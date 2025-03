Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem Az értesítések bekapcsolásához kattintson a "Kérem" gombra! Az értesítés funkció az alábbi böngészőkben érhető el:

[{"available":true,"c_guid":"dfe9ab7d-ab06-4e4f-96b1-67736c6f7cb3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök a kormányülésről posztolt Facebook-oldalán, és ígérete szerint nemsokára tájékoztatást ad a döntésekről.","shortLead":"A miniszterelnök a kormányülésről posztolt Facebook-oldalán, és ígérete szerint nemsokára tájékoztatást ad...","id":"20250326_Orban-Viktor-bejelentesre-keszul-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/dfe9ab7d-ab06-4e4f-96b1-67736c6f7cb3.jpg","index":0,"item":"f0ba9a62-7e11-43a9-86bb-0ad91ed027a2","keywords":null,"link":"/itthon/20250326_Orban-Viktor-bejelentesre-keszul-ebx","timestamp":"2025. március. 26. 14:48","title":"Orbán Viktor: „A döntésekről hamarosan beszámolok”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea02f972-7259-4b86-b524-16f809c9047c","c_author":"Cabrera Martin","category":"360","description":"Váratlan lendülettel robbant be tavaly a magyar közéletbe a Különös történések a Szondi utcából című YouTube-csatorna, amelyet azóta politikai oldalakon átívelő népszerűségre tett szert. Az rajzfilmek készítője autodidakta módon tanult meg animálni, és örül annak, hogy sokan sokfélét látnak bele a videóiba. Interjú Roznár Leventével, a Különös történések a Szondi utcában alkotójával. ","shortLead":"Váratlan lendülettel robbant be tavaly a magyar közéletbe a Különös történések a Szondi utcából című YouTube-csatorna...","id":"20250326_kulonos-tortenesek-szondi-utca-roznar-levente-interju","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/ea02f972-7259-4b86-b524-16f809c9047c.jpg","index":0,"item":"6b09b04f-f4ae-45ed-a0db-891af81f2a88","keywords":null,"link":"/360/20250326_kulonos-tortenesek-szondi-utca-roznar-levente-interju","timestamp":"2025. március. 26. 19:30","title":"„Feldob, ha arra gondolok, hogy Pottyondy Edina és Trombitás Kristóf ugyanazon a videón nevet” – interjú a Különös történések a Szondi utcában alkotójával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a04cabae-6779-4bc0-aab5-839203d016fb","c_author":"HVG","category":"tudomany","description":"Az OpenAI bejelentése szerint minden felhasználó megkapja a ChatGPT új funkcióját, amivel parancs, beszélgetés és egy másik kép alapján is lehet képet generáltatni a mesterséges intelligenciával.","shortLead":"Az OpenAI bejelentése szerint minden felhasználó megkapja a ChatGPT új funkcióját, amivel parancs, beszélgetés és...","id":"20250326_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-dall-e-kepgenerator","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/a04cabae-6779-4bc0-aab5-839203d016fb.jpg","index":0,"item":"36a3c806-a789-467b-8136-6ef6612d2f29","keywords":null,"link":"/tudomany/20250326_openai-chatgpt-mesterseges-intelligencia-dall-e-kepgenerator","timestamp":"2025. március. 26. 09:03","title":"Ön is megkapja a ChatGPT látványos funkcióját, már képeket is lehet készíttetni vele","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cec727b8-b5a0-47f1-8b83-ef9154511118","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egyelőre nem tudni pontosan, hogy mi történt velük. ","shortLead":"Egyelőre nem tudni pontosan, hogy mi történt velük. ","id":"20250326_litvania-eltunt-amerikai-katonak-gyakorlat-kikepzes-nato-mark-rutte","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cec727b8-b5a0-47f1-8b83-ef9154511118.jpg","index":0,"item":"b7c9db7a-44e4-4d73-ba4e-149279e7410c","keywords":null,"link":"/vilag/20250326_litvania-eltunt-amerikai-katonak-gyakorlat-kikepzes-nato-mark-rutte","timestamp":"2025. március. 26. 19:30","title":"Eltűnt, a NATO-főtitkár szerint meghalt négy amerikai katona gyakorlatozás közben Litvániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f75f394-4d66-4f9f-9145-f05a44f7a6bf","c_author":"HVG","category":"elet","description":"A bizottság szerint szakmaiatlan döntések születtek a díj odaítélésekor.","shortLead":"A bizottság szerint szakmaiatlan döntések születtek a díj odaítélésekor.","id":"20250327_munkacsy-dij-bizottsag-lemondas","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/5f75f394-4d66-4f9f-9145-f05a44f7a6bf.jpg","index":0,"item":"ed3f3baa-b1a7-49cf-a4db-924b0607890f","keywords":null,"link":"/elet/20250327_munkacsy-dij-bizottsag-lemondas","timestamp":"2025. március. 27. 17:59","title":"Annyira elképedtek a minisztérium által díjazott festő miatt, hogy lemondott a teljes Munkácsy-díj Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d8df0ca-6a59-448c-a220-f83fd5509dd8","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Hunyadi sztárját nem viselték meg a sorozat intim pillanatai.","shortLead":"A Hunyadi sztárját nem viselték meg a sorozat intim pillanatai.","id":"20250327_Hunyadi-alakitoja-Kadar-L-Gellert-a-szexjelenetekrol","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7d8df0ca-6a59-448c-a220-f83fd5509dd8.jpg","index":0,"item":"46bb8feb-31e3-4e27-bc03-645c204169c0","keywords":null,"link":"/elet/20250327_Hunyadi-alakitoja-Kadar-L-Gellert-a-szexjelenetekrol","timestamp":"2025. március. 27. 11:19","title":"„Kicsit kényelmetlen helyzetek” - Hunyadi alakítója, Kádár L. Gellért a szexjelenetekről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dfa89a8-7e47-408e-9cb7-06f1a2b4cfa2","c_author":"Gyenis Ágnes","category":"360","description":"Szalonképtelenné válhatna Magyarország a nyugati félteke pénzpiacain, ha a jegybank – az elnökváltás ürügyén – nem rendezné a Pallas Athéné Alapítvány százmilliárdjainak sorsát. A kérdés most az, vajon a közpénzherdálás gyanújával indult büntetőeljárások elérik-e a Matolcsy famíliát.","shortLead":"Szalonképtelenné válhatna Magyarország a nyugati félteke pénzpiacain, ha a jegybank – az elnökváltás ürügyén – nem...","id":"20250326_hvg-Matolcsy-Gyorgy-MNB-ASZ-Varga-Mihaly","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/7dfa89a8-7e47-408e-9cb7-06f1a2b4cfa2.jpg","index":0,"item":"7537ea0e-8d41-4c43-b6b7-7e39c519f0e9","keywords":null,"link":"/360/20250326_hvg-Matolcsy-Gyorgy-MNB-ASZ-Varga-Mihaly","timestamp":"2025. március. 26. 06:30","title":"Utolérheti Matolcsyt a sorsa, vagy túl sokat tud ehhez a NER-vagyonokról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcc48349-838c-4bf3-8b65-076d1f91de65","c_author":"HVG","category":"gazdasag","description":"Köze sincs a valósághoz annak, amilyen inflációt a kormány tervezett 2025-re, ez pedig lehetővé tesz egy kis osztogatást a nyugdíjasoknak majd novemberben. A Bankmonitor számolta ki, mennyi pluszpénzt kaphatnak az idősek, és hogyan nőhet a nyugdíj.","shortLead":"Köze sincs a valósághoz annak, amilyen inflációt a kormány tervezett 2025-re, ez pedig lehetővé tesz egy kis...","id":"20250326_inflacio-nyugdij-korrekcio-nyugdijasok-mnb","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/bcc48349-838c-4bf3-8b65-076d1f91de65.jpg","index":0,"item":"c034eb02-c1c7-4fb5-8b57-b899e6f1ede7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250326_inflacio-nyugdij-korrekcio-nyugdijasok-mnb","timestamp":"2025. március. 26. 12:18","title":"40 ezer forintot adhat év végén a kormány a nyugdíjasoknak, annyira elszámolta az inflációt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]