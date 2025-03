Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"324025d6-ab8c-4984-a459-913424f9adf3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Orbán BMW-jét előbb választanánk azért. ","shortLead":"Orbán BMW-jét előbb választanánk azért. ","id":"20250317_Bubos-kocsival-jarja-Gyurcsany-az-orszagot","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/324025d6-ab8c-4984-a459-913424f9adf3.jpg","index":0,"item":"80b0aa24-a573-4e17-9bd1-294066b8772e","keywords":null,"link":"/cegauto/20250317_Bubos-kocsival-jarja-Gyurcsany-az-orszagot","timestamp":"2025. március. 17. 15:25","title":"Megnéztük, milyen lakóautóval járja Gyurcsány az országot, és a holland nyugdíjasok jutottak az eszünkbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5eac60d-45ed-4152-875f-86a7d2f52ba0","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A javaslat tartalmazza többek között, hogy a betiltott gyűléseken megjelentekre kiszabott pénzbírságot „a gyermekvédelem céljaira” kell költeni.","shortLead":"A javaslat tartalmazza többek között, hogy a betiltott gyűléseken megjelentekre kiszabott pénzbírságot „a...","id":"20250317_Benyujtottak-a-Pride-ot-betilto-torvenyjavaslatot-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f5eac60d-45ed-4152-875f-86a7d2f52ba0.jpg","index":0,"item":"2a8080d2-d92b-4479-807c-bb886afeeb80","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Benyujtottak-a-Pride-ot-betilto-torvenyjavaslatot-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 09:55","title":"Benyújtották a Pride-ot betiltó törvényjavaslatot, a résztvevőket is pénzbírsággal sújtanák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"077b2bdb-118b-4fee-acda-0c4316ca8caa","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A 630 lóerős négyszemélyes luxuslimuzin bőven több, mint 6 méter hosszú, mégis 5,1 másodperc alatt katapultál 0-ról 100-ra.","shortLead":"A 630 lóerős négyszemélyes luxuslimuzin bőven több, mint 6 méter hosszú, mégis 5,1 másodperc alatt katapultál 0-ról...","id":"20250317_ez-a-biturbo-v12-es-maybach-zeppelin-kimaxolja-a-luxus-fogalmat","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/077b2bdb-118b-4fee-acda-0c4316ca8caa.jpg","index":0,"item":"9cb02cac-f918-41ab-aecc-03eb2536c30a","keywords":null,"link":"/cegauto/20250317_ez-a-biturbo-v12-es-maybach-zeppelin-kimaxolja-a-luxus-fogalmat","timestamp":"2025. március. 17. 06:41","title":"Ez a biturbó V12-es Maybach Zeppelin kimaxolja a luxus fogalmát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Nem kellene többé spekulálni a havi fixekkel.","shortLead":"Nem kellene többé spekulálni a havi fixekkel.","id":"20250316_hatoslotto-nyeroszamok","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e8b8bf86-b4d5-48fe-8f51-d0ba04483c40.jpg","index":0,"item":"badc4d9c-47e7-4b1a-94ec-9a7b65d1de33","keywords":null,"link":"/kkv/20250316_hatoslotto-nyeroszamok","timestamp":"2025. március. 16. 16:57","title":"Ezt a hat számot kellett volna eltalálni ahhoz, hogy vehessen egy bármit akárhol","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e79451ca-dac9-4086-a8ea-7c731bd39394","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A nőnek az illetékes vizsgálóbizottság már tavaly engedélyezte az eutanáziát, de apja jogi úton megpróbálta megakadályozni a végrehajtását.","shortLead":"A nőnek az illetékes vizsgálóbizottság már tavaly engedélyezte az eutanáziát, de apja jogi úton megpróbálta...","id":"20250317_spanyolorszag-eutanazia-birosagi-jovahagyas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e79451ca-dac9-4086-a8ea-7c731bd39394.jpg","index":0,"item":"e0685328-e5e5-45ab-b578-693dfaf15b04","keywords":null,"link":"/elet/20250317_spanyolorszag-eutanazia-birosagi-jovahagyas","timestamp":"2025. március. 17. 17:14","title":"Bíróság hagyta jóvá egy 24 éves nő eutanázia iránti kérelmét Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d827e604-8021-4cba-ad70-5dc659117ed6","c_author":"Czeglédi Fanni","category":"elet","description":"Megérkezett az elmúlt évek egyik legintelligensebb sorozatának, a Különválásnak (Severance) a második évada. Idegtépő, de az itt felsorakozó munkahelyi rejtélyek megérdemlik a figyelmet és a türelmet is. Spoilermentes ajánló.","shortLead":"Megérkezett az elmúlt évek egyik legintelligensebb sorozatának, a Különválásnak (Severance) a második évada. Idegtépő...","id":"20250317_severance-kulonvalas-apple-ben-stiller-sorozatajanlo","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d827e604-8021-4cba-ad70-5dc659117ed6.jpg","index":0,"item":"a1bbffd9-38d5-43e1-8311-b3ab010a7d91","keywords":null,"link":"/elet/20250317_severance-kulonvalas-apple-ben-stiller-sorozatajanlo","timestamp":"2025. március. 17. 15:50","title":"Ezek a főnökök rosszabbak még az ön főnökeinél is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c3146c3-e09a-4a91-987d-8ade2211c366","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni, hogy mi áll a támadás hátterében.","shortLead":"Egyelőre nem tudni, hogy mi áll a támadás hátterében.","id":"20250316_villamos-tamadas-gera-nemetorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5c3146c3-e09a-4a91-987d-8ade2211c366.jpg","index":0,"item":"237fa479-b051-4105-87cd-e4d9282033bb","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_villamos-tamadas-gera-nemetorszag","timestamp":"2025. március. 16. 15:26","title":"Felgyújtottak egy villamoson utazó nőt a németországi Gera városában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ee45afd-76b7-4239-9512-6d9a4827769b","c_author":"hvg360","category":"360","description":"A Szabad Európa, az Amerika Hangja és a Freedom House támogatásának megvonásával az amerikai elnök nemcsak a demokrácia külföldi erősítését szünteti meg, hanem odahaza is támadja a demokratikus intézményeket – írja véleménycikkében Max Boot biztonságpolitikai szakértő.","shortLead":"A Szabad Európa, az Amerika Hangja és a Freedom House támogatásának megvonásával az amerikai elnök nemcsak a demokrácia...","id":"20250317_Washington-Post-Max-Boot-Donald-Trump","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/4ee45afd-76b7-4239-9512-6d9a4827769b.jpg","index":0,"item":"a141c84e-144c-4707-9f7a-9d5f98ec2a41","keywords":null,"link":"/360/20250317_Washington-Post-Max-Boot-Donald-Trump","timestamp":"2025. március. 17. 15:45","title":"Washington Post-vélemény: Trump a világ despotáit segíti","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]