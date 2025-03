Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"341e0bcf-a16c-4ab9-9b77-175090e2a307","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Mark Carney szerint az amerikai elnök „sötét napokat” hozott Kanadára, és az országa már nem bízhat az Egyesült Államokban.","shortLead":"Mark Carney szerint az amerikai elnök „sötét napokat” hozott Kanadára, és az országa már nem bízhat az Egyesült...","id":"20250310_mark-carney-kanada-miniszterelnok-justin-trudeau-donald-trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/341e0bcf-a16c-4ab9-9b77-175090e2a307.jpg","index":0,"item":"3567f17e-fbac-4108-acfd-84007bb14c2d","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_mark-carney-kanada-miniszterelnok-justin-trudeau-donald-trump","timestamp":"2025. március. 10. 09:47","title":"Megválasztották Justin Trudeau utódát, aki rögtön keményen oda is szólt Donald Trumpnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Összesen 5200 programot szüntet meg az új amerikai kormányzat, több tízmilliárd dollár értékben.","shortLead":"Összesen 5200 programot szüntet meg az új amerikai kormányzat, több tízmilliárd dollár értékben.","id":"20250310_rubio-usaid-program-megszuntetes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1c0f8d55-4a62-4c1c-9d42-a858e3d41885.jpg","index":0,"item":"928be5f9-2229-4e73-a8b3-a1ccab5124da","keywords":null,"link":"/vilag/20250310_rubio-usaid-program-megszuntetes","timestamp":"2025. március. 10. 13:48","title":"Rubio: Megszüntetjük az USAID programjainak 83 százalékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4129673c-baec-414d-9b4e-d7b761b50f06","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A tömegközlekedést és a teherszállítást biztosító hajókat kivéve április elsejétől csak kibocsátásmentes vízi járművekkel lehet a csatornákon csónakázni.","shortLead":"A tömegközlekedést és a teherszállítást biztosító hajókat kivéve április elsejétől csak kibocsátásmentes vízi...","id":"20250310_Amszterdam-hajok-szennyezes-kibocsatas-tiltas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4129673c-baec-414d-9b4e-d7b761b50f06.jpg","index":0,"item":"7cae189e-4b1f-468c-9961-357f32f76e87","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250310_Amszterdam-hajok-szennyezes-kibocsatas-tiltas","timestamp":"2025. március. 10. 07:38","title":"Kitiltják a szennyező sétahajókat Amszterdam belvárosából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932fa677-3406-47a7-a3ba-f470e82a3ea4","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Reméli, hogy az Amazon méltósággal, fantáziával és tisztelettel áll a produkcióhoz és a karakterhez. ","shortLead":"Reméli, hogy az Amazon méltósággal, fantáziával és tisztelettel áll a produkcióhoz és a karakterhez. ","id":"20250310_Pierce-Brosnan-uj-James-Bond-brit-szinesz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/932fa677-3406-47a7-a3ba-f470e82a3ea4.jpg","index":0,"item":"f1d0012f-9ac7-462e-8173-3099163d9295","keywords":null,"link":"/elet/20250310_Pierce-Brosnan-uj-James-Bond-brit-szinesz","timestamp":"2025. március. 10. 16:04","title":"Pierce Brosnan nagyon bízik benne, hogy brit színész lesz a következő Bond","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0cf37b47-37ca-4a49-91be-fadd94a512b2","c_author":"Parászka Boróka","category":"kultura","description":"Két napja temették el Szilágyi Júlia szerkesztőt, esszéírót, egyetemi tanárt a kolozsvári neológ temetőben. Ma azt mondanák, „veszélyes” kor és szemtanú volt, nem véletlen, hogy kevesen kísérték utolsó útjára.","shortLead":"Két napja temették el Szilágyi Júlia szerkesztőt, esszéírót, egyetemi tanárt a kolozsvári neológ temetőben. Ma azt...","id":"20250309_szilagyi-julia-erdely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0cf37b47-37ca-4a49-91be-fadd94a512b2.jpg","index":0,"item":"722a2b85-d711-4795-8389-555792f26f96","keywords":null,"link":"/kultura/20250309_szilagyi-julia-erdely","timestamp":"2025. március. 09. 10:00","title":"Elment Szilágyi Júlia, aki Horthy Erdélyének legfájdalmasabb történeteit mesélte el","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"71826393-b02f-40d3-813c-842892eb2cd2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az Oscar-hajrában rasszista botrányba keveredett transznemű színésznő bocsánatot kért mindenkitől, akit megbántott. ","shortLead":"Az Oscar-hajrában rasszista botrányba keveredett transznemű színésznő bocsánatot kért mindenkitől, akit megbántott. ","id":"20250310_Emilia-Perez-film-foszereplo-Karla-Sofia-Gascon-bocsanatkeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/71826393-b02f-40d3-813c-842892eb2cd2.jpg","index":0,"item":"64392001-318b-4f0d-a81e-f09706700571","keywords":null,"link":"/elet/20250310_Emilia-Perez-film-foszereplo-Karla-Sofia-Gascon-bocsanatkeres","timestamp":"2025. március. 10. 14:05","title":"Karla Sofía Gascón: A legrosszabbon már túl vagyok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8ee045d-de8f-4f5f-9c5a-fa79d065a6ac","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"Milliárdokat spórolna meg Magyarország, ha Orbán Viktor nem erőltetné a véleménynyilvánító szavazást, hiszen a Medián friss mérése szerint a helyzet egyértelmű: a felnőtt lakosság 56 százaléka elutasítja Ukrajna EU-tagságát. A svájci népszavazások azonban azt tanítják: volna értelme beszélni róla.","shortLead":"Milliárdokat spórolna meg Magyarország, ha Orbán Viktor nem erőltetné a véleménynyilvánító szavazást, hiszen a Medián...","id":"20250310_median-felmeres-magyarok-tobbsege-elutasitja-Ukrajna-EU-tagsagat-kozvelemeny-Orban-kormany-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a8ee045d-de8f-4f5f-9c5a-fa79d065a6ac.jpg","index":0,"item":"e7d6ff4d-d5fe-4639-97a9-acbc8bf7ae61","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_median-felmeres-magyarok-tobbsege-elutasitja-Ukrajna-EU-tagsagat-kozvelemeny-Orban-kormany-ebx","timestamp":"2025. március. 10. 06:01","title":"A magyarok többsége elutasítja Ukrajna EU-tagságát, erről szavazni csak akkor érdemes, ha érvek is elhangzanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d01208-8729-4984-be30-432bfcc7adcf","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kormányközeli portál szerint a miniszterelnök online eligazítást is tartott.","shortLead":"A kormányközeli portál szerint a miniszterelnök online eligazítást is tartott.","id":"20250310_index-orban-reddit-online-hadsereg","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/96d01208-8729-4984-be30-432bfcc7adcf.jpg","index":0,"item":"7992242c-e493-42ae-b960-f048ec74a76e","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_index-orban-reddit-online-hadsereg","timestamp":"2025. március. 10. 10:11","title":"Index: Orbán valóban online sereget épít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]