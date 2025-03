Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"e28cfc61-6813-4fa4-a698-f0658312867f","c_author":"Lengyel Tibor","category":"360","description":"Akárhogy is hívjuk, egy nemzeti konzultáció lesz, és ugyanúgy nem kötelezi a kormányt semmire az Ukrajna EU-tagságáról szóló véleménynyilvánító szavazás, amit Orbán Viktor bejelentett. Kockázata nincs, mert a többség – főleg a Fidesz-szavazók – ellenzi Ukrajna felvételét. Orbán persze nem iránymutatást vár ettől, hiszen már rég döntött, hanem politikai erőt gyűjt, és beáll Magyar Péter mellé az utcai mozgósító versenybe.","shortLead":"Akárhogy is hívjuk, egy nemzeti konzultáció lesz, és ugyanúgy nem kötelezi a kormányt semmire az Ukrajna EU-tagságáról...","id":"20250307_Nincs-is-olyan-szavazas-amit-Orban-beigert-Ukrajna-EU-tagsagarol-de-akkor-hogyan-lesz-megis-es-mi-a-celja-vele","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e28cfc61-6813-4fa4-a698-f0658312867f.jpg","index":0,"item":"4971c357-6e66-424e-b585-7829c5cae342","keywords":null,"link":"/360/20250307_Nincs-is-olyan-szavazas-amit-Orban-beigert-Ukrajna-EU-tagsagarol-de-akkor-hogyan-lesz-megis-es-mi-a-celja-vele","timestamp":"2025. március. 07. 11:47","title":"Nincs is olyan szavazás, amit Orbán beígért Ukrajna EU-tagságáról, de akkor hogyan lesz mégis, és mi a célja vele?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c05f8631-0f86-4005-9eae-6817734fcdf6","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Caroline Darian olyan alsóneműs felvételeket látott viszont az apja laptopján, amelyeken először fel sem ismerte saját magát. ","shortLead":"Caroline Darian olyan alsóneműs felvételeket látott viszont az apja laptopján, amelyeken először fel sem ismerte saját...","id":"20250307_Pelicot-ugy-Dominique-Pelicot-lanya-feljelentes-szexualis-eroszak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c05f8631-0f86-4005-9eae-6817734fcdf6.jpg","index":0,"item":"169bd19a-3cc4-4b91-b5f8-c1a51559ce91","keywords":null,"link":"/elet/20250307_Pelicot-ugy-Dominique-Pelicot-lanya-feljelentes-szexualis-eroszak","timestamp":"2025. március. 07. 11:55","title":"Dominique Pelicot lánya feljelenti az apját, aki vele is erőszakoskodhatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"811e5500-e059-40be-b4c5-45f3d92240b3","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A volt német külügyminiszter és alkancellár úgy véli, hogy a következő kancellár, a CDU-s Friedrich Merz előtt akkora feladat tornyosul, mint egykor Adenauer előtt, akinek a háború után meg kellett találnia az ország helyét a nyugati rendszerben.","shortLead":"A volt német külügyminiszter és alkancellár úgy véli, hogy a következő kancellár, a CDU-s Friedrich Merz előtt akkora...","id":"20250306_joschka-fischer-interju-zeit-eu-usa-trump-putyin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/811e5500-e059-40be-b4c5-45f3d92240b3.jpg","index":0,"item":"2615156f-bb00-44a3-980e-6e0c4289566c","keywords":null,"link":"/360/20250306_joschka-fischer-interju-zeit-eu-usa-trump-putyin","timestamp":"2025. március. 06. 15:50","title":"Joschka Fischer: Európa vagy megvédi magát, vagy behódol a nagyhatalmaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a17a7a00-0384-455d-a697-7dd25ddc31d5","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Kínai kutatók hanggá alakították át a fény által tárolt információt, ezzel pedig rekordhosszú ideig sikerült tárolni azt. A jövőben tovább növelnék ezt az időtartamot.","shortLead":"Kínai kutatók hanggá alakították át a fény által tárolt információt, ezzel pedig rekordhosszú ideig sikerült tárolni...","id":"20250307_kvantumszamitogep-feny-tarolasa-rekord-informacio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a17a7a00-0384-455d-a697-7dd25ddc31d5.jpg","index":0,"item":"591c3cf2-2edc-4636-a7e3-57037905f48c","keywords":null,"link":"/tudomany/20250307_kvantumszamitogep-feny-tarolasa-rekord-informacio","timestamp":"2025. március. 07. 12:03","title":"Új rekord született: 67 percig tárolták a fényt kínai kutatók, jöhetnek a jobb kvantumszámítógépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"20bd5138-303a-4446-8fec-580d271f64b2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Covid-19 gyakran okoz hosszú távon is fennmaradó idegrendszeri tüneteket, melyek okai máig nem ismertek. A HUN-REN kutatói feltárták a mikroglia sejtek, azaz az agyi gyulladásos folyamatok fő szabályozóinak szerepét a betegséggel összefüggő agyi károsodás kialakulásában.","shortLead":"A Covid-19 gyakran okoz hosszú távon is fennmaradó idegrendszeri tüneteket, melyek okai máig nem ismertek. A HUN-REN...","id":"20250306_hun-ren-koki-covid-19-gyulladasok-idegrendszeri-zavarok-kialakulasa-kapcsolat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/20bd5138-303a-4446-8fec-580d271f64b2.jpg","index":0,"item":"4891ae45-1196-4643-8b6e-a5dd8bf75cdb","keywords":null,"link":"/tudomany/20250306_hun-ren-koki-covid-19-gyulladasok-idegrendszeri-zavarok-kialakulasa-kapcsolat","timestamp":"2025. március. 06. 14:03","title":"Magyar kutatók felfedezése: a gyulladásnak is szerepe lehet a Covid tüneteinek kialakulásában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2c20901-e74d-483b-8f42-8081d63dfb1c","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A Volvo ES90 hazai indulóára hajszállal a lélektani 30 millió forintos határ alatt alakul.","shortLead":"A Volvo ES90 hazai indulóára hajszállal a lélektani 30 millió forintos határ alatt alakul.","id":"20250307_maris-magyarorszagon-a-volvo-es90-700-kilometeres-hatotavu-uj-villanyszedan","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c2c20901-e74d-483b-8f42-8081d63dfb1c.jpg","index":0,"item":"7c2abcbd-806b-4a6d-a6cd-757d752d35ec","keywords":null,"link":"/cegauto/20250307_maris-magyarorszagon-a-volvo-es90-700-kilometeres-hatotavu-uj-villanyszedan","timestamp":"2025. március. 07. 08:41","title":"Máris Magyarországon a Volvo 700 kilométeres hatótávú új villanyszedánja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f77e0bb-77a0-4e02-9f84-cdf186a66086","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Pavel Stanchev szerint semmi különöset nem jelent, hogy a hírigazgatójukat lefényképezték a Miniszterelnökségnél.","shortLead":"Pavel Stanchev szerint semmi különöset nem jelent, hogy a hírigazgatójukat lefényképezték a Miniszterelnökségnél.","id":"20250306_tv2-vezerigazgato-karmelita-kolostor-szalai-vivien","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3f77e0bb-77a0-4e02-9f84-cdf186a66086.jpg","index":0,"item":"0751c87d-17c0-4c1d-9ad9-1805be267803","keywords":null,"link":"/itthon/20250306_tv2-vezerigazgato-karmelita-kolostor-szalai-vivien","timestamp":"2025. március. 06. 12:26","title":"A TV2 vezére szerint a Magyar Péter nemi szervéről készült anyag azt mutatja, hogy az újságíróik szabadok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8d4c7ad5-611e-4639-8145-0cccbebcc9f3","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nőnap alkalmából érdemes azzal is foglalkozni, hogy milyen extra kihívásokkal kell szembenézniük a pénzügyi világban. Miért lehet nehezebb a nőknek hitelt felvenni, megtakarítani?","shortLead":"Nőnap alkalmából érdemes azzal is foglalkozni, hogy milyen extra kihívásokkal kell szembenézniük a pénzügyi világban...","id":"20250308_Milliokban-merheto---mennyivel-nehezebb-ma-egy-nonek-hitelt-felvenni-Magyarorszagon","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d4c7ad5-611e-4639-8145-0cccbebcc9f3.jpg","index":0,"item":"bd5315fa-836b-49c0-94d6-8e1a07bcede3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250308_Milliokban-merheto---mennyivel-nehezebb-ma-egy-nonek-hitelt-felvenni-Magyarorszagon","timestamp":"2025. március. 08. 09:35","title":"Milliókban mérhető - mennyivel nehezebb ma egy nőnek hitelt felvenni Magyarországon?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]