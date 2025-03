Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"b083fbc3-4573-4d6a-ab85-37239921f33d","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Mindkét esetben előkerült a feltartott középső ujj is nyomatékosító jelleggel.","shortLead":"Mindkét esetben előkerült a feltartott középső ujj is nyomatékosító jelleggel.","id":"20250304_Ket-BMW-s-is-sertodotten-buntetofekezgetett-mert-felidegesitettek-oket-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b083fbc3-4573-4d6a-ab85-37239921f33d.jpg","index":0,"item":"87704162-2249-4933-ab48-e398ae80e489","keywords":null,"link":"/cegauto/20250304_Ket-BMW-s-is-sertodotten-buntetofekezgetett-mert-felidegesitettek-oket-video","timestamp":"2025. március. 04. 10:29","title":"Két BMW-s is sértődötten büntetőfékezgetett, mert felidegesítették őket – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"640fc7e9-a45e-4987-af01-2075ab0e5d63","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A sofőr pénzbírságot kapott.","shortLead":"A sofőr pénzbírságot kapott.","id":"20250305_rendorseg-traffibox-gyorshajto-szentendrei-ut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/640fc7e9-a45e-4987-af01-2075ab0e5d63.jpg","index":0,"item":"5e38d3ee-79d4-4fb8-b32f-3347aeb539d2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250305_rendorseg-traffibox-gyorshajto-szentendrei-ut","timestamp":"2025. március. 05. 12:13","title":"70-es táblánál 111-gyel száguldott egy autós a Szentendrei úton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be9a66c-fc1c-48e7-8cb4-92e0e44466de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ötezer forint letéti díjat kell fizetnie a diákoknak egy nyíregyházi iskolában, hogy zárható szekrénybe tehessék a mobiljaikat – számolt be az ATV. Az esetről az egyik diák írt közösségi oldalán, mire még ő került tantestületi ülés elé. Az amerikai elnök a feleslegesnek ítélt segélyek kapcsán példálózott a szerinte ismeretlen dél-afrikai ország LMBTQ-közösségeinek támogatásával. Az amerikai elnök a feleslegesnek ítélt segélyek kapcsán példálózott... A pályázati felhívásban külön nevesített cél a fiatalabb generációkat megszólító közösségimédia-jelenlét és célzott reklámkampányok kialakítása. 