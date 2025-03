Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

Chrome 61+, Firefox 57+, Safari 10.1+ Köszönjük, hogy feliratkozott! Hoppá! Valami hiba történt a feliratkozás során, az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal. A böngészőjében az értesítés funkció le van tiltva! Ha értesítéseket szeretne, kérjük engedélyezze a böngésző beállításai között, majd az oldal frissítése után kérjük próbálja meg újra a fejlécben található csengő ikonnal.

[{"available":true,"c_guid":"d5decff6-b721-4033-bbe1-8c5d8bc9935a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A rendőrség rövidre zárta volna az ügyet, az ügyészség azonban helyt adott a fiatal panaszának. ","shortLead":"A rendőrség rövidre zárta volna az ügyet, az ügyészség azonban helyt adott a fiatal panaszának. ","id":"20250320_nyomozas-rendorseg-ugyeszseg-felfuggesztett-pap-mcdonalds-zaklatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d5decff6-b721-4033-bbe1-8c5d8bc9935a.jpg","index":0,"item":"02784d60-599d-400c-8d59-f4407abe0de7","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_nyomozas-rendorseg-ugyeszseg-felfuggesztett-pap-mcdonalds-zaklatas","timestamp":"2025. március. 20. 07:49","title":"Új nyomozás indult a felfüggesztett pap ügyében, aki egy McDonald’sban dolgozó fiút zaklathatott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"357b2821-767c-4acb-9b43-82dbc82cf3c2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A reptéri dolgozók szerint nem elég az inflációkövető négyszázalékos fizetésemelés, tekintve, hogy a Budapest Airport rendkívül sikeres évet zárt tavaly és tavalyelőtt is. ","shortLead":"A reptéri dolgozók szerint nem elég az inflációkövető négyszázalékos fizetésemelés, tekintve, hogy a Budapest Airport...","id":"20250319_sztrajk-repteri-dolgozok-szakszervezete-Ferihegy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/357b2821-767c-4acb-9b43-82dbc82cf3c2.jpg","index":0,"item":"3148e287-739d-4d58-92ce-7095b67fdf4b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250319_sztrajk-repteri-dolgozok-szakszervezete-Ferihegy","timestamp":"2025. március. 19. 13:02","title":"Sztrájk előtti egyeztetést kezdeményeztek a szakszervezetek Ferihegyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f445bd8a-cfba-47c5-8651-9efa77a70c1b","c_author":"EUrologus","category":"eurologus","description":"Megismétlődött a két héttel ezelőtti forgatókönyv, az EU-csúcson 26 vezető támogatásával adtak ki közös nyilatkozatot, a 27., Orbán Viktor nem vett részt ennek a dokumentumnak az elfogadásában.","shortLead":"Megismétlődött a két héttel ezelőtti forgatókönyv, az EU-csúcson 26 vezető támogatásával adtak ki közös nyilatkozatot...","id":"20250320_orosz-ukran-haboru_orban_eu-csucs-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f445bd8a-cfba-47c5-8651-9efa77a70c1b.jpg","index":0,"item":"b7b43c9a-9f31-4f32-ba71-197d29cad152","keywords":null,"link":"/eurologus/20250320_orosz-ukran-haboru_orban_eu-csucs-ebx","timestamp":"2025. március. 20. 14:50","title":"Ismét Orbán nélkül foglaltak állást az állam- és kormányfők Ukrajnáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"008e7f45-7805-4aa4-bc80-d6e819f1dc67","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az akciót végrehajtó teslás elmondta, korábban Elon Musk volt számára a Vasember. De már elmúlt. ","shortLead":"Az akciót végrehajtó teslás elmondta, korábban Elon Musk volt számára a Vasember. De már elmúlt. ","id":"20250320_tesla-elon-musk-tiltakozas-autogyar-donald-trump-bojkott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/008e7f45-7805-4aa4-bc80-d6e819f1dc67.jpg","index":0,"item":"659988b0-befe-4dac-89ab-870b00ca6867","keywords":null,"link":"/cegauto/20250320_tesla-elon-musk-tiltakozas-autogyar-donald-trump-bojkott","timestamp":"2025. március. 20. 12:47","title":"Óriási betűkkel véste bele egy Tesla-tulaj a tengerpart homokjába, hogy: „Ne vegyél Teslát!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4bd8f13-2b3a-42fb-b835-f91d3283c84f","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A volt orosz elnök szerint nem igaz, hogy Oroszország nemcsak Ukrajna, hanem egész Európa ellen visel háborút.","shortLead":"A volt orosz elnök szerint nem igaz, hogy Oroszország nemcsak Ukrajna, hanem egész Európa ellen visel háborút.","id":"20250321_dmitrij-medvegyev-friedrich-merz-joseph-goebbels","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a4bd8f13-2b3a-42fb-b835-f91d3283c84f.jpg","index":0,"item":"c3334c6a-4f11-43d8-a709-ec7e4aa8b8f4","keywords":null,"link":"/elet/20250321_dmitrij-medvegyev-friedrich-merz-joseph-goebbels","timestamp":"2025. március. 21. 06:45","title":"Medvegyev a leendő német kancellárnak: „Még hatalmon sem vagy, de már úgy hazudsz, mint Goebbels”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03a623c9-6af7-491e-810b-e27939fc32db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Michael Noss március 14-e óta ismeretlen helyen tartózkodik.","shortLead":"Michael Noss március 14-e óta ismeretlen helyen tartózkodik.","id":"20250320_eltunt-nemet-ferfi-bussu-rendorseg-michael-noss","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/03a623c9-6af7-491e-810b-e27939fc32db.jpg","index":0,"item":"9b6fb5d7-71a1-4419-a9d6-102e33a41446","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_eltunt-nemet-ferfi-bussu-rendorseg-michael-noss","timestamp":"2025. március. 20. 08:29","title":"Eltűnt egy Magyarországon élő német férfi, keresi a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"93bbef32-8bfe-4ef1-a3ae-190f66b64c74","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Wonder Womant alakító Gal Gadot neve is felkerült a hollywoodi hírességek sétányára, aminek nem mindenki örült.","shortLead":"A Wonder Womant alakító Gal Gadot neve is felkerült a hollywoodi hírességek sétányára, aminek nem mindenki örült.","id":"20250319_Gal-Gadot-hollywood-csillag-avatas-tuntetes-izrael-palesztin","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/93bbef32-8bfe-4ef1-a3ae-190f66b64c74.jpg","index":0,"item":"c42e5631-db21-417a-8988-2b9f10681981","keywords":null,"link":"/elet/20250319_Gal-Gadot-hollywood-csillag-avatas-tuntetes-izrael-palesztin","timestamp":"2025. március. 19. 09:26","title":"Gal Gadot hollywoodi csillagavatásán összecsaptak a palesztin- és Izrael-párti tüntetők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b61c7e10-d6b6-4c09-a31b-788dbb63cd7e","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Gwyneth Paltrow azt mondta, túlságosan feszengene, ha valaki más mondaná meg neki és Timothée Chalamet-nek, mit és hogyan kell csinálniuk.","shortLead":"Gwyneth Paltrow azt mondta, túlságosan feszengene, ha valaki más mondaná meg neki és Timothée Chalamet-nek, mit és...","id":"20250320_Gwyneth-Paltrow-intimitas-koordinator-Timothee-Chalamet-forgatas-hollywood-Marty-Supreme","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b61c7e10-d6b6-4c09-a31b-788dbb63cd7e.jpg","index":0,"item":"058c0106-1e16-4b77-8c1e-691143e18bfd","keywords":null,"link":"/elet/20250320_Gwyneth-Paltrow-intimitas-koordinator-Timothee-Chalamet-forgatas-hollywood-Marty-Supreme","timestamp":"2025. március. 20. 17:56","title":"Gwyneth Paltrow rászólt az intimitás koordinátorra, hogy vegyen vissza magából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]