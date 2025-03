Májusban lezárul egy korszak: néhány napja derült ki, hogy a Microsoft bezárja a Skype-ot, a felhasználókat pedig átterelik az elsősorban vállalati környezetben ismert Teams platformra.

A cég már egy külön támogatási oldalt is szentelt az átállásnak, ahol részletesen lehet olvasni a fontosabb tudnivalókról. Ebből kiderül: lényegében minden adat megmarad, és ott folytathatók a csevegései, ahol a Skype-ban abbahagyta azokat.

Mostantól egy átmeneti időszak kezdődik, a Skype leállításáig az ingyenes Teams-felhasználók felhívhatják és kommunikálhatnak a Skype-felhasználókkal, a Skype-felhasználók pedig ugyanezt tehetik a Teams ingyenes felhasználóival is.

Egy értesítés azonban minden Skype-felhasználónál megjelenik, függetlenül attól, hogy asztali vagy mobil felületen használja. Ez figyelmeztet a közelgő átállásra, és arra, hogy jelentkezzen be a Teamsbe – és ha még nem tette meg, töltse le azt. (De weben is beléphet.) A Microsoft kiemeli: amellett, hogy a Skype funkciói megvannak benne, a Teams olyan extra dolgokat is kínál, mint értekezletek tartása, naptárak kezelése.

The Next Chapter: From Skype to Teams This video shows the experience of a Skype user transitioning to Microsoft Teams Free. Download Teams: https://msft.it/6053Uhz7W #Microsoft #MicrosoftTeams #Skype

Az átállás tehát papíron zökkenőmentes; nem kell új fiókot regisztrálni, be lehet lépni a meglévő Skype-profillal is a Teamsbe, így minden kontaktja és beszélgetése megjelenik az új platformon is. Van azonban néhány fontos kivétel: a munkahelyi és iskolai beszélgetések nem fognak megjelenni a Teamsben, ahogyan az is elveszik, ha – például jegyzetelési céllal – saját magával „üzengetett”.

Május 5-ig lehet párhuzamosan használni a két platformot, noha a Microsoft ezt nem javasolja. Ha nem tesz semmit, avagy nem lép be a Teamsbe, 2026 januárja után törlődnek a Skype-adatai. Addig maga is exportálhatja vagy törölheti őket.

További információk a Microsoft támogatási oldalán, magyar nyelven is elérhetők ide kattintva. A nyelvtani furcsaságok bizonyára a gépi fordításnak köszönhetők, de a lényeg kivehető belőle.

