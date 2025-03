Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"54af148a-84ff-4d7f-92d1-02e787460109","c_author":"Domány András","category":"itthon","description":"Novák Előd szerint a törvényalkotási bizottság képviselői lapítottak.","shortLead":"Novák Előd szerint a törvényalkotási bizottság képviselői lapítottak.","id":"20250313_tab-kiss-laszlo-obuda-fizetes-novak-elod","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/54af148a-84ff-4d7f-92d1-02e787460109.jpg","index":0,"item":"16ccf6bf-e497-42bc-b17a-982aa62e0617","keywords":null,"link":"/itthon/20250313_tab-kiss-laszlo-obuda-fizetes-novak-elod","timestamp":"2025. március. 13. 17:54","title":"Nem kerül az Országgyűlés elé a letartóztatott óbudai polgármester fizetésének ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"599de1c7-7115-4a94-8da7-a9e2bbb8a4d5","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök értelmezése szerint a márciusi ifjak a háború helyett a békét tűzték zászlajukra. ","shortLead":"A miniszterelnök értelmezése szerint a márciusi ifjak a háború helyett a békét tűzték zászlajukra. ","id":"20250314_Orban-levelet-irt-a-hatarontuli-magyaroknak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/599de1c7-7115-4a94-8da7-a9e2bbb8a4d5.jpg","index":0,"item":"796e8964-1800-4707-8d83-435cd1d6e44f","keywords":null,"link":"/itthon/20250314_Orban-levelet-irt-a-hatarontuli-magyaroknak","timestamp":"2025. március. 14. 08:56","title":"Orbán levelet írt a határon túli magyaroknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Ez nem árstop, hanem valami enyhébb, valami más, de nem zárja ki, hogy radikálisabb intézkedések is jöjjenek hamarosan. Az árrésstop politikai termék, méghozzá a demagóg fajtából. Inflációról, gazdaságpolitikáról Németh Dáviddal és Kovács Gáborral a HVG közéleti műsorában.","shortLead":"Ez nem árstop, hanem valami enyhébb, valami más, de nem zárja ki, hogy radikálisabb intézkedések is jöjjenek hamarosan...","id":"20250313_Fulke-podcast-Nemeth-David-Kovacs-Gabor-arresstop-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/881842cc-85b0-477c-bd0a-2a5d55b5a0e1.jpg","index":0,"item":"e4b9c851-33bc-47fd-8967-0e378e7a3c49","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_Fulke-podcast-Nemeth-David-Kovacs-Gabor-arresstop-ebx","timestamp":"2025. március. 13. 15:55","title":"Így csak a gazdagok járnak jól – árrésstopról Németh Dáviddal és Kovács Gáborral a Fülkében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ae566ed-df19-4984-9e83-9ea44a1c6684","c_author":"Sztupa Melitta Boglárka","category":"elet","description":"„Csak úgy legyünk övék, ha ők a hazáé” – hirdette Petőfi Sándor felesége. De nemcsak neki, hanem sok más nőnek komoly szerepe volt az 1848-as forradalom alakulásában. Hogyan fogadták a csak női honvédekből álló alakulatot Görgeiék? Egyáltalán mekkora mozgástere volt egy nőnek, és milyen szereplehetőségek álltak előtte, ha tevékenyen részt kívánt venni a magyar szabadság ügyének előmozdításában?","shortLead":"„Csak úgy legyünk övék, ha ők a hazáé” – hirdette Petőfi Sándor felesége. De nemcsak neki, hanem sok más nőnek komoly...","id":"20250314_1848-forradalom-szabadsagharc-nok-egyenjogusag-szendrey-julia-laborfalvi-roza","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3ae566ed-df19-4984-9e83-9ea44a1c6684.jpg","index":0,"item":"570ac670-6322-42de-9512-c7f38c01ee3d","keywords":null,"link":"/elet/20250314_1848-forradalom-szabadsagharc-nok-egyenjogusag-szendrey-julia-laborfalvi-roza","timestamp":"2025. március. 14. 18:30","title":"Tényleg szexmegvonással akarta honvédelemre buzdítani a magyar férfiakat Szendrey Júlia?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a39571-40be-4f97-b86f-0e77da84b31e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A bíró különösen visszataszítónak értékelte, hogy olyan dolgozókat is kirúgtak az elégtelen teljesítményükre hivatkozva, akik néhány hónapja még ragyogó értékeléseket kaptak.","shortLead":"A bíró különösen visszataszítónak értékelte, hogy olyan dolgozókat is kirúgtak az elégtelen teljesítményükre...","id":"20250313_trump-kirugasok-dolgozok-visszavetel-szovetsegi-biro","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/38a39571-40be-4f97-b86f-0e77da84b31e.jpg","index":0,"item":"d26008f2-9686-4ec4-a6ec-4c1f5e6dbaf7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_trump-kirugasok-dolgozok-visszavetel-szovetsegi-biro","timestamp":"2025. március. 13. 19:59","title":"Egy szövetségi bíró elrendelte, hogy a Trump-kormánynak vissza kell vennie a korábban elbocsátott dolgozók ezreit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af741f06-d8f3-4000-9ef5-52aef487f637","c_author":"Rácz Krisztina","category":"360","description":"Városon hidegháború folyik, falun szkanderezés megy. A tét ugyanaz: Ki bírja tovább? – írja szerzőnk, a Belgrádi Egyetem oktatója a szerbiai egyetemisták hónapok óta tartó tüntetéseiről.","shortLead":"Városon hidegháború folyik, falun szkanderezés megy. A tét ugyanaz: Ki bírja tovább? – írja szerzőnk, a Belgrádi...","id":"20250314_hvg-Racz-Krisztina-Belgrad-Szerbia-Ujvidek-tuntetesek-velemeny","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af741f06-d8f3-4000-9ef5-52aef487f637.jpg","index":0,"item":"a5fca1e1-fbaf-4ebd-9c00-db3dfaf4003d","keywords":null,"link":"/360/20250314_hvg-Racz-Krisztina-Belgrad-Szerbia-Ujvidek-tuntetesek-velemeny","timestamp":"2025. március. 14. 08:00","title":"Rácz Krisztina: Szerbiában fölébredt a telefonjából föl se néző, apolitikusnak hitt, emigrációra készülő generáció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0506a7a-e67c-4a5a-8dd4-6aa62eb69226","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Trump felhúzta magát az EU whiskyvámján, 200 százalékos borvámmal fenyeget. Az amerikai elnök szerint az EU „kizárólag azért jött létre, hogy kihasználja az USA-t”. Az uniós vámok valójában ellenlépések a Trump által korábban bejelentett acél- és alumíniumvámra.","shortLead":"Trump felhúzta magát az EU whiskyvámján, 200 százalékos borvámmal fenyeget. Az amerikai elnök szerint az EU „kizárólag...","id":"20250313_Trump-felhuzta-magat-az-EU-whiskeyvamjan-200-szazalekos-borvammal-fenyeget","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b0506a7a-e67c-4a5a-8dd4-6aa62eb69226.jpg","index":0,"item":"f99741be-2bf7-4c5f-a1f6-4db17bd8d7e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250313_Trump-felhuzta-magat-az-EU-whiskeyvamjan-200-szazalekos-borvammal-fenyeget","timestamp":"2025. március. 13. 13:44","title":"Kocsmai szinten folytatódik az USA és az EU vámháborúja: Trump 200%-kal sújtaná a borokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfede128-9f24-4b74-b21d-52422b42f640","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"A Microsoft Copilot for Gaming néven dolgozik egy újdonságon, ami a jövőben segítené a játékosokat végigvinni egy játékot. Egyelőre viszont több a kérdés, mint a válasz.","shortLead":"A Microsoft Copilot for Gaming néven dolgozik egy újdonságon, ami a jövőben segítené a játékosokat végigvinni...","id":"20250314_microsoft-mesterseges-intelligencia-copilot-for-gaming-jatek-csalas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cfede128-9f24-4b74-b21d-52422b42f640.jpg","index":0,"item":"48e49b29-4086-4637-b077-7f6a6edc318e","keywords":null,"link":"/tudomany/20250314_microsoft-mesterseges-intelligencia-copilot-for-gaming-jatek-csalas","timestamp":"2025. március. 14. 10:03","title":"Beépíti a Microsoft a mesterséges intelligenciát a játékokba, csalni is lehet vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]