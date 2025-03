Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"2dc7e677-fd56-480a-8732-cd7ab6501fb2","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint létezik olyan forgatókönyv, hogy a herpeszvírus az orron keresztül fertőzzön, és ha ez megtörténik, az igen komoly következményekkel jár.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint létezik olyan forgatókönyv, hogy a herpeszvírus az orron keresztül fertőzzön, és ha...","id":"20250321_herpeszvirus-fertozes-emberi-agy-neurologiai-problemak-viselkedes-kutatas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/2dc7e677-fd56-480a-8732-cd7ab6501fb2.jpg","index":0,"item":"34b847b7-6510-4286-adaa-316c452a4de5","keywords":null,"link":"/tudomany/20250321_herpeszvirus-fertozes-emberi-agy-neurologiai-problemak-viselkedes-kutatas","timestamp":"2025. március. 21. 08:03","title":"Kiderült, hogy az agyba is bejuthat a herpeszvírus, és ez pont annyira aggasztó, amennyire úgy hangzik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0f08d-eb43-4315-b6cf-e778d5b22597","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Jeremy Lewin éppen a USAID felkaszabolását levezénylő DOGE-tól, Elon Musk bürokráciaellenes kormányügnökségéről kerül a nemzetközi támogatásokat felügyelő szervezet élére.","shortLead":"Jeremy Lewin éppen a USAID felkaszabolását levezénylő DOGE-tól, Elon Musk bürokráciaellenes kormányügnökségéről kerül...","id":"20250319_elon-musk-doge-usaid-usa-marco-rubio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/37b0f08d-eb43-4315-b6cf-e778d5b22597.jpg","index":0,"item":"3149ede3-a7ca-48ea-8d67-0813992584ae","keywords":null,"link":"/vilag/20250319_elon-musk-doge-usaid-usa-marco-rubio","timestamp":"2025. március. 19. 21:33","title":"Elon Musk embere került a megcsonkított USAID élére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi médiában mondta el, hogy a gyorsan dráguló bankolás ügyében mi tartana kívánatos szintnek.","shortLead":"Nagy Márton nemzetgazdasági miniszter a közösségi médiában mondta el, hogy a gyorsan dráguló bankolás ügyében mi...","id":"20250321_bank-bankszamla-dragulas-nagy-marton","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d28c5a10-2606-4ce6-a30b-7bd10e9e3371.jpg","index":0,"item":"235665fc-020d-4442-968d-53947771370f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250321_bank-bankszamla-dragulas-nagy-marton","timestamp":"2025. március. 21. 08:56","title":"Nagy Márton üzent a bankoknak, ekkora díjcsökkentést vár el tőlük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871ad47d-e80c-4bf5-bf90-69bba5da9fb1","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A kegyelmi botrány kirobbantója szerint a bírók az Európai Unió Bíróságához fordulhatnak, ha úgy ítélik meg hogy a magyar jogi rendelkezések nincsenek összhangban az uniós joggal.","shortLead":"A kegyelmi botrány kirobbantója szerint a bírók az Európai Unió Bíróságához fordulhatnak, ha úgy ítélik meg...","id":"20250320_videki-prokator-biro-pride-buntetes-eljaras","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/871ad47d-e80c-4bf5-bf90-69bba5da9fb1.jpg","index":0,"item":"02ef3f89-4cbb-4b5c-b07c-455a00eaae56","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_videki-prokator-biro-pride-buntetes-eljaras","timestamp":"2025. március. 20. 12:28","title":"A Vidéki Prókátor üzent Orbánnak: Akár egy bíró is megakaszthatja a Pride-büntetések eljárásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3cab2292-952d-479c-ba1c-a686d982065c","c_author":"Hamvay Péter","category":"360","description":"A társadalom felső harmada a butának tekintett falusi szegényekre hárítja a Fidesz negyedik kétharmadát, de óriásit téved: nem igaz, hogy a vidék a kormánypárt erős bázisa, annak minden társadalmi rétegben stabil szavazótábora van – mondja Kovách Imre szociológus, egy provokatív állításokkal teli, friss tanulmánykötet szerkesztője, és egyik szerzője. Minden, amit tudni lehet a mai magyar társadalomról, amely nem is olyan töredezett, mint gondolnánk.","shortLead":"A társadalom felső harmada a butának tekintett falusi szegényekre hárítja a Fidesz negyedik kétharmadát, de óriásit...","id":"20250321_hvg-ontudatra-ebredok-kovach-imre-interju-varos-videk-kozeledeser-szabadsagvagy","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/3cab2292-952d-479c-ba1c-a686d982065c.jpg","index":0,"item":"9689a814-2cb0-4e48-8603-9b119c2f2cbe","keywords":null,"link":"/360/20250321_hvg-ontudatra-ebredok-kovach-imre-interju-varos-videk-kozeledeser-szabadsagvagy","timestamp":"2025. március. 21. 06:30","title":"Éppen az a vidéki új elit állhat a Tisza Párt előretörése mögött, amit a Fidesz nevelt ki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0af6b119-b0a1-49ff-b0d8-5f200c30a34b","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Némi késéssel, de Európában is megjelenik a Meta mesterséges intelligenciája a cég különböző platformjain – így a Facebook, a Messenger, az Instagram és a WhatsApp szolgáltatásokban is.","shortLead":"Némi késéssel, de Európában is megjelenik a Meta mesterséges intelligenciája a cég különböző platformjain –...","id":"20250320_meta-ai-mesterseges-intelligencia-europai-megjelenes","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/0af6b119-b0a1-49ff-b0d8-5f200c30a34b.jpg","index":0,"item":"b79ffebb-aeee-48d6-b9e5-12fd2e8250b6","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_meta-ai-mesterseges-intelligencia-europai-megjelenes","timestamp":"2025. március. 20. 08:57","title":"Zöld utat kapott a Meta mesterséges intelligenciája Európában, változik a Messenger, az Instagram és a WhatsApp is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e92d024-984c-481c-a316-ddde809ff7dd","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Amerikai kutatók szerint a székletürítés rendszeressége nemcsak azt mutatja meg, hogy miként táplálkozik valaki, hanem arról is árulkodik, hogy van-e gyulladás a szervezetében, vagy károsodhatott-e a mája.","shortLead":"Amerikai kutatók szerint a székletürítés rendszeressége nemcsak azt mutatja meg, hogy miként táplálkozik valaki, hanem...","id":"20250320_szekleturites-gyakorisaga-egeszseg-emesztes-belrendszer","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7e92d024-984c-481c-a316-ddde809ff7dd.jpg","index":0,"item":"7cca95c3-ce86-4d17-b919-ee2152434209","keywords":null,"link":"/tudomany/20250320_szekleturites-gyakorisaga-egeszseg-emesztes-belrendszer","timestamp":"2025. március. 20. 18:03","title":"Milyen gyakran jár WC-re? Elárulhatja, mennyire egészséges","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec814452-65f8-4c76-a2c7-df9b81d28685","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A vállalkozásoknál dolgozó munkavállalók 56 százaléka elégedetlen a jelenlegi fizetésének mértékével, ez 6 százalékponttal magasabb a tavalyinál. A munkavállalók kétharmada azt tervezi, hogy ha lehetősége nyílik rá, egy éven belül munkahelyet vált, noha 62 százalékuk úgy érzi, hogy tavalyhoz képest beszűkültek az elhelyezkedési lehetőségei – derült ki a Trenkwalder friss kutatásából.","shortLead":"A vállalkozásoknál dolgozó munkavállalók 56 százaléka elégedetlen a jelenlegi fizetésének mértékével, ez 6...","id":"20250321_trenkwalder-fizetes-kereset","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ec814452-65f8-4c76-a2c7-df9b81d28685.jpg","index":0,"item":"1a574048-1145-4852-a202-937a633dad55","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250321_trenkwalder-fizetes-kereset","timestamp":"2025. március. 21. 08:37","title":"A magyar munkavállalók többsége elégedetlen a bérével, háromból két ember gondolkodik munkahelyváltásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]