[{"available":true,"c_guid":"1dd60915-b604-41c8-8575-b10742d09dc7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A IX. kerületi polgármester állítja, hogy a közgyűlésre benyújtott, a Pride-törvényre reagáló előterjesztéseit letiltotta Karácsony.","shortLead":"A IX. kerületi polgármester állítja, hogy a közgyűlésre benyújtott, a Pride-törvényre reagáló előterjesztéseit...","id":"20250319_Baranyi-Krisztina-szerint-Karacsony-Gergely-a-vilag-leggyavabb-polgarmestere-pride-betiltas-torvenymodositas-budapesti-kozgyules-fovaros","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1dd60915-b604-41c8-8575-b10742d09dc7.jpg","index":0,"item":"8a6ba885-095c-4325-bd4b-eaa0dd982b87","keywords":null,"link":"/itthon/20250319_Baranyi-Krisztina-szerint-Karacsony-Gergely-a-vilag-leggyavabb-polgarmestere-pride-betiltas-torvenymodositas-budapesti-kozgyules-fovaros","timestamp":"2025. március. 19. 19:25","title":"Baranyi Krisztina szerint Karácsony Gergely a világ leggyávább főpolgármestere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"decb684a-ec24-4b37-8165-065a1f058057","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A magyarországi fiataloknak átlagosan 669 ezer forint tartaléka van, a részletes adatok szerint sokan csak nagyon rövid ideig tudnának megélni a felhalmozott tartalékaikból – erre jutott a legfrissebb K&H ifjúsági index.","shortLead":"A magyarországi fiataloknak átlagosan 669 ezer forint tartaléka van, a részletes adatok szerint sokan csak nagyon rövid...","id":"20250321_kh-bank-felmeres-fiatal-megtakaritas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/decb684a-ec24-4b37-8165-065a1f058057.jpg","index":0,"item":"bcf2afbd-e590-4246-bc5b-bf1f85ef9434","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250321_kh-bank-felmeres-fiatal-megtakaritas","timestamp":"2025. március. 21. 08:17","title":"Kiderült, mennyi pénz van a fiatalok zsebében - könnyű összeszámolni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ab646ba-41cb-4f46-a4e2-1774474407ba","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Egy Magyarországon elvégzett felmérés szerint a mesterséges intelligencia nagyobb hatással lehet a jövőben a hétköznapi életre, mint a humanoid robotok, utóbbi technológiától azonban a megkérdezettek majdnem negyede tart.","shortLead":"Egy Magyarországon elvégzett felmérés szerint a mesterséges intelligencia nagyobb hatással lehet a jövőben a hétköznapi...","id":"20250320_humanoid-robotok-megitelese-magyarorszagon-felmeres","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2ab646ba-41cb-4f46-a4e2-1774474407ba.jpg","index":0,"item":"4b6d59ea-13bf-4afa-8a3f-fdf227d34f3a","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_humanoid-robotok-megitelese-magyarorszagon-felmeres","timestamp":"2025. március. 20. 12:03","title":"100-ból 22 magyar tart a humanoid robotoktól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1191bcad-521a-4026-a0d7-fc322f7e3d95","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Ha Magyar Péter illiberális jobboldaliakat akar bevonzani, akkor nem állhat ki a Pride mellett. Ezzel a stratégiával azonban sikerül újra a jövőbe utalni egy alapvető problémát: a magyar társadalomból kiveszett empátiát. Nem harcolhatunk a szabadságért a szabadságunkat föláldozva! – állítja Schilling Árpád, rendező. ","shortLead":"Ha Magyar Péter illiberális jobboldaliakat akar bevonzani, akkor nem állhat ki a Pride mellett. Ezzel a stratégiával...","id":"20250320_schilling-arpad-magyar-peter-pride","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/1191bcad-521a-4026-a0d7-fc322f7e3d95.jpg","index":0,"item":"ebb1be12-5049-4c51-a992-f884f46bb949","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_schilling-arpad-magyar-peter-pride","timestamp":"2025. március. 20. 19:48","title":"Schilling Árpád tanácsai Magyar Péternek: „Betiltották a szabad gyülekezést, emberek! Halló!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac365026-39f5-4055-9823-ad421779af6e","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Ha nem változik semmi, jövőre már kevesebb uniós forrás lesz veszélyben, mivel újabb egymilliárd euró fog elveszni Magyarország számára – ez derült ki az Európai Parlamentben, ahol a Fidesz a kohéziós alapok miatt nem, de az Erasmus miatt komolyan aggódott.","shortLead":"Ha nem változik semmi, jövőre már kevesebb uniós forrás lesz veszélyben, mivel újabb egymilliárd euró fog elveszni...","id":"20250319_unios-forrasok_jogallamisag_europai-parlament_erasmus","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac365026-39f5-4055-9823-ad421779af6e.jpg","index":0,"item":"f6288670-7914-41a0-8443-2e028878b95e","keywords":null,"link":"/eurologus/20250319_unios-forrasok_jogallamisag_europai-parlament_erasmus","timestamp":"2025. március. 19. 18:05","title":"Már a következő egymilliárd euró a tét: folyamatosan apad a magyar uniós kassza","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac5ba9b9-7d78-44c1-a189-5776132d8d4c","c_author":"Horn Andrea","category":"sport","description":"Akárki is lesz a Nemzetközi Olimpiai Bizottság új elnöke, rögtön komoly kihívásokkal kell majd szembenéznie.","shortLead":"Akárki is lesz a Nemzetközi Olimpiai Bizottság új elnöke, rögtön komoly kihívásokkal kell majd szembenéznie.","id":"20250320_nemzetkozi-olimpiai-bizottsag-elnok-valasztas-thomas-bach","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ac5ba9b9-7d78-44c1-a189-5776132d8d4c.jpg","index":0,"item":"17e521e5-f58d-4bc7-8718-e34335a940bd","keywords":null,"link":"/sport/20250320_nemzetkozi-olimpiai-bizottsag-elnok-valasztas-thomas-bach","timestamp":"2025. március. 20. 05:45","title":"Heten versengenek a sportvilág legbefolyásosabb posztjáért, és ma eldől, melyikük nyer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e8a755-ef4d-4cbd-9ae6-599163a234f8","c_author":"Arató László (EUrologus)","category":"eurologus","description":"Egy európai parlamenti képviselő biztosan részt vesz a budapesti Pride-on: egy holland zöldpárti politikus jelezte, hogy június 28-ra már van programja. Közben az Európai Bizottság hivatalból elkezdte vizsgálni a jogszabályt, amelynek vége egy kötelezettségszegési eljárás, akár bírósági per lehet.","shortLead":"Egy európai parlamenti képviselő biztosan részt vesz a budapesti Pride-on: egy holland zöldpárti politikus jelezte...","id":"20250319_unios-jog_europai_bizottsag_pride-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29e8a755-ef4d-4cbd-9ae6-599163a234f8.jpg","index":0,"item":"abd0dffb-bf5f-45b6-af2c-44297701ee05","keywords":null,"link":"/eurologus/20250319_unios-jog_europai_bizottsag_pride-ebx","timestamp":"2025. március. 19. 16:06","title":"Brüsszel szerint az EU Alapjogi Chartáját sértheti a Pride betiltása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b8f423b-dd4d-415a-bf42-b604d01441fb","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"A francia gyártó megkezdi a Renault 5 E-Tech szerényebb teljesítményű, kisebb hatótávú alapmodelljének forgalmazását.","shortLead":"A francia gyártó megkezdi a Renault 5 E-Tech szerényebb teljesítményű, kisebb hatótávú alapmodelljének forgalmazását.","id":"20250321_olcsobb-valtozatban-tamad-az-ev-autoja-gyoztes-uj-renault-5-e-tech","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2b8f423b-dd4d-415a-bf42-b604d01441fb.jpg","index":0,"item":"709dcfb2-9044-4d26-b5e1-464f3c648847","keywords":null,"link":"/cegauto/20250321_olcsobb-valtozatban-tamad-az-ev-autoja-gyoztes-uj-renault-5-e-tech","timestamp":"2025. március. 21. 06:41","title":"Olcsóbb változatban támad az Év Autója győztes új Renault 5","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]