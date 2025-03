Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d17f5f67-fff5-4496-b055-95d364943d88","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, ez a döntés meddig marad érvényben. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni, ez a döntés meddig marad érvényben. ","id":"20250304_Feher-Haz-Donald-Trump-szunetelteti-az-Ukrajnanak-nyujtott-katonai-segelyt","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d17f5f67-fff5-4496-b055-95d364943d88.jpg","index":0,"item":"88a87a21-39c3-4769-9ba7-15d8c9185ba8","keywords":null,"link":"/vilag/20250304_Feher-Haz-Donald-Trump-szunetelteti-az-Ukrajnanak-nyujtott-katonai-segelyt","timestamp":"2025. március. 04. 05:24","title":"Fehér Ház: Donald Trump szünetelteti az Ukrajnának nyújtott katonai segélyt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2672687e-63fe-40f6-bc76-63fb2b37de95","c_author":"dr. Váradi Péter ","category":"360","description":"Sok szó esik a magyar egészségügy alulfinanszírozottságáról, de ez valójában csak a probléma egyik része. A bajok között van olyan is, amelyért nem az állam vagy az orvosok tehetők felelőssé. Vélemény.","shortLead":"Sok szó esik a magyar egészségügy alulfinanszírozottságáról, de ez valójában csak a probléma egyik része. A bajok...","id":"20250304_Varadi-Peter-A-magyar-egeszsegugy-negy-nagy-baja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2672687e-63fe-40f6-bc76-63fb2b37de95.jpg","index":0,"item":"5ea541fd-3c30-46ff-9494-2dd822ace060","keywords":null,"link":"/360/20250304_Varadi-Peter-A-magyar-egeszsegugy-negy-nagy-baja","timestamp":"2025. március. 04. 12:14","title":"Váradi Péter: A magyar egészségügy négy nagy baja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrség vasárnap vette őrizetbe a német állampolgárságú nőt. ","shortLead":"A rendőrség vasárnap vette őrizetbe a német állampolgárságú nőt. ","id":"20250304_Gyanusitottkent-hallgattak-ki-a-holtan-talalt-berekfurdoi-kisfiu-anyjat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"ed6797d1-63d9-455e-a027-ee62a17f4d94","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_Gyanusitottkent-hallgattak-ki-a-holtan-talalt-berekfurdoi-kisfiu-anyjat","timestamp":"2025. március. 04. 10:15","title":"Emberölés miatt gyanúsítottként hallgatták ki a holtan talált berekfürdői kisfiú anyját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39742d1c-2acd-4968-9a18-750df41be53f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Tőkeemelést hajtottak végre a Dorothea Hotelt üzemeltető cégben. Több mint egymilliárd forint a kisebbségi tulajdonostól jött, amely mögött egy Tiborcz Istvánhoz köthető magántőkealap áll, amibe az állam is beszállt 50 milliárd forint „kríziskezelési” pénzzel.","shortLead":"Tőkeemelést hajtottak végre a Dorothea Hotelt üzemeltető cégben. Több mint egymilliárd forint a kisebbségi...","id":"20250305_Rejtelyes-forrasbol-15-milliard-forintot-pumpaltak-Tiborcz-Istvan-luxusszallodajaba","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39742d1c-2acd-4968-9a18-750df41be53f.jpg","index":0,"item":"9b53ec0f-7624-4ea7-bb40-64d470476698","keywords":null,"link":"/kkv/20250305_Rejtelyes-forrasbol-15-milliard-forintot-pumpaltak-Tiborcz-Istvan-luxusszallodajaba","timestamp":"2025. március. 05. 09:38","title":"Rejtélyes forrásból 1,5 milliárd forintot pumpáltak Tiborcz István luxusszállodájába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4be9a66c-fc1c-48e7-8cb4-92e0e44466de","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ötezer forint letéti díjat kell fizetnie a diákoknak egy nyíregyházi iskolában, hogy zárható szekrénybe tehessék a mobiljaikat – számolt be az ATV. Az esetről az egyik diák írt közösségi oldalán, mire még ő került tantestületi ülés elé.","shortLead":"Ötezer forint letéti díjat kell fizetnie a diákoknak egy nyíregyházi iskolában, hogy zárható szekrénybe tehessék...","id":"20250304_Szekrenypenzt-szedett-a-diakok-mobiljanak-elzarasaert-egy-iskola","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4be9a66c-fc1c-48e7-8cb4-92e0e44466de.jpg","index":0,"item":"645bae2a-1370-4e1e-bf6d-cf0c69cd797f","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_Szekrenypenzt-szedett-a-diakok-mobiljanak-elzarasaert-egy-iskola","timestamp":"2025. március. 04. 07:49","title":"Szekrénypénzt szedett a diákok mobiljának elzárásáért egy iskola","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fe0ff12-7295-4ac4-9326-51af517e3668","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A valóság, mint sokszor, ennél sokkal árnyaltabb.","shortLead":"A valóság, mint sokszor, ennél sokkal árnyaltabb.","id":"20250305_donald-trump-transznemu-egerek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6fe0ff12-7295-4ac4-9326-51af517e3668.jpg","index":0,"item":"018678b6-6106-40de-a730-ae6910d78c84","keywords":null,"link":"/tudomany/20250305_donald-trump-transznemu-egerek","timestamp":"2025. március. 05. 18:33","title":"Donald Trump szerint transznemű egerek létrehozására költötték az amerikai adófizetők pénzét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elítélték azt a két kecskeméti diáklányt, akik egy társukat a mosdóban arra kényszerítették, hogy térden állva kérjen bocsánatot, majd később bántalmazták is.","shortLead":"Elítélték azt a két kecskeméti diáklányt, akik egy társukat a mosdóban arra kényszerítették, hogy térden állva kérjen...","id":"20250304_Terdre-ereszkedve-kellett-bocsanatert-esedeznie-a--diaklanynak-birosag-ele-kerultek-a-zaklatoi","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d10835fe-95b7-427d-9102-8f57e9d5a9a8.jpg","index":0,"item":"b7ea6f4e-1021-4890-8574-54b9502d8197","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_Terdre-ereszkedve-kellett-bocsanatert-esedeznie-a--diaklanynak-birosag-ele-kerultek-a-zaklatoi","timestamp":"2025. március. 04. 10:35","title":"Véletlenül nekiment egy diáktársának a folyosón, a vécében kellett térdre ereszkedve bocsánatot kérnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ae77d12b-b99e-4a16-a0fe-63b4c20b066a","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A három- és négygyerekes családoknál figyelni kell majd, a családi adókedvezmény duplázása után annak teljes kihasználásához legalább havi bruttó 590 ezer, illetve 788 ezer forintos kereset kell. Ha az apa fizetése nincs ennyi, az szja-mentes anyának is családi adókedvezményt kell igényelnie, amit a járulékából érvényesíthet.","shortLead":"A három- és négygyerekes családoknál figyelni kell majd, a családi adókedvezmény duplázása után annak teljes...","id":"20250304_Csaladi-adoparadicsom-sok-szja-mentes-anyanak-adokedvezmenyt-kell-majd-igenyelnie","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ae77d12b-b99e-4a16-a0fe-63b4c20b066a.jpg","index":0,"item":"92a237e7-6f8d-4e8d-9787-070a1deb9d22","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_Csaladi-adoparadicsom-sok-szja-mentes-anyanak-adokedvezmenyt-kell-majd-igenyelnie","timestamp":"2025. március. 04. 14:52","title":"Családi adóparadicsom: sok szja-mentes anyának adókedvezményt kell majd igényelnie","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]