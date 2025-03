Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"59ddf093-ba3b-4118-b02e-38de67825ada","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A nézettségi rekordokat döntő Hunyadi című sorozatban számos szexjelenet van, ezeknek a fogatása különösen kényes helyzetbe hozta a színészeket a címszereplő szerint.","shortLead":"A nézettségi rekordokat döntő Hunyadi című sorozatban számos szexjelenet van, ezeknek a fogatása különösen kényes...","id":"20250321_kadar-l-gellert-hunyadi-sorozat-szexjelenet-szineszek-intimitas-koordinator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/59ddf093-ba3b-4118-b02e-38de67825ada.jpg","index":0,"item":"777557a0-6dc0-4ef1-a864-ed5a498ce848","keywords":null,"link":"/kultura/20250321_kadar-l-gellert-hunyadi-sorozat-szexjelenet-szineszek-intimitas-koordinator","timestamp":"2025. március. 21. 14:37","title":"Kádár L. Gellért a Hunyadi szexjeleneteiről: „Kiszolgáltatott helyzetben vannak ilyenkor a színészek”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9b555d51-fe17-4f36-8dc3-ae4cc64a9485","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A McLaren ausztrál pilótája élete első pole pozícióját szerezte meg. ","shortLead":"A McLaren ausztrál pilótája élete első pole pozícióját szerezte meg. ","id":"20250322_kinai-nagydij-idomero-edzes-pole-oscar-piastri-mclaren","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9b555d51-fe17-4f36-8dc3-ae4cc64a9485.jpg","index":0,"item":"50f48971-f6a6-4134-a695-2edb0119d9a2","keywords":null,"link":"/sport/20250322_kinai-nagydij-idomero-edzes-pole-oscar-piastri-mclaren","timestamp":"2025. március. 22. 09:14","title":"Oscar Piastri nyerte az időmérőt Sanghajban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"008e7f45-7805-4aa4-bc80-d6e819f1dc67","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az akciót végrehajtó teslás elmondta, korábban Elon Musk volt számára a Vasember. De már elmúlt. ","shortLead":"Az akciót végrehajtó teslás elmondta, korábban Elon Musk volt számára a Vasember. De már elmúlt. ","id":"20250320_tesla-elon-musk-tiltakozas-autogyar-donald-trump-bojkott","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/008e7f45-7805-4aa4-bc80-d6e819f1dc67.jpg","index":0,"item":"659988b0-befe-4dac-89ab-870b00ca6867","keywords":null,"link":"/cegauto/20250320_tesla-elon-musk-tiltakozas-autogyar-donald-trump-bojkott","timestamp":"2025. március. 20. 12:47","title":"Óriási betűkkel véste bele egy Tesla-tulaj a tengerpart homokjába, hogy: „Ne vegyél Teslát!”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af498465-97d0-443c-ac3f-12503de80fc1","c_author":"Weyer Béla","category":"360","description":"Minden eddiginél nagyobb hitelfelvétel lehetőségéről, s vele az alkotmány módosításáról szavazott kedden a német parlament alsóháza, a Bundestag.","shortLead":"Minden eddiginél nagyobb hitelfelvétel lehetőségéről, s vele az alkotmány módosításáról szavazott kedden a német...","id":"20250320_nemet-penzugyek-fek-helyett-gaz-celfoto-hitelkerelem","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/af498465-97d0-443c-ac3f-12503de80fc1.jpg","index":0,"item":"dbb56882-d461-4223-bf51-9cedfe6d4ce1","keywords":null,"link":"/360/20250320_nemet-penzugyek-fek-helyett-gaz-celfoto-hitelkerelem","timestamp":"2025. március. 20. 12:40","title":"Az adósságfékről a hitelgázra lép Merz, hogy felgyorsítsa Németországot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"A Fed nem változtatott az irányadó kamatokon, az amerikai jegybank szerint sok a bizonytalanság, Trump intézkedései miatt kisebb gazdasági növekedés és nagyobb infláció várható.","shortLead":"A Fed nem változtatott az irányadó kamatokon, az amerikai jegybank szerint sok a bizonytalanság, Trump intézkedései...","id":"20250320_Trump-kiakadt-miutan-a-jegybank-mast-josol-mint-aranykort","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/994d6764-f7d1-4286-81f2-1b216c664676.jpg","index":0,"item":"50852ed2-d0b8-437d-ae4d-6e07860dc3c7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250320_Trump-kiakadt-miutan-a-jegybank-mast-josol-mint-aranykort","timestamp":"2025. március. 20. 11:04","title":"Trump kiakadt, miután a jegybank mást jósol, mint aranykort","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f61117fd-8d9d-4f71-8091-6f8cc1c79ece","c_author":"Szabó Yvette","category":"360","description":"Azonnali magyarázatra és lemondásra szólította fel a kecskeméti ellenzék a város fideszes vezetőit, miután a helyi egyetemnél mintegy 130 milliárd forint sorsa vált bizonytalanná az irányításuk alatt. A várost immár több mint 10 éve irányító polgármester, Szemereyné Pataki Klaudia a Neumann János Egyetemért Alapítvány felügyelőbizottságának tagja, Gaál József alpolgármester és az Országgyűlés alelnöke, Lezsák Sándor pedig az alapítvány kuratóriumának tagja.","shortLead":"Azonnali magyarázatra és lemondásra szólította fel a kecskeméti ellenzék a város fideszes vezetőit, miután a helyi...","id":"20250321_matolcsy-mnb-alapitvany-kecskemet-neumann-janos-egyetemert-alapitvany-szemerey-lezsak","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f61117fd-8d9d-4f71-8091-6f8cc1c79ece.jpg","index":0,"item":"3ef00de1-96d5-46aa-9385-c5826caecfe4","keywords":null,"link":"/360/20250321_matolcsy-mnb-alapitvany-kecskemet-neumann-janos-egyetemert-alapitvany-szemerey-lezsak","timestamp":"2025. március. 21. 12:45","title":"Lemondásra szólították fel azokat a vezető fideszes politikusokat, akik érintettek a Matolcsy-alapítvány kecskeméti ügyeiben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d57b96a4-af06-43db-ab8f-5f5c69a85ef4","c_author":"HVG","category":"vilag","description":"Zelenszkij szerint óriási hiba és „hatalmas ajándék lenne Oroszországnak”, ha Ukrajna NATO-tagsága lekerülne az asztalról, miként azt Putyin feltételül szabta.","shortLead":"Zelenszkij szerint óriási hiba és „hatalmas ajándék lenne Oroszországnak”, ha Ukrajna NATO-tagsága lekerülne...","id":"20250320_Zelenszkij-uzent-Oroszorszagnak-a-felesleges-kovetelesei-csak-elnyujtjak-a-haborut","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/d57b96a4-af06-43db-ab8f-5f5c69a85ef4.jpg","index":0,"item":"891a1dfe-7ca1-4507-9094-9ff61faa7119","keywords":null,"link":"/vilag/20250320_Zelenszkij-uzent-Oroszorszagnak-a-felesleges-kovetelesei-csak-elnyujtjak-a-haborut","timestamp":"2025. március. 20. 21:07","title":"Zelenszkij üzent Oroszországnak: a felesleges követelései csak elnyújtják a háborút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39b9e99e-a37d-4b6e-b088-7bd7fbdbda68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerinte azért kell megvédeni az alkotmányban egyértelmű dolgokat is, mert ezeket az alapvető értékeket is megtámadták. ","shortLead":"Szerinte azért kell megvédeni az alkotmányban egyértelmű dolgokat is, mert ezeket az alapvető értékeket is megtámadták. ","id":"20250320_szajer-jozsef","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/39b9e99e-a37d-4b6e-b088-7bd7fbdbda68.jpg","index":0,"item":"144b0c16-232b-4036-ba0b-e1a48c568309","keywords":null,"link":"/itthon/20250320_szajer-jozsef","timestamp":"2025. március. 20. 14:42","title":"Szájer József szerint ahogy a mosógépeknél, úgy az alkotmánynál is az első időszakban jönnek elő a javítandó hibák","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]