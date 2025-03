Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"8d311de0-0683-4880-b63b-1db427d6364c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A hét első felében teljes fegyvertárát felvonultatja a tavaszi időjárás.","shortLead":"A hét első felében teljes fegyvertárát felvonultatja a tavaszi időjárás.","id":"20250323_idojaras-tavasz-nap-eso-felho","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/8d311de0-0683-4880-b63b-1db427d6364c.jpg","index":0,"item":"92a5adc6-026d-4b9d-8369-b6d5921b51a7","keywords":null,"link":"/itthon/20250323_idojaras-tavasz-nap-eso-felho","timestamp":"2025. március. 23. 10:27","title":"Hozza a tavasz a formáját, hol esni fog, hol felhős lesz az ég, hol kisüt a nap, de legalább nem lesz hideg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a774ec4-1ff4-4356-837a-bb53720f566f","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Április 28-ra írta ki Mark Carney, akit nemrég nevetek ki Justin Trudeau lemondása után.","shortLead":"Április 28-ra írta ki Mark Carney, akit nemrég nevetek ki Justin Trudeau lemondása után.","id":"20250323_Elorehozott-valasztasokat-irt-ki-Kanada-uj-miniszterelnoke","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5a774ec4-1ff4-4356-837a-bb53720f566f.jpg","index":0,"item":"3af5605f-f413-4e7c-b525-db0734afff84","keywords":null,"link":"/vilag/20250323_Elorehozott-valasztasokat-irt-ki-Kanada-uj-miniszterelnoke","timestamp":"2025. március. 23. 17:59","title":"Előrehozott választásokat írt ki Kanada új miniszterelnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dce98759-a38d-4821-b26d-f70f19588a1a","c_author":"hvg.hu","category":"hvgkonyvek","description":"Nap mint nap nézők tömegei szenvednek unalmas prezentációktól, amelyek többet ártanak, mint használnak. Kaszás György prezentációs tréner és coach A prezentáció művészete című könyvében bemutatja a prezentációretorika eszközeit. Az alábbiakban ebből a kiadványból közlünk egy szerkesztett részletet.","shortLead":"Nap mint nap nézők tömegei szenvednek unalmas prezentációktól, amelyek többet ártanak, mint használnak. Kaszás György...","id":"20250323_kaszas-gyorgy-prezentacio-reszlet","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dce98759-a38d-4821-b26d-f70f19588a1a.jpg","index":0,"item":"e5aaa34b-5d9f-41f6-b57d-36ee7d499d08","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20250323_kaszas-gyorgy-prezentacio-reszlet","timestamp":"2025. március. 23. 19:15","title":"Miért bukik el a legtöbb prezentáció - és hogyan lehetne megmenteni?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7564c4ae-fe04-471c-a766-582a0965ac27","c_author":"HVG","category":"cegauto","description":"Olyan a jelenet, mint egy Belmondo-film, de szerencsére megúszták a rendőrök. ","shortLead":"Olyan a jelenet, mint egy Belmondo-film, de szerencsére megúszták a rendőrök. ","id":"20250322_Tiz-rendor-serult-meg-Parizsban-amikor-egymas-autoit-tortek-ossze-video","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7564c4ae-fe04-471c-a766-582a0965ac27.jpg","index":0,"item":"b125bfce-729a-4019-b8fc-8183234a39b2","keywords":null,"link":"/cegauto/20250322_Tiz-rendor-serult-meg-Parizsban-amikor-egymas-autoit-tortek-ossze-video","timestamp":"2025. március. 22. 17:33","title":"Tíz rendőr és három járőrautó sérült meg Párizsban, amikor egymás autóit törték össze egy üldözésnél – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b4d842d2-23b9-46f1-8f51-01a8670b0a20","c_author":"Remotiv","category":"brandchannel","description":"Önnel is előfordult már, hogy olyasmire mondott igent, amire igazából nem is szeretett volna, de ott és akkor nem találta a megfelelő szavakat vagy indokot? És önt is kínozta utána az önvád, hogy miért nem tudott nemet mondani, és a szorongás, hogy hogyan tud majd eleget tenni a kérésnek? Nemet mondani nem egyszerű, viszont megtanulható, és gyakorlásával nagyon sokat tehetünk önmagunkért.","shortLead":"Önnel is előfordult már, hogy olyasmire mondott igent, amire igazából nem is szeretett volna, de ott és akkor nem...","id":"20250129_Nehez-nemet-mondani-remotiv","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/b4d842d2-23b9-46f1-8f51-01a8670b0a20.jpg","index":0,"item":"b7cc7d72-3c1b-4c75-a171-f9137b70b438","keywords":null,"link":"/brandchannel/20250129_Nehez-nemet-mondani-remotiv","timestamp":"2025. március. 22. 13:30","title":"Nehéz nemet mondani? Mutatjuk, hogyan csinálja jól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Remotiv extra","c_partnerlogo":"6b463ed1-d453-40c3-82fa-97c561a4b8eb","c_partnertag":""},{"available":true,"c_guid":"9ec8c219-cea8-482b-9244-784af60624d1","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Nem fenyegeti a dinoszauruszok sorsa a Föld lakóit, de az utóbbi hetek izgalmas űrhírei nyomán megállapítható: jól teszik a csillagászok, hogy minél többet igyekeznek azonosítani a Földet esetleg veszélyeztető kozmikus szikladarabok közül.","shortLead":"Nem fenyegeti a dinoszauruszok sorsa a Föld lakóit, de az utóbbi hetek izgalmas űrhírei nyomán megállapítható: jól...","id":"20250322_hvg-2024-yr4-aszteroida-vilagvege-csillagaszat-megelozes-kitelepites-elterites","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/9ec8c219-cea8-482b-9244-784af60624d1.jpg","index":0,"item":"c27e8861-ec9c-4218-8dbb-2fb77e6689ec","keywords":null,"link":"/360/20250322_hvg-2024-yr4-aszteroida-vilagvege-csillagaszat-megelozes-kitelepites-elterites","timestamp":"2025. március. 22. 15:00","title":"Mik ezek a zavaros vészjelzések a Föld közelébe merészkedő aszteroidákról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e1ce385-7d6a-49f1-ac59-b84159da80ab","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Az áfa-visszatérítéstől is kevesen várnak érdemi javulást az időskorúak helyzetében.","shortLead":"Az áfa-visszatérítéstől is kevesen várnak érdemi javulást az időskorúak helyzetében.","id":"20250324_nyugdij-felmeres-afa-visszaterites-publicus-kozvelemeny-kutatas-fidesz-tisza-part","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5e1ce385-7d6a-49f1-ac59-b84159da80ab.jpg","index":0,"item":"15f6b57e-c36a-4611-b383-d9bdcead384f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250324_nyugdij-felmeres-afa-visszaterites-publicus-kozvelemeny-kutatas-fidesz-tisza-part","timestamp":"2025. március. 24. 07:29","title":"Még a fideszesek többsége szerint is nehézkes a nyugdíjasok megélhetése","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd38fe16-1539-4433-afe5-b4652a07116b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Érdemben ugyanakkor nem reagáltak a Tisza vezetőjének az állításaira. ","shortLead":"Érdemben ugyanakkor nem reagáltak a Tisza vezetőjének az állításaira. ","id":"20250322_magyar-peter-hatvanpuszta-orban-ittas-vezetes-reakcio","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bd38fe16-1539-4433-afe5-b4652a07116b.jpg","index":0,"item":"e376b8bc-cc14-4ffb-ab84-a9f59925f610","keywords":null,"link":"/itthon/20250322_magyar-peter-hatvanpuszta-orban-ittas-vezetes-reakcio","timestamp":"2025. március. 22. 14:02","title":"A kormány szerint „még viccnek is rossz”, amit Magyar Péter a hatvanpusztai fákról és Orbán ittas vezetéséről állít","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]