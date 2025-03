Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"c8d2c096-7016-423a-b818-4738b5da4c99","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A műsorban szexuális utalásokat tettek, ami a médiatanács szerint káros lehetett a 12–16 év közöttiek személyiségfejlődésére.","shortLead":"A műsorban szexuális utalásokat tettek, ami a médiatanács szerint káros lehetett a 12–16 év közöttiek...","id":"20250320_nyolcmillios-birsag-radio1-balazsek-nmhh","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/c8d2c096-7016-423a-b818-4738b5da4c99.jpg","index":0,"item":"1dd4ced3-4672-4c99-8b76-38c8a87bdabf","keywords":null,"link":"/elet/20250320_nyolcmillios-birsag-radio1-balazsek-nmhh","timestamp":"2025. március. 20. 10:55","title":"Balázsék szexuális utalgatása miatt nyolcmilliós bírságot kapott a Rádió1","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"243b4607-127f-47fe-9f77-7aa71e940df4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az Európai Bizottság a jelek szerint felhagy a félévenkénti óraátállítás EU-s megszüntetését célzó próbálkozással, miután patthelyzet alakult ki, és hét év után sincs döntés arról, ki melyik időszámításra állna át, nyárira vagy télire.","shortLead":"Az Európai Bizottság a jelek szerint felhagy a félévenkénti óraátállítás EU-s megszüntetését célzó próbálkozással...","id":"20250321_oraatallitas-nyari-teli-idoszamitas-europai-unio-europai-bizottsag","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/243b4607-127f-47fe-9f77-7aa71e940df4.jpg","index":0,"item":"5eb5453c-4c8c-4d2d-a0ef-ef6e99b5f7e0","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_oraatallitas-nyari-teli-idoszamitas-europai-unio-europai-bizottsag","timestamp":"2025. március. 21. 09:30","title":"Maradhat az óraátállítás, mert az EU-ban hét év alatt sem tudtak eldönteni, melyik időszámítás legyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"799efe45-2235-41b8-91ad-c369c866f5e7","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Ez az egészen különleges 325i mély betekintést nyújt az E30-as BMW lelki világába.","shortLead":"Ez az egészen különleges 325i mély betekintést nyújt az E30-as BMW lelki világába.","id":"20250320_a-lelke-melyeig-belelatni-ebbe-a-0-kilometeres-elado-regi-bmw","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/799efe45-2235-41b8-91ad-c369c866f5e7.jpg","index":0,"item":"8c7164b3-7477-45f8-b101-f232bb9e172f","keywords":null,"link":"/cegauto/20250320_a-lelke-melyeig-belelatni-ebbe-a-0-kilometeres-elado-regi-bmw","timestamp":"2025. március. 20. 06:41","title":"A lelke mélyéig belátni ennek a 0 kilométeres eladó régi BMW-nek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"88d59188-40b1-4d49-9a44-36907de12f0b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnököt a Pride aggasztja, Budapest főpolgármesterét pedig a „fékevesztett hatalom” gyűlölködése.","shortLead":"A miniszterelnököt a Pride aggasztja, Budapest főpolgármesterét pedig a „fékevesztett hatalom” gyűlölködése.","id":"20250321_Sajat-szavaival-vagtak-vissza-Orbannak-a-Pride-ugyeben","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/88d59188-40b1-4d49-9a44-36907de12f0b.jpg","index":0,"item":"b595a4f1-5eec-483c-989a-ab6ea5a1040c","keywords":null,"link":"/itthon/20250321_Sajat-szavaival-vagtak-vissza-Orbannak-a-Pride-ugyeben","timestamp":"2025. március. 21. 08:48","title":"Saját szavaival vágtak vissza Orbánnak a Pride betiltása ügyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29e8a755-ef4d-4cbd-9ae6-599163a234f8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Színészek, énekesek és médiaszereplők is elmondták véleményüket a kedden rohamtempóban elfogadott törvényről.","shortLead":"Színészek, énekesek és médiaszereplők is elmondták véleményüket a kedden rohamtempóban elfogadott törvényről.","id":"20250319_pride-betiltas-hiressegek-velemenye","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/29e8a755-ef4d-4cbd-9ae6-599163a234f8.jpg","index":0,"item":"69f680da-cf72-42b1-86c0-cbafb880b744","keywords":null,"link":"/elet/20250319_pride-betiltas-hiressegek-velemenye","timestamp":"2025. március. 19. 17:11","title":"„Ma megint sikerült egy hatalmas lépést tenni a sötétség felé” – magyar hírességek a Pride betiltásáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3da40451-22b2-44d7-922c-6b6c3e25ae35","c_author":"Tiszóczi Roland","category":"360","description":"Az Európai Unió nagyszabású fegyverkezési tervekkel állt elő, részben közös hitelfelvétellel, aminek óriási lökést adott, hogy Németország önállóan is hatalmas összegeket fordítana a hadiiparára. A mélyebben integrált EU támogatói szerint a fegyverkezési célú közös adósság kibocsátása meghozná az integrációban az áttörést. Ez is tétje a csütörtökön kezdődő EU-csúcsnak.","shortLead":"Az Európai Unió nagyszabású fegyverkezési tervekkel állt elő, részben közös hitelfelvétellel, aminek óriási lökést...","id":"20250320_eu-csucs-elozetes-hadi-beszerzes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3da40451-22b2-44d7-922c-6b6c3e25ae35.jpg","index":0,"item":"7ede2d9c-21f6-477b-98f7-739502281a43","keywords":null,"link":"/360/20250320_eu-csucs-elozetes-hadi-beszerzes","timestamp":"2025. március. 20. 07:00","title":"A közös hadi beszerzéssel az európai integráció oda juthat el, ahová Amerika 1790-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6623e63a-6cf6-472c-ad21-6e05d3f36790","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Hamisan vádolt egy férfit azzal, hogy börtönbüntetésre ítélték a gyermekei megölésével. Most egy érdekvédelmi csoport segítségével panaszt nyújt be az OpenAI-hoz.","shortLead":"Hamisan vádolt egy férfit azzal, hogy börtönbüntetésre ítélték a gyermekei megölésével. Most egy érdekvédelmi csoport...","id":"20250320_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-hallucinacio-gyilkossag-valotlansag-panasz","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6623e63a-6cf6-472c-ad21-6e05d3f36790.jpg","index":0,"item":"bc3d6cb6-cef8-4e64-b7b5-478a8c1fe978","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-hallucinacio-gyilkossag-valotlansag-panasz","timestamp":"2025. március. 20. 17:03","title":"Valótlanul vádolt egy férfit a gyermekei megölésével a ChatGPT, panaszt tett az OpenAI-nál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bff42839-2d86-42bd-b5f7-a4987778a321","c_author":"HVG","category":"360","description":"Az egykori katonai junta idején játszódó történet nem fikció, a film az apja eltűnése idején tizenegy éves Marcelo Rubens Paiva önéletrajzából készült. ","shortLead":"Az egykori katonai junta idején játszódó történet nem fikció, a film az apja eltűnése idején tizenegy éves Marcelo...","id":"20250320_hvg-film-En-meg-itt-vagyok-Walter-Salles-Brazilia-Oscar-dij","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bff42839-2d86-42bd-b5f7-a4987778a321.jpg","index":0,"item":"2fdb2e7c-2c73-478a-a4d6-fbeb5d0d1df4","keywords":null,"link":"/360/20250320_hvg-film-En-meg-itt-vagyok-Walter-Salles-Brazilia-Oscar-dij","timestamp":"2025. március. 20. 18:30","title":"Családdrámába oltott politikai krimi – már a magyar mozikban az első brazil Oscar-díjas film","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]