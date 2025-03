Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A mosonmagyaróvári tűzoltók vonultak ki a helyszínre.","shortLead":"A mosonmagyaróvári tűzoltók vonultak ki a helyszínre.","id":"20250304_Kigyulladt-egy-kamion-az-M1-esen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c.jpg","index":0,"item":"5063ae35-cb36-46ed-87e6-44a4838af9c8","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_Kigyulladt-egy-kamion-az-M1-esen","timestamp":"2025. március. 04. 07:22","title":"Kigyulladt egy kamion az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92f05ea7-0d10-4943-82f1-5bd617e4d3ea","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Aggasztó megállapításokra jutott egy friss vizsgálat, a tűzmentes illatosított viasztermékek lehet, hogy károsabbak is a hagyományos illatgyertyáknál.","shortLead":"Aggasztó megállapításokra jutott egy friss vizsgálat, a tűzmentes illatosított viasztermékek lehet, hogy károsabbak is...","id":"20250304_olvasztott-viasz-illatositok-veszelyes-illoanyagok-nanoreszecskek-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/92f05ea7-0d10-4943-82f1-5bd617e4d3ea.jpg","index":0,"item":"6e4bb7f7-4a9f-4e81-b7d0-35515ba34e60","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_olvasztott-viasz-illatositok-veszelyes-illoanyagok-nanoreszecskek-kutatas","timestamp":"2025. március. 04. 08:03","title":"Milyen illatosítót használ? Találtak egyet, ami olyan veszélyes lehet, mintha dízelfüstöt lélegezne be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bde15811-feaf-4666-aa9d-c241abb406bd","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az oltásban vasárnap repülőgépeket és helikoptereket is bevetettek, valamint földmunka-gépekkel is próbálják megakadályozni a lángok terjedését.","shortLead":"Az oltásban vasárnap repülőgépeket és helikoptereket is bevetettek, valamint földmunka-gépekkel is próbálják...","id":"20250302_erdotuz-egyesult-allamok-kitelepites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bde15811-feaf-4666-aa9d-c241abb406bd.jpg","index":0,"item":"f74cf3ce-1da5-4834-befe-a4519dc8ac41","keywords":null,"link":"/vilag/20250302_erdotuz-egyesult-allamok-kitelepites","timestamp":"2025. március. 02. 22:04","title":"Erdőtüzek tombolnak az Egyesült Államokban, több államban is kitelepítéseket rendeltek el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"286aaad8-a381-4621-9c54-7f158ba2022b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kultura","description":"Március 3-án ünnepli a 80. születésnapját az ausztrál George Miller, a legszínesebb életművet magáénak tudó rendező-producer, aki minimálköltségvetésből, az ismeretlen Mel Gibsonnal forgatta le az első Mad Maxet. ","shortLead":"Március 3-án ünnepli a 80. születésnapját az ausztrál George Miller, a legszínesebb életművet magáénak tudó...","id":"20250303_george-miller-80-eves","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/286aaad8-a381-4621-9c54-7f158ba2022b.jpg","index":0,"item":"259648fa-e2ea-4bda-abc3-00950e1bc880","keywords":null,"link":"/kultura/20250303_george-miller-80-eves","timestamp":"2025. március. 03. 09:45","title":"A dühös Mad Max és a cuki Táncoló talpak mögött is az épp 80 éves George Miller áll","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"161c4a11-c820-490b-a8d1-fe55c7121eba","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Meredeken drágul a napraforgó-étolaj ára ősz óta Magyarországon, februárban pedig felül is múlhatta a 2022. márciusi rekordot.","shortLead":"Meredeken drágul a napraforgó-étolaj ára ősz óta Magyarországon, februárban pedig felül is múlhatta a 2022. márciusi...","id":"20250304_hvg-dragulo-etolaj-arsapka-csucstamadas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/161c4a11-c820-490b-a8d1-fe55c7121eba.jpg","index":0,"item":"7d63d6c0-500f-4137-87b1-1ebd7f93e462","keywords":null,"link":"/360/20250304_hvg-dragulo-etolaj-arsapka-csucstamadas","timestamp":"2025. március. 04. 09:16","title":"Mitől szállt el ennyire az étolaj ára?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87efb77f-24b7-4eea-a7ea-322ba9150cac","c_author":"Szentirmai Áron","category":"itthon","description":"Január eleje óta három fővel nőtt a BKK rendészeinek létszáma, de még továbbra messze a 75 fős célszám. Feladat ugyanakkor akad bőven.","shortLead":"Január eleje óta három fővel nőtt a BKK rendészeinek létszáma, de még továbbra messze a 75 fős célszám. Feladat...","id":"20250303_bkk-rendeszet-budapest","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87efb77f-24b7-4eea-a7ea-322ba9150cac.jpg","index":0,"item":"6ddb593f-ff9d-42f4-8b3c-31b5822896d1","keywords":null,"link":"/itthon/20250303_bkk-rendeszet-budapest","timestamp":"2025. március. 03. 13:25","title":"Napi 50 esetben intézkednek a BKK rendészei, pedig nincsenek elegen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8","c_author":"HVG","category":"gazdasag.ingatlan","description":"Pedig a lakásdrágulás sem állt meg.","shortLead":"Pedig a lakásdrágulás sem állt meg.","id":"20250303_Porog-a-lakaspiac-ugy-no-a-kereslet-hogy-azzal-a-kinalat-nem-bir-lepest-tartani-es-az-adasvetelek-is-kilottek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/82accb94-4471-4099-a9c0-6770d3c630b8.jpg","index":0,"item":"255b19d0-1d7a-403f-98f9-76fafa221770","keywords":null,"link":"/ingatlan/20250303_Porog-a-lakaspiac-ugy-no-a-kereslet-hogy-azzal-a-kinalat-nem-bir-lepest-tartani-es-az-adasvetelek-is-kilottek","timestamp":"2025. március. 03. 13:31","title":"Pörög a lakáspiac: úgy nő a kereslet, hogy azzal a kínálat nem bír lépést tartani, és az adásvételek is kilőttek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"254f6e8b-9b52-41b9-9356-140a60ed9c15","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Még a Tesla is érintett, amely az alkatrészei jelentős részét Mexikóból szerzi be. ","shortLead":"Még a Tesla is érintett, amely az alkatrészei jelentős részét Mexikóból szerzi be. ","id":"20250304_9000-dollar-Trump-vamok-amerikaiak-autoarak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/254f6e8b-9b52-41b9-9356-140a60ed9c15.jpg","index":0,"item":"7a4667b0-2ec6-45b7-b275-9f79ba9896af","keywords":null,"link":"/cegauto/20250304_9000-dollar-Trump-vamok-amerikaiak-autoarak","timestamp":"2025. március. 04. 16:09","title":"Szabadságharc: akár 9000 dollárral is többet fizethetnek majd a Trump-vám miatt az amerikaiak egy autóért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]