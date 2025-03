Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c6cd2fc8-d3d3-4ea5-bb0c-9e5d6578b4c5","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Ruman Radev bolgár elnök szerint Európa azon álláspontja, hogy erővel érje el a békét Ukrajnában, már “nem tűnik realistának”.","shortLead":"Ruman Radev bolgár elnök szerint Európa azon álláspontja, hogy erővel érje el a békét Ukrajnában, már “nem tűnik...","id":"20250308_A-bolgar-elnok-nem-hisz-az-EU-Ukrajna-strategiajaban","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c6cd2fc8-d3d3-4ea5-bb0c-9e5d6578b4c5.jpg","index":0,"item":"8e03c71d-b431-43c1-b185-c0161e9286b0","keywords":null,"link":"/vilag/20250308_A-bolgar-elnok-nem-hisz-az-EU-Ukrajna-strategiajaban","timestamp":"2025. március. 08. 18:05","title":"A bolgár elnök nem hisz az EU Ukrajna-stratégiájában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"485be320-7cec-4d26-8e31-dcc7ace30d95","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Több ezren jelentkeztek a Tisza Párthoz, és úgy tűnik, mindenhol sikerül kettő-öt embert kiválasztani, akikkel együtt dolgoznak majd a kampányban.","shortLead":"Több ezren jelentkeztek a Tisza Párthoz, és úgy tűnik, mindenhol sikerül kettő-öt embert kiválasztani, akikkel együtt...","id":"20250309_Nyugat-Magyarorszagon-kevesebben-jelentkeznek-tiszas-jeloltnek-Tarr-Zoltan-szerint-ott-jobban-tartanak-a-retorzioktol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/485be320-7cec-4d26-8e31-dcc7ace30d95.jpg","index":0,"item":"f1889714-d264-4964-846e-c9b55e7498d0","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_Nyugat-Magyarorszagon-kevesebben-jelentkeznek-tiszas-jeloltnek-Tarr-Zoltan-szerint-ott-jobban-tartanak-a-retorzioktol","timestamp":"2025. március. 09. 16:35","title":"Tarr Zoltán: Kevesebben jelentkeznek tiszás jelöltnek Nyugat-Magyarországon, ott jobban tartanak a retorzióktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e244b837-979e-4c0f-a050-71a1b74b1ddc","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Laza szövetség a tagállamok között – a jövő Európája a Fidesz think tankje szerint így nézne ki.","shortLead":"Laza szövetség a tagállamok között – a jövő Európája a Fidesz think tankje szerint így nézne ki.","id":"20250310_mcc-eu-attervezes-atnevezes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e244b837-979e-4c0f-a050-71a1b74b1ddc.jpg","index":0,"item":"0bebadff-ef52-487b-9c63-038207fd4f0d","keywords":null,"link":"/itthon/20250310_mcc-eu-attervezes-atnevezes","timestamp":"2025. március. 10. 12:23","title":"Átnevezné és áttervezné az Európai Uniót az MCC","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1350e6b4-6bc0-4342-b482-8caf2ed92e70","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar miniszterelnök nőnap alkalmából vásárolt egy csokornyi tulipánt. ","shortLead":"A magyar miniszterelnök nőnap alkalmából vásárolt egy csokornyi tulipánt. ","id":"20250308_orban-viktor-nonap-viragarus-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1350e6b4-6bc0-4342-b482-8caf2ed92e70.jpg","index":0,"item":"6e9a5a40-8b38-42a8-99ba-756d5498d86d","keywords":null,"link":"/elet/20250308_orban-viktor-nonap-viragarus-video","timestamp":"2025. március. 08. 20:12","title":"Orbán Viktor egy utcai árustól vett virágcsokort, a fiatalember cserébe kért tőle egy szívességet - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed4f4efe-8a72-4369-a15b-10d82843fc7e","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Van, amit könnyebb szerelni, és van, amit nehezebb – több változást is hozott az Apple új belépőszintű mobilja.","shortLead":"Van, amit könnyebb szerelni, és van, amit nehezebb – több változást is hozott az Apple új belépőszintű mobilja.","id":"20250308_apple-iphone-16e-szetszereles-teardown-video-akkumulator-javithatosag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ed4f4efe-8a72-4369-a15b-10d82843fc7e.jpg","index":0,"item":"e90147bd-888a-4914-bd5a-cf88aa6b5ab6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250308_apple-iphone-16e-szetszereles-teardown-video-akkumulator-javithatosag","timestamp":"2025. március. 08. 16:03","title":"Szétkapták az iPhone 16e-t, több meglepetés is van a hátlap alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d6a050c9-39e0-4248-a859-169d5c29a765","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Radoslaw Sikorski az X-en reagált arra, hogy Orbán Viktor véleménynyilvánító népszavazást tart Ukrajna uniós tagságáról.","shortLead":"Radoslaw Sikorski az X-en reagált arra, hogy Orbán Viktor véleménynyilvánító népszavazást tart Ukrajna uniós tagságáról.","id":"20250309_nepszavazas-orban-magyarorszaganak-unios-tagsagarol-radislav-sikorski-lengyel-kulugyminiszter-diplomacia-ukrajna","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d6a050c9-39e0-4248-a859-169d5c29a765.jpg","index":0,"item":"6c9d882e-7e1a-4166-a0f7-07d3fd2ac9c1","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_nepszavazas-orban-magyarorszaganak-unios-tagsagarol-radislav-sikorski-lengyel-kulugyminiszter-diplomacia-ukrajna","timestamp":"2025. március. 09. 16:27","title":"Inkább az orbáni Magyarország uniós tagságáról látna népszavazást a lengyel külügyminiszter","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ae89b7e-6a1f-4de2-b869-442026e79cb1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A történész szerint teljesen abszurd és jogellenes elvnek az érvényesítése, hogy egy adott állam(párt) önkényesen eldöntheti, hogy kiktől és miért akar megszabadulni, és ezt meg is teszi. Ez szerinte olyan széles vörös vonal, ami a Holdról is látszik.","shortLead":"A történész szerint teljesen abszurd és jogellenes elvnek az érvényesítése, hogy egy adott állam(párt) önkényesen...","id":"20250309_Stefano-Bottoni-allampart-kiutasitas-kettos-allampolgarsag-alkotmanymodositas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ae89b7e-6a1f-4de2-b869-442026e79cb1.jpg","index":0,"item":"3edca834-48fa-425c-bed0-6ecffc181088","keywords":null,"link":"/itthon/20250309_Stefano-Bottoni-allampart-kiutasitas-kettos-allampolgarsag-alkotmanymodositas","timestamp":"2025. március. 09. 22:25","title":"Stefano Bottoni a Fidesz új tervéről: Düh és szorongás keveredik bennem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8ba6b6ee-9151-4309-9934-25dae3aa7602","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fotó is készült az intézkedésről. ","shortLead":"Fotó is készült az intézkedésről. ","id":"20250308_A-momentumos-Gelencser-Ferenc-molinot-rakott-a-Karmelita-kordonjara-egy-tucat-rendort-hivtak-ra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8ba6b6ee-9151-4309-9934-25dae3aa7602.jpg","index":0,"item":"12e6aac3-8a42-4776-86e0-b08eaa8e83ea","keywords":null,"link":"/itthon/20250308_A-momentumos-Gelencser-Ferenc-molinot-rakott-a-Karmelita-kordonjara-egy-tucat-rendort-hivtak-ra","timestamp":"2025. március. 08. 20:57","title":"A momentumos Gelencsér Ferenc molinót rakott a Karmelita kordonjára, egy tucat rendőrt hívtak rá","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]