":"Trump és Zelenszkij találkozóját, a Tate fivérek szabadulását és a vámfenyegetéseket elemzi a világsajtó. Válogatásunk...","id":"20250301_Nemzetkozi-lapszemle","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af83c1b5-6988-4a62-8721-95516e25a4fe.jpg","index":0,"item":"ff19fc2f-44ba-496d-8f6e-232037fb145d","keywords":null,"link":"/360/20250301_Nemzetkozi-lapszemle","timestamp":"2025. március. 01. 10:00","title":"Nemzetközi lapszemle: Az ellenség a Fehér Házban van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3e50de0d-1e5a-4dc6-b402-5f8b1eb4701d","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"A demokratáktól állt Donald Trump mellé, s Oroszország biztonsági érdekeit emlegette az ukrajnai háború kitörése kapcsán az USA új hírszerzési igazgatója, Tulsi Gabbard.","shortLead":"A demokratáktól állt Donald Trump mellé, s Oroszország biztonsági érdekeit emlegette az ukrajnai háború kitörése...","id":"20250302_tulsi-gabbard","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3e50de0d-1e5a-4dc6-b402-5f8b1eb4701d.jpg","index":0,"item":"894b0694-c23d-47c4-a22b-9ed730145e8d","keywords":null,"link":"/360/20250302_tulsi-gabbard","timestamp":"2025. március. 02. 13:30","title":"Putyint mentegette, Asszadhoz látogatott, pártot váltott Trump hírszerzési igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b351b98-4fcb-4de6-a349-9404f8b48df2","c_author":"Földes András","category":"360","description":"Az 50 perces sajtótájékoztatón a fáradt ukrán és a könnyed amerikai elnök próbált szót érteni. Zelenszkij rossz taktikát választott, hiába volt igaza. Trumpnak nem maradt választása.","shortLead":"Az 50 perces sajtótájékoztatón a fáradt ukrán és a könnyed amerikai elnök próbált szót érteni. Zelenszkij rossz...","id":"20250302_Foldes-Andras-Egy-optimista-olvasata-van-a-Trump-Zelenszkij-veszekedesnek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b351b98-4fcb-4de6-a349-9404f8b48df2.jpg","index":0,"item":"aabda8da-49bb-4be8-8e33-da87ea5d91a8","keywords":null,"link":"/360/20250302_Foldes-Andras-Egy-optimista-olvasata-van-a-Trump-Zelenszkij-veszekedesnek","timestamp":"2025. március. 02. 08:00","title":"Egy optimista olvasata van a Trump-Zelenszkij veszekedésnek, és még az is nyomasztó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99d275a8-dfca-44ce-8479-b738780c5833","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az akkumulátor üzemideje az egyik legfontosabb kérdés egy-egy telefon megítélésénél, legalábbis a felhasználók szerint. Éppen ezért tett jó lóra a OnePlus akkor, amikor az okostelefon-iparág legnagyobb akkumulátorának fejlesztésébe kezdett.","shortLead":"Az akkumulátor üzemideje az egyik legfontosabb kérdés egy-egy telefon megítélésénél, legalábbis a felhasználók szerint...","id":"20250301_nagy-kapacitasu-szilicium-szen-akkumulator-oneplus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/99d275a8-dfca-44ce-8479-b738780c5833.jpg","index":0,"item":"18e3d995-3ab5-445e-b629-9117c1ec4b4b","keywords":null,"link":"/tudomany/20250301_nagy-kapacitasu-szilicium-szen-akkumulator-oneplus","timestamp":"2025. március. 01. 16:03","title":"Emelik a tétet: az eddigi legnagyobb akkumulátor jön a telefonokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d867227b-6196-459c-85a6-2a6f012d7f06","c_author":"Szász Lilla","category":"360","description":"A kubai forradalom szociális vívmányai eltűnnek, éppen vagy víz nincs, vagy áram, vagy net, vagy egyik sem. Miért akar bárki itt maradni? Szász Lilla riportja azokról, akik kiszabadulnának a rendszer kötöttségei alól, mégsem hagyják el az országot.","shortLead":"A kubai forradalom szociális vívmányai eltűnnek, éppen vagy víz nincs, vagy áram, vagy net, vagy egyik sem. Miért akar...","id":"20250302_szasz-lilla-kuba-eltunnek-a-forradalom-vivmanyai","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d867227b-6196-459c-85a6-2a6f012d7f06.jpg","index":0,"item":"33025fa7-2136-4256-9a46-62db366aa719","keywords":null,"link":"/360/20250302_szasz-lilla-kuba-eltunnek-a-forradalom-vivmanyai","timestamp":"2025. március. 02. 17:00","title":"Ilyen az, amikor egy ország nem működik - riport Kubából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]