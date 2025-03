Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"5a4b67ae-be0a-46d6-ac79-2565b95bb4fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szinte éjjel-nappal be volt zárva egy fűtés és légkondicionálás nélküli helyiségbe, és csak napi két szendvicset és egy kis vizet kapott.","shortLead":"Szinte éjjel-nappal be volt zárva egy fűtés és légkondicionálás nélküli helyiségbe, és csak napi két szendvicset és...","id":"20250316_Husz-evig-tartott-fogsagban-egy-amerikai-ferfit-az-apja-es-a-mostohaanyja","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a4b67ae-be0a-46d6-ac79-2565b95bb4fe.jpg","index":0,"item":"924596bf-2d9f-4563-9971-7dfee217b9f3","keywords":null,"link":"/vilag/20250316_Husz-evig-tartott-fogsagban-egy-amerikai-ferfit-az-apja-es-a-mostohaanyja","timestamp":"2025. március. 16. 09:59","title":"Húsz évig tartott fogságban egy amerikai férfit az apja és a mostohaanyja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f13ce46-c447-4cc6-8d1d-1ce9142f6395","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Itt a lehetőség, hogy lecsapjunk egy igen ritka és elképesztően gyors Aston Martin Valkyrie AMR Próra.","shortLead":"Itt a lehetőség, hogy lecsapjunk egy igen ritka és elképesztően gyors Aston Martin Valkyrie AMR Próra.","id":"20250316_kozutaktol-tavol-tartando-brutalis-aston-martin-valkyrie-amr-pro-var-uj-gazdara","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0f13ce46-c447-4cc6-8d1d-1ce9142f6395.jpg","index":0,"item":"3a5d3c09-dcc7-479d-8eb7-ef481a8f1662","keywords":null,"link":"/cegauto/20250316_kozutaktol-tavol-tartando-brutalis-aston-martin-valkyrie-amr-pro-var-uj-gazdara","timestamp":"2025. március. 16. 07:21","title":"Közutaktól távol tartandó brutális Aston Martin vár új gazdára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ddd58da-4dcd-4e85-91d4-57894528a00b","c_author":"Vándor Éva","category":"sport","description":"A McLaren ott folytatta, ahol tavaly abbahagyta, ami a versenyképességet illeti, még akkor is, ha Oscar Piastrin kifogott az eső, Lando Norris győzelméhez pedig a szerencse is kellett. A melbourne-i pálya alaposan megdolgozta az újoncokat – kivéve Andrea Kimi Antonellit.","shortLead":"A McLaren ott folytatta, ahol tavaly abbahagyta, ami a versenyképességet illeti, még akkor is, ha Oscar Piastrin...","id":"20250316_forma-1-ausztral-nagydij-melbourne-norris-piastri-verstappen-leclerc-hamilton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0ddd58da-4dcd-4e85-91d4-57894528a00b.jpg","index":0,"item":"4379ac37-f09b-4e51-a5cd-b99fc9b0119f","keywords":null,"link":"/sport/20250316_forma-1-ausztral-nagydij-melbourne-norris-piastri-verstappen-leclerc-hamilton","timestamp":"2025. március. 16. 07:01","title":"Lando Norris nyerte az őrült Ausztrál Nagydíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e54e480-55e4-4d47-af7e-61ee748592af","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Semmiképpen sincs szó befagyott konfliktusról – mondta Andrij Szibiha.","shortLead":"Semmiképpen sincs szó befagyott konfliktusról – mondta Andrij Szibiha.","id":"20250317_ukran-kulugyminiszter-tuzszunet-oroszorszag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e54e480-55e4-4d47-af7e-61ee748592af.jpg","index":0,"item":"2ab7d476-c8c3-415d-8341-cebcab7c37c0","keywords":null,"link":"/vilag/20250317_ukran-kulugyminiszter-tuzszunet-oroszorszag","timestamp":"2025. március. 17. 20:22","title":"Ukrán külügyminiszter: Az oroszoknak is el kell fogadniuk az amerikai javaslatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e243b964-a3ff-4774-ad3c-33469b29c62c","c_author":"HVG","category":"elet","description":"Egy keresztény vértanú legendáját gondolta újra a művész.","shortLead":"Egy keresztény vértanú legendáját gondolta újra a művész.","id":"20250317_muveszet-festmeny-drmarias-magyar-peter-ursula-von-der-leyen","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e243b964-a3ff-4774-ad3c-33469b29c62c.jpg","index":0,"item":"11ab5e32-8cb2-4e63-8e57-08d7e753f23e","keywords":null,"link":"/elet/20250317_muveszet-festmeny-drmarias-magyar-peter-ursula-von-der-leyen","timestamp":"2025. március. 17. 11:05","title":"Ursula von der Leyen menti meg a Szent Sebestyénként lenyilazott Magyar Pétert drMáriás új festményén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"51540735-93c9-4435-b268-8759c731c978","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Minden olyan megnyilvánulást elítélnek, ami alkalmas arra, hogy e függetlenségbe vetett bizalmat megingassa.","shortLead":"Minden olyan megnyilvánulást elítélnek, ami alkalmas arra, hogy e függetlenségbe vetett bizalmat megingassa.","id":"20250317_Visszautasitja-Orban-Viktor-poloskazos-beszedet-az-Orszagos-Biroi-Tanacs-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/51540735-93c9-4435-b268-8759c731c978.jpg","index":0,"item":"03875281-af02-4994-8348-abe46b0462cd","keywords":null,"link":"/itthon/20250317_Visszautasitja-Orban-Viktor-poloskazos-beszedet-az-Orszagos-Biroi-Tanacs-ebx","timestamp":"2025. március. 17. 11:13","title":"Egy jogállamban ez egy politikustól sem megengedhető - visszautasítja Orbán Viktor poloskázós beszédét az Országos Bírói Tanács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Arra számított, hogy a neten a lábujjakért akár 400 dollárt is kaphat.","shortLead":"Arra számított, hogy a neten a lábujjakért akár 400 dollárt is kaphat.","id":"20250317_Kutyak-altal-feloklendezett-emberi-labujjakat-arult-egy-ausztral-no","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d.jpg","index":0,"item":"fdaf8503-a885-4fa0-8b28-c65ed19b1c9b","keywords":null,"link":"/elet/20250317_Kutyak-altal-feloklendezett-emberi-labujjakat-arult-egy-ausztral-no","timestamp":"2025. március. 17. 10:34","title":"Kutyák által felöklendezett emberi lábujjakat akart eladni egy ausztrál nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86116a3b-23d6-4218-96f6-bc9408e8a1de","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Új helyzetet eredményezhet, ha valóban képesek tartósan kiiktatni a siklóbombák műholdas navigációját.","shortLead":"Új helyzetet eredményezhet, ha valóban képesek tartósan kiiktatni a siklóbombák műholdas navigációját.","id":"20250317_ukrajna-siklobomba-navigacio-hatastalanitas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/86116a3b-23d6-4218-96f6-bc9408e8a1de.jpg","index":0,"item":"e03688c5-c29f-4841-9f27-34a212a26c9a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250317_ukrajna-siklobomba-navigacio-hatastalanitas","timestamp":"2025. március. 17. 18:31","title":"Der Spiegel: Az ukránoknak sikerülhetett hatástalanítani az oroszok rettegett fegyverét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]