[{"available":true,"c_guid":"c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Tönkreteszik-e a vámok az amerikai gazdaságot? Kilépteti-e Trump országát a NATO-ból? Mi marad egyáltalán a NATO-ból, ha nem lesz benne Amerika? Mit jelent mindez Európának? Csizmazia Gábor Amerika-kutatót Kacskovics Mihály Béla kérdezte.","shortLead":"Tönkreteszik-e a vámok az amerikai gazdaságot? Kilépteti-e Trump országát a NATO-ból? Mi marad egyáltalán a NATO-ból...","id":"20250307_Fulke-podcast-Csizmazia-Gabor-USA-Donald-Trump-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c90d69d4-2a2b-4d9b-8336-b177ea21ffdf.jpg","index":0,"item":"5bb051f4-434e-44c3-be7a-167a6394d9f8","keywords":null,"link":"/vilag/20250307_Fulke-podcast-Csizmazia-Gabor-USA-Donald-Trump-ebx","timestamp":"2025. március. 07. 18:30","title":"Mégis mi a logika Trump ámokfutásában? – Csizmazia Gábor a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57821e3-8404-4cd9-9af9-213f2a5b5971","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"vilag","description":"A két ország tisztviselői hamarosan Szaúd-Arábiában ülnek le egymással tárgyalni.","shortLead":"A két ország tisztviselői hamarosan Szaúd-Arábiában ülnek le egymással tárgyalni.","id":"20250307_Telefonon-egyeztetett-az-ukran-es-az-amerikai-kulugyminiszter-a-tervezett-ketoldalu-szaudi-talalkozorol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f57821e3-8404-4cd9-9af9-213f2a5b5971.jpg","index":0,"item":"0335f57d-a182-44e1-bbe3-0b28017d3d8b","keywords":null,"link":"/vilag/20250307_Telefonon-egyeztetett-az-ukran-es-az-amerikai-kulugyminiszter-a-tervezett-ketoldalu-szaudi-talalkozorol","timestamp":"2025. március. 07. 20:45","title":"Telefonon egyeztetett az ukrán és az amerikai külügyminiszter, konstruktív beszélgetés volt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: új világ, régi kohászat.","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250309_Elvitelre-Giorgia-Meloni-Orban-Viktor-ozdi-kohaszok-baleset-kohaszat-Donald-Trump-evfordulo-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"45e9fb59-817e-42e5-ba45-44707f817658","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_Elvitelre-Giorgia-Meloni-Orban-Viktor-ozdi-kohaszok-baleset-kohaszat-Donald-Trump-evfordulo-podcast","timestamp":"2025. március. 09. 06:00","title":"Giorgia Meloni, Orbán Viktor, és az ózdi kohászok │ Elvitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba6b6ee-9151-4309-9934-25dae3aa7602","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fotó is készült az intézkedésről. ","shortLead":"Fotó is készült az intézkedésről. ","id":"20250308_A-momentumos-Gelencser-Ferenc-molinot-rakott-a-Karmelita-kordonjara-egy-tucat-rendort-hivtak-ra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ba6b6ee-9151-4309-9934-25dae3aa7602.jpg","index":0,"item":"12e6aac3-8a42-4776-86e0-b08eaa8e83ea","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_A-momentumos-Gelencser-Ferenc-molinot-rakott-a-Karmelita-kordonjara-egy-tucat-rendort-hivtak-ra","timestamp":"2025. március. 08. 20:57","title":"A momentumos Gelencsér Ferenc molinót rakott a Karmelita kordonjára, egy tucat rendőrt hívtak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a54a189-db80-4890-a448-b911a86d0fb8","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"A kongói anarchia gyökerei jól tetten érhetők az M23 lázadó tuszi csoport kérlelhetetlen vezérének, Szultani Makengának az életútján.","shortLead":"A kongói anarchia gyökerei jól tetten érhetők az M23 lázadó tuszi csoport kérlelhetetlen vezérének, Szultani Makengának...","id":"20250309_hvg-szultani-makenga-kongo-kontur-vereskezu-hadur","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7a54a189-db80-4890-a448-b911a86d0fb8.jpg","index":0,"item":"47b1391b-4340-4b71-a4ef-41bb599b2d48","keywords":null,"link":"/360/20250309_hvg-szultani-makenga-kongo-kontur-vereskezu-hadur","timestamp":"2025. március. 09. 11:15","title":"Véletlenül lett katona, véreskezű hadurat csinált belőle több afrikai háború","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6093f18a-eb1c-4b33-8f76-51ed6d8ef576","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Pár napja frissítette a Firefox szolgáltatási feltételeit a Mozilla, azonban a széles körű felhasználási jogok biztosítása – érthetően – aggodalmakat váltott ki a felhasználókból. 