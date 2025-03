Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"c4e48244-bc6b-44fc-9d2b-d96bb0ea5912","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"gazdasag","description":"A maradék pénzügyi önállóságuk felszámolásának tartja a Magyar Önkormányzatok Szövetsége Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter tervét a szabad pénzeszközeik központosítására. Közben Karácsony Gergely főpolgármester Luxemburgba készül, hogy pénzt szerezzen a rákosrendezői fejlesztésre.","shortLead":"A maradék pénzügyi önállóságuk felszámolásának tartja a Magyar Önkormányzatok Szövetsége Nagy Márton nemzetgazdasági...","id":"20250304_onkormanyzatok-penze-allamkincstar-szolidaritasi-ado-magyar-onkormanyzatok-szovetsege","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c4e48244-bc6b-44fc-9d2b-d96bb0ea5912.jpg","index":0,"item":"1e52a133-9a54-4d76-8e7f-5c9133bace86","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250304_onkormanyzatok-penze-allamkincstar-szolidaritasi-ado-magyar-onkormanyzatok-szovetsege","timestamp":"2025. március. 04. 15:17","title":"„Nonszensz, hogy az önkormányzatok a nap végén elutalnák a kassza tartalmát az államnak”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b2395e5-e495-44ee-8d81-7cc5acc84040","c_author":"HVG","category":"360","description":"Vasúti fejlesztésekben utazik a cég, amely a Hernádi Zsolt Mol-vezérhez köthető magántőkealap birtokában van.","shortLead":"Vasúti fejlesztésekben utazik a cég, amely a Hernádi Zsolt Mol-vezérhez köthető magántőkealap birtokában van.","id":"20250305_hvg-Allami-hitel-Hernadieknak-magyar-vagon-holding","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b2395e5-e495-44ee-8d81-7cc5acc84040.jpg","index":0,"item":"783c5685-5cff-43c1-bcae-8a04a00dec3b","keywords":null,"link":"/360/20250305_hvg-Allami-hitel-Hernadieknak-magyar-vagon-holding","timestamp":"2025. március. 05. 16:00","title":"Több milliárd forint állami hitelhez jutott Hernádiék alig 3 hónapja alakult érdekeltsége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7aa79db5-75b2-445a-9b85-464e540f85dc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A hírek szerint a nyolc bomba közül csak egy robbant fel. Többen megsérültek, épületekben is károk keletkeztek.","shortLead":"A hírek szerint a nyolc bomba közül csak egy robbant fel. Többen megsérültek, épületekben is károk keletkeztek.","id":"20250306_veletlenul-lakott-teruletre-dobott-bomba-hadgyakorlat-harci-repulo-del-korea","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7aa79db5-75b2-445a-9b85-464e540f85dc.jpg","index":0,"item":"9a8b2e5f-8df9-4cb7-b796-d40176aa976c","keywords":null,"link":"/vilag/20250306_veletlenul-lakott-teruletre-dobott-bomba-hadgyakorlat-harci-repulo-del-korea","timestamp":"2025. március. 06. 06:55","title":"Véletlenül lakott területre dobott bombákat egy gyakorlatozó harci repülő Dél-Koreában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4b59bbd-1256-4a81-b3ba-ec2a4a0b59ce","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nyolc társuk meghalt; a többieknek az volt a szerencséjük, hogy fémkonténerekben volt a szállásuk.","shortLead":"Nyolc társuk meghalt; a többieknek az volt a szerencséjük, hogy fémkonténerekben volt a szállásuk.","id":"20250304_himalaja-lavina-mentoakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4b59bbd-1256-4a81-b3ba-ec2a4a0b59ce.jpg","index":0,"item":"987cd219-2f30-461c-a619-2dad06954b58","keywords":null,"link":"/elet/20250304_himalaja-lavina-mentoakcio","timestamp":"2025. március. 04. 11:47","title":"36 órát élt túl a lavina alatt többtucatnyi munkás a Himalájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb7a613a-a5f8-4795-a218-f6d3be33fcd1","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Elég gyakran érkeznek hírek zsarolóvírusokról, amelyeket sokan a legújabb idők egyik számítógépes fenyegetésének tartanak. Azonban a ransomware-ek története már több évtizedes, a legelső kis gonosztevő 1990 januárjának első napjaiban kezdett ténykedni.","shortLead":"Elég gyakran érkeznek hírek zsarolóvírusokról, amelyeket sokan a legújabb idők egyik számítógépes fenyegetésének...","id":"20250304_a-vilag-elso-zsarolovirusanak-tortenete","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bb7a613a-a5f8-4795-a218-f6d3be33fcd1.jpg","index":0,"item":"527d7e98-9460-4136-a852-132e20bdeaf5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_a-vilag-elso-zsarolovirusanak-tortenete","timestamp":"2025. március. 04. 18:03","title":"Ártatlan flopilemeznek tűnt, de a világ első zsarolóvírusa tanyázott rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13f0a4c4-6f9b-4a11-85b9-711a80dd78c3","c_author":"Dessewffy Tibor","category":"360","description":"Egy ilyen gyökeresen új helyzetben, amikor a geopolitikai irányváltás az értékek újraértékelését is jelenti, és sok okunk van erkölcsileg felháborodni, talán a legfontosabb, hogy megtaláljuk a káoszban a vezérlő rendet. Vélemény.","shortLead":"Egy ilyen gyökeresen új helyzetben, amikor a geopolitikai irányváltás az értékek újraértékelését is jelenti, és sok...","id":"20250306_Dessewffy-Tibor-velemeny-Europa-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/13f0a4c4-6f9b-4a11-85b9-711a80dd78c3.jpg","index":0,"item":"3aa1f0b9-0ac2-4935-bc51-3ab459714781","keywords":null,"link":"/360/20250306_Dessewffy-Tibor-velemeny-Europa-Trump","timestamp":"2025. március. 06. 08:00","title":"Dessewffy Tibor: A mostani válság sok ajtót bezárt, de néhányat ki is nyitott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4de0b1ce-7862-4731-94fe-1a4d3606bab4","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A svájci WinGD nevű cégtől már ötvennél is többet rendeltek abból az újfajta motorból, ami a hagyományos dízel üzemanyag helyett metanollal működik.","shortLead":"A svájci WinGD nevű cégtől már ötvennél is többet rendeltek abból az újfajta motorból, ami a hagyományos dízel...","id":"20250304_hajo-motor-metanol-uzeamanyag-karos-anyag-kibocsatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4de0b1ce-7862-4731-94fe-1a4d3606bab4.jpg","index":0,"item":"a92ef2ac-c8af-4e39-ac8e-e3d768152437","keywords":null,"link":"/tudomany/20250304_hajo-motor-metanol-uzeamanyag-karos-anyag-kibocsatas","timestamp":"2025. március. 04. 16:03","title":"1953 tonnás gépszörny: megépült a gigantikus hajómotor, megoldhatja a hajózás egyik legnagyobb problémáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"26665441-1a0a-4e81-838b-a1100c1544f5","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megúszta felfüggesztett büntetéssel az a férfi, aki igazoltatás közben visszaült a kocsijába, és elütött egy rendőrt.","shortLead":"Megúszta felfüggesztett büntetéssel az a férfi, aki igazoltatás közben visszaült a kocsijába, és elütött egy rendőrt.","id":"20250304_Igazoltatas-kozben-probalt-meglogni-autojaval-elutott-egy-rendort","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/26665441-1a0a-4e81-838b-a1100c1544f5.jpg","index":0,"item":"a7005d42-910c-4c4a-b61c-ec4b3b0163b0","keywords":null,"link":"/itthon/20250304_Igazoltatas-kozben-probalt-meglogni-autojaval-elutott-egy-rendort","timestamp":"2025. március. 04. 12:21","title":"Igazoltatás közben próbált meglógni autójával, elütött egy rendőrt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]