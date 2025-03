Bejelentett több új funkciót az Android 15-höz a Google: a legfontosabb, hogy a Google Messages (Üzenetek) mostantól valós időben tudja észlelni a csalárd üzeneteket. Ha ilyet talál az üzenetfolyamban, azonnal értesíti a felhasználót, és felkínálja a beszélgetés jelentését, vagy a másik fél (a gyanítható csaló) tiltását.

A Scam Detection nevű funkció a fogalmazás mintázatából igyekszik kiszűrni a csalásokat, és az eszközön fut az ehhez szükséges mesterséges intelligencia, így a vizsgált üzeneteket nem küldi el egy szerverre az Android, minden a mobilon megy végbe. A csalások felismerésére bankokkal és másokkal is fogott össze a Google, és a hívások is kapnak egy hasonló szűrőt – írja a Bleeping Computer. Az ismert kontaktoknál természetesen nem fog bejelezni, elvégre feltételezhető, hogy ők nem próbálják átverni az embert ismert csalási sémákkal.

Google

A Készülékkereső (Find my Device) is új képességgel bővül, mostantól lehetőség van arra, hogy valós időben ossza meg a pozícióját a barátaival. Ez, mint az Engadget hozzáfűzi, hasznos lehet, amikor találkozni akar valakivel; így térképen láthatják, hol vannak egymáshoz képest. De bizonyára párok és szülők is használni fogják valaki szemmel tartására. Hasonló funkció már van a Google Térképben, ahogyan az Apple eszközök Lokátora is régóta képes erre.

Az Android Auto rendszerre több új játék is érkezik: a Candy Crush Soda Saga, az Angry Birds 2, valamint a Beach Buggy Racing is elérhető lesz, és miután letöltötte őket a mobiljára, az autóján is játszhat velük. Természetesen csak akkor, hogy a jármű épp parkol. A Chrome böngésző androidos verziója árösszehasonlító képességgel bővül, és arra is képes lesz, hogy igény esetén értesítést küldjön, ha egy termék árát csökkentették.

Az egyes újdonságok bevezetése készülék- és régiófüggő, legalábbis egyelőre. A csalásészlelő funkciókat például jelenleg csak néhány kiválasztott régióban tesztelik, de minden bizonnyal az összes újdonság meg fog jelenni a jövőben az Android 15-öt futtató készülékeken.

