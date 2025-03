Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"9e1a8b62-30c0-457e-86a8-9797c6c0cf34","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A javaslat többek között rögzíti, hogy „az ember férfi vagy nő”.","shortLead":"A javaslat többek között rögzíti, hogy „az ember férfi vagy nő”.","id":"20250312_alaptorveny-modositas-javaslat-fidesz-benyujtas-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9e1a8b62-30c0-457e-86a8-9797c6c0cf34.jpg","index":0,"item":"9ae49fa3-615b-4a2f-9d87-fbb82a80c2df","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_alaptorveny-modositas-javaslat-fidesz-benyujtas-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 05:22","title":"Benyújtotta az Alaptörvény 15. módosításáról szóló javaslatát a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"395fbbd3-ac4c-4d9f-99da-45350caf03ef","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"Ismét jön az ország legnagyobb állásbörzéje a korábbiakhoz hasonlóan hibrid formában. Az álláskeresők, a karrierváltást tervezők április 9-10-én személyesen kereshetik fel a kiállító cégeket, míg az ezzel párhuzamosan futó online állásbörze április 11-ig tart. Megmutatjuk, miért érdemes részt venni álláskeresőként.","shortLead":"Ismét jön az ország legnagyobb állásbörzéje a korábbiakhoz hasonlóan hibrid formában. Az álláskeresők, a karrierváltást...","id":"20250312_HVG-Allasborze-2025","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/395fbbd3-ac4c-4d9f-99da-45350caf03ef.jpg","index":0,"item":"015cdbf2-a9d9-4f75-bb04-027dabbb1312","keywords":null,"link":"/kkv/20250312_HVG-Allasborze-2025","timestamp":"2025. március. 12. 10:00","title":"Már egy hónap sincs és kezdődik a HVG Állásbörze: ezért gyere ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dfd20c7-f771-42ea-8aac-bf746404c3f1","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Gyakran éri az a vád a Fideszt, hogy macsó, hímsoviniszta és patriarchális a szemlélete, ezt most bizonyította is az újabb Alaptörvény-módosítással. Ez azt vési gránitba, hogy „az ember férfi vagy nő”, miközben átírja és megfordítja a korábbi anya, apa sorrendet is, „a teremtés sorrendje szerint”.","shortLead":"Gyakran éri az a vád a Fideszt, hogy macsó, hímsoviniszta és patriarchális a szemlélete, ezt most bizonyította is...","id":"20250312_Helyreteszi-a-noket-az-Alaptorveny-modositas-emberek-ok-is-de-azert-a-ferfiakat-elobb-teremtettek-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7dfd20c7-f771-42ea-8aac-bf746404c3f1.jpg","index":0,"item":"6ba53325-d5be-4de1-aa67-f68aaa6bad95","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_Helyreteszi-a-noket-az-Alaptorveny-modositas-emberek-ok-is-de-azert-a-ferfiakat-elobb-teremtettek-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 11:54","title":"Helyreteszi a nőket az Alaptörvény-módosítás: emberek ők is, de azért a férfiakat előbb teremtették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Ha a szén-dioxid-kibocsátás a jelenlegi ütemben folytatódik tovább, akkor megismétlődhet az, ami 252 millió évvel ezelőtt már egyszer megtörtént: az élőlények jelentős többsége eltűnhet a Föld színéről.","shortLead":"Ha a szén-dioxid-kibocsátás a jelenlegi ütemben folytatódik tovább, akkor megismétlődhet az, ami 252 millió évvel...","id":"20250311_nagy-kihalas-szen-dioxid-kibocsatas-kutatas-perm-triasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/74ebfcd3-42b8-4834-9a44-f73df9f2d2f6.jpg","index":0,"item":"1282927f-452b-497c-8cd3-dc9d6532c709","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_nagy-kihalas-szen-dioxid-kibocsatas-kutatas-perm-triasz","timestamp":"2025. március. 11. 19:03","title":"2700 év alatt összehozhatja az emberiség a Föld történetének legnagyobb kihalását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fd0908c-16fb-4eb9-bbf4-7fcf2020a297","c_author":"Bosch Rexroth ","category":"brandchannel","description":"A Covid-időszak hatalmas lendületet adott a logisztikai és intralogisztikai iparnak, hiszen a lehető leggyorsabban kellett kiszolgálni az egyik napról a másikra megváltozott és megnövekedett igényeket. Ez a lendület pedig csak fokozódik: a logisztikai fejlesztések és az innovációk véget érni nem akaró sorozata nyűgözi le a szakembereket azóta is. Podcastunkban a legújabb technológiai fejleményekről beszélgettünk meghívott szakértőnkkel.","shortLead":"A Covid-időszak hatalmas lendületet adott a logisztikai és intralogisztikai iparnak, hiszen a lehető leggyorsabban...","id":"20250312_Logisztika-intralogisztika-Bosch-Rexroth-FMCG-Next-rendezveny-Budapest-podcast","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9fd0908c-16fb-4eb9-bbf4-7fcf2020a297.jpg","index":0,"item":"68eeea6d-fbc3-4e56-8d80-8e25e99c737f","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250312_Logisztika-intralogisztika-Bosch-Rexroth-FMCG-Next-rendezveny-Budapest-podcast","timestamp":"2025. március. 12. 11:30","title":"Gyártás, logisztika, innováció – az FMCG szektor újdonságai egy helyen ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Bosch Rexroth Kft.","c_partnerlogo":"5e864c9e-2fbb-4faa-be3d-48cc625fba56","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"58bf6a45-cd3c-4f3a-b66f-3c4fc951e7ea","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A gazdái állatorvoshoz siettek a macskával, de az olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy elpusztult.","shortLead":"A gazdái állatorvoshoz siettek a macskával, de az olyan súlyos sérülést szenvedett, hogy elpusztult.","id":"20250312_fejbe-lott-auto-macska-szombathely","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/58bf6a45-cd3c-4f3a-b66f-3c4fc951e7ea.jpg","index":0,"item":"b8c677fb-e129-428d-be58-88b592414095","keywords":null,"link":"/itthon/20250312_fejbe-lott-auto-macska-szombathely","timestamp":"2025. március. 12. 20:21","title":"Fejbe lőttek Szombathelyen egy autón fekvő macskát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"83aa74c8-d9e0-4646-9c63-6d92ce2c4bc9","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A The Age of Disclosure című, készítői által dokumentumfilmként hivatkozott alkotás szerint a világ nemzetei azon versengenek, hogy visszafejtsék az idegen intelligencia technológiáját, ezt azonban igyekeznek titokban tartani.","shortLead":"A The Age of Disclosure című, készítői által dokumentumfilmként hivatkozott alkotás szerint a világ nemzetei azon...","id":"20250311_foldonkivuli-intelligencia-idegen-technologia-leleplezes-dokumentumfilm-the-age-of-disclosure","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/83aa74c8-d9e0-4646-9c63-6d92ce2c4bc9.jpg","index":0,"item":"774c9198-f56c-4a58-9dad-dfa071a274be","keywords":null,"link":"/tudomany/20250311_foldonkivuli-intelligencia-idegen-technologia-leleplezes-dokumentumfilm-the-age-of-disclosure","timestamp":"2025. március. 11. 19:33","title":"Titkos amerikai háborúról szóló film állítja: léteznek földönkívüliek, és fejlett a technológiájuk – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87c732ac-ab2e-4a57-94ab-80d5be0781da","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Szombat délután vetítik le a megkurtított részeket, hogy „mindenki élvezni tudja”.","shortLead":"Szombat délután vetítik le a megkurtított részeket, hogy „mindenki élvezni tudja”.","id":"20250312_hunyadi-szexjelenetek-cenzura-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/87c732ac-ab2e-4a57-94ab-80d5be0781da.jpg","index":0,"item":"425932e7-360d-4013-9c2b-4f16a4fde0fe","keywords":null,"link":"/elet/20250312_hunyadi-szexjelenetek-cenzura-ebx","timestamp":"2025. március. 12. 17:28","title":"Hogy a családok is megnézhessék a Hunyadit, leadnak belőle egy szexmentes verziót is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]