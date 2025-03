Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"08cb688f-df49-4a55-8425-811083ace19c","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Három hete annak, hogy az egyházfő kórházba került. ","shortLead":"Három hete annak, hogy az egyházfő kórházba került. ","id":"20250307_Ferenc-papa-allapota-tovabbra-is-stabil-penteken-dolgozott-is","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/08cb688f-df49-4a55-8425-811083ace19c.jpg","index":0,"item":"1977704b-ff16-4bf7-a039-5298034cf39c","keywords":null,"link":"/elet/20250307_Ferenc-papa-allapota-tovabbra-is-stabil-penteken-dolgozott-is","timestamp":"2025. március. 07. 20:15","title":"Ferenc pápa állapota továbbra is stabil, pénteken dolgozott is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e4b8fabe-80f9-40b0-af31-88aa776047bf","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a mélység általában ijesztő, egy magas helyről lepillantva esetenként fura vágyat érzünk a leugrásra. Öngyilkossági hajlam? Szerencsére a legtöbb esetben szó sincs ilyesmiről, mi több, elképzelhető, hogy éppen a túlélési ösztön áll mögötte.","shortLead":"Bár a mélység általában ijesztő, egy magas helyről lepillantva esetenként fura vágyat érzünk a leugrásra. Öngyilkossági...","id":"20250308_melyseg-uresseg-hivasa-jelenseg-magyarazat-tulelesi-oszton-pszichologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e4b8fabe-80f9-40b0-af31-88aa776047bf.jpg","index":0,"item":"d3b5b8b1-80fd-42f6-af6a-cf99b88d52d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250308_melyseg-uresseg-hivasa-jelenseg-magyarazat-tulelesi-oszton-pszichologia","timestamp":"2025. március. 08. 08:03","title":"Furcsa gondolatok: ön is érezte már úgy, hogy ugrani kellene a mélybe, amikor nagyon nem lett volna jó ötlet?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac707838-2a36-4747-adfe-bc07d7278a89","c_author":"Keresztes Imre","category":"360","description":"Új korszakot jelenthet Törökországban és a Közel-Keleten, ha Ankarának sikerül békét kötnie a szeparatista Kurd Munkapárttal, amelyet életfogytiglanra bebörtönzött vezetője, Abdullah Öcalan szólított fel a megbékélésre.","shortLead":"Új korszakot jelenthet Törökországban és a Közel-Keleten, ha Ankarának sikerül békét kötnie a szeparatista Kurd...","id":"20250308_hvg-ocalan-bekefelhivas-erdogan-kurdok-torokorszag-irak-sziria","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac707838-2a36-4747-adfe-bc07d7278a89.jpg","index":0,"item":"01f76204-d36b-495f-8b65-0363eabad2e9","keywords":null,"link":"/360/20250308_hvg-ocalan-bekefelhivas-erdogan-kurdok-torokorszag-irak-sziria","timestamp":"2025. március. 08. 13:00","title":"Talány, miért tennék le a fegyvert a kurdok Erdogan előtt, ha ezért jó eséllyel semmit sem kapnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c8ec8f22-40ce-4a9f-a06f-da04a8858cf4","c_author":"hvg360","category":"360","description":"Új-Zélandon nemrég jogi személyként ismerték el a Taranaki-hegyet, és ez nem az első ilyen döntés a távoli országban. Ilyen intézkedésekre szükség van, hiszen nem tiszteljük eléggé a természetet. Litkai Gergely össze is gyűjtotte, hogy miből ért(ene) az ember, így került teljes más megvilágításba a Piroska és a farkas meséje, a három kismalac építkezési projektjei, de Tiborcz István befektetései és Deutsch Tamás bizottsági szereplése is az Európai Parlamentben. ","shortLead":"Új-Zélandon nemrég jogi személyként ismerték el a Taranaki-hegyet, és ez nem az első ilyen döntés a távoli országban...","id":"20250308_duma-aktual-termeszetvedelem-ertek-jog-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8ec8f22-40ce-4a9f-a06f-da04a8858cf4.jpg","index":0,"item":"24fc556f-3a12-4ec2-aea5-afc3070bc812","keywords":null,"link":"/360/20250308_duma-aktual-termeszetvedelem-ertek-jog-video","timestamp":"2025. március. 08. 19:30","title":"Duma Aktuál: Deutsch Tamás esete a tüdőlövést kapott szárcsával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el a háttérben és hallgassa meg szerzőink legjobb írásait! A héten: új világ, régi kohászat.","shortLead":"Elvitelre – a podcast, amelyben a hét legjobb HVG hetilapos és hvg360-as anyagaiból válogatunk. Csak indítsa el...","id":"20250309_Elvitelre-Giorgia-Meloni-Orban-Viktor-ozdi-kohaszok-baleset-kohaszat-Donald-Trump-evfordulo-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/15beeca8-9d3d-4e8c-a9a1-2cb62db96806.jpg","index":0,"item":"45e9fb59-817e-42e5-ba45-44707f817658","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_Elvitelre-Giorgia-Meloni-Orban-Viktor-ozdi-kohaszok-baleset-kohaszat-Donald-Trump-evfordulo-podcast","timestamp":"2025. március. 09. 06:00","title":"Giorgia Meloni, Orbán Viktor, és az ózdi kohászok │ Elvitelre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ec2e947-c7e3-4726-bdb6-bc87f919a1e7","c_author":"Fülöp István","category":"360","description":"Még 2022-ben vezették be, azóta már évente több mint 2000 Okosleletet készít ügyfelei számára a Synlab, amely a laborvizsgálatot mesterséges intelligenciával értékelteti ki, és jelzi a betegségek kockázatát. Póda Tamással, a vállalat kereskedelmi és marketingigazgatójával beszélgettünk.","shortLead":"Még 2022-ben vezették be, azóta már évente több mint 2000 Okosleletet készít ügyfelei számára a Synlab, amely...","id":"20250309_hvg-synlab-okoslelet-poda-tamas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ec2e947-c7e3-4726-bdb6-bc87f919a1e7.jpg","index":0,"item":"6da29413-4bf4-4170-af1e-2422e98720cd","keywords":null,"link":"/360/20250309_hvg-synlab-okoslelet-poda-tamas","timestamp":"2025. március. 09. 08:30","title":"Dr. MI szól, ha baj van: így értékel laborvizsgálatokat egy magyar algoritmus","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"02088723-c510-412f-92f6-9b909297820c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombat délután az egészségügy helyzette miatt demonstráló emberekkel telt meg a Kossuth tér. Helyszíni fotók!","shortLead":"Szombat délután az egészségügy helyzette miatt demonstráló emberekkel telt meg a Kossuth tér. Helyszíni fotók!","id":"20250308_Igy-zajlott-a-Magyar-Orvosi-Kamara-tuntetese-a-jobb-egeszsegugyert-az-Orszaghaz-elot-fotok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/02088723-c510-412f-92f6-9b909297820c.jpg","index":0,"item":"d31c5c1a-0b4d-44f7-9707-2a9a0aab54db","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_Igy-zajlott-a-Magyar-Orvosi-Kamara-tuntetese-a-jobb-egeszsegugyert-az-Orszaghaz-elot-fotok","timestamp":"2025. március. 08. 16:12","title":"Így zajlott a Magyar Orvosi Kamara tüntetése a jobb egészségügyért az Országház előtt - képek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6bdb9ba-1026-4c95-9781-c454e451b4c8","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"A brit kormány álláspontja szerint a nemzetközi jog egyértelműen kötelezi Oroszországot az általa Ukrajnának okozott háborús károk megtérítésére.","shortLead":"A brit kormány álláspontja szerint a nemzetközi jog egyértelműen kötelezi Oroszországot az általa Ukrajnának okozott...","id":"20250308_A-zarolt-orosz-vagyon-hozamabol-adtak-hitelt-Ukrajnanak-a-britek","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6bdb9ba-1026-4c95-9781-c454e451b4c8.jpg","index":0,"item":"d610bbc3-8d68-4ae8-b0a5-db78a199560a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250308_A-zarolt-orosz-vagyon-hozamabol-adtak-hitelt-Ukrajnanak-a-britek","timestamp":"2025. március. 08. 13:20","title":"A zárolt orosz vagyon hozamából adtak hitelt Ukrajnának a britek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]