Az új készülék leginkább küllemében változott meg: eltűnt a hátlapról a kamerasáv, és nincs kitüremkedés sem, a kamera gyakorlatilag a hátlap síkjában van, és követi a Pixel 9-sorozatnál megszokott formavilágot. Ami a konkrét kamerákat illeti, egy 48 megapixeles széles, valamint egy 13 megapixeles ultraszéles lencsét kapott a Pixel 9a, a szelfikamera pedig 13 megapixeles.

A hátlap alatt a Google Tensor G4 lapkája dolgozik 8 GB RAM társaságában, tárhelyből pedig 128 és 256 GB-os opciók érhetők el. Több fotós MI-eszköz is elérhető a mobilon, mint például a Varázsgép vagy a Varázsradír. Az olcsóbb Pixel mobilok történetében először a makrofókusz funkció is elérhető, mellyel az apróbb részleteket lehet megörökíteni, például virágszirmokról vagy harmatcseppekről készíthet fotókat és videókat.

A kissé szűkös 8 GB RAM miatt csak a Google Gemini mesterséges intelligencia „extra kicsi” modellje futhat a mobilon, tehát a komolyabb hardverigényű MI-funkciók nem működnek rajta.

Google

A készülék kijelzője egy 6,3 hüvelykes, 1080 × 2424 felbontású pOLED panel, mely a 120 Hz-es képfrissítést is támogatja. Az akkumulátora 5100 mAh-s, és a gyártó szerint akár „több mint 30 órás akkumulátor-üzemidő” is elérhető vele.

Az IP68-as besorolású por- és vízállósági szabványt is megkapó mobil, 7 évnyi operációsrendszer-, biztonsági- és Pixel Drop-frissítést kap majd a gyártó ígérete szerint, és az Android 15-ös rendszerrel a fedélzetén kerül a boltok polcaira.

A lila, babarózsa, porcelán és obszidián színben választható készülék több magyarországi kereskedő kínálatában is elérhető lesz, illetve szolgáltatóknál is. Az előrendelési árak alapján a 128 GB-os modell 245, míg a 256-os 290 ezer forintért lesz elérhető, de szolgáltatói kínálatban – díjcsomagtól függően – ennél olcsóbban is megvásárolható lehet a mobil.

A készülék legfőbb vetélytársa az Apple legújabb olcsó mobilja, az iPhone 16e lehet, melynek ára 300 ezer forintról indul.

