[{"available":true,"c_guid":"e9059691-a41e-4d1d-a78d-4a4ee1d91c22","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A politikus április elsején mindenkit vár az Erzsébet hídon.","shortLead":"A politikus április elsején mindenkit vár az Erzsébet hídon.","id":"20250328_hadhazy-akos-hidfoglalas-tuntetes-rendorseg-tudomasul-vetel","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/e9059691-a41e-4d1d-a78d-4a4ee1d91c22.jpg","index":0,"item":"c81f5530-01ec-4605-bcc2-d285afd2546d","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_hadhazy-akos-hidfoglalas-tuntetes-rendorseg-tudomasul-vetel","timestamp":"2025. március. 28. 12:59","title":"Engedélyezte a hídfoglalást Hadházyéknak a rendőrség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f01949dc-fd29-4c08-aec8-b582e0c1e9a4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Folytatódik a Pride-törvény és a gyülekezési jog korlátozása elleni demonstráció. ","shortLead":"Folytatódik a Pride-törvény és a gyülekezési jog korlátozása elleni demonstráció. ","id":"20250327_Ujabb-tuntetest-szervez-Hadhazy-Akos-az-Erzsebet-hidra","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f01949dc-fd29-4c08-aec8-b582e0c1e9a4.jpg","index":0,"item":"9c658e8b-6430-4e1e-a332-c05b8fbbdf1f","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_Ujabb-tuntetest-szervez-Hadhazy-Akos-az-Erzsebet-hidra","timestamp":"2025. március. 27. 14:46","title":"Újabb tüntetést szervez Hadházy Ákos az Erzsébet hídra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b77170d-efd9-4dac-8427-879a7f8d44d3","c_author":"Lengyel Tibor","category":"itthon","description":"Tömeges igény sose volt az Adaptív Védelem programra, mégis futtatták – leginkább pr-akcióként. Ám a tragikus kézigránát-baleset azt bizonyítja, hogy ez hibás politikai döntés volt – súlyos következményekkel. Sok még a nyitott kérdés, nagy a sunnyogás.","shortLead":"Tömeges igény sose volt az Adaptív Védelem programra, mégis futtatták – leginkább pr-akcióként. Ám a tragikus...","id":"20250328_Kezigranat-baleset-A-miniszter-marad-az-onkentes-harcaszati-program-marad-ahogy-a-kinzo-kerdesek-is-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/6b77170d-efd9-4dac-8427-879a7f8d44d3.jpg","index":0,"item":"4fb410de-c509-44b7-b200-6cf85052ee56","keywords":null,"link":"/itthon/20250328_Kezigranat-baleset-A-miniszter-marad-az-onkentes-harcaszati-program-marad-ahogy-a-kinzo-kerdesek-is-ebx","timestamp":"2025. március. 28. 15:02","title":"Kézigránát-baleset: A miniszter marad, az önkéntes harcászati program marad, ahogy a kínzó kérdések is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1da6906-cca4-4cb6-b5a9-3ecd6ab59391","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A magyar futballválogatott csapatkapitánya októberben kérte meg barátnője, Buzsik Borka kezét.","shortLead":"A magyar futballválogatott csapatkapitánya októberben kérte meg barátnője, Buzsik Borka kezét.","id":"20250327_szoboszlai-dominik-felesege-buzsik-borka-hazassag-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/f1da6906-cca4-4cb6-b5a9-3ecd6ab59391.jpg","index":0,"item":"692acd1d-88e4-4b82-90e2-2976f3278f7b","keywords":null,"link":"/elet/20250327_szoboszlai-dominik-felesege-buzsik-borka-hazassag-ebx","timestamp":"2025. március. 27. 19:30","title":"Megnősült Szoboszlai Dominik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"65a4e859-b76e-4440-b564-8c5c7398ebc5","c_author":"Galicza Dorina","category":"itthon","description":"Gulyás Gergely elmondása szerint az árrésstop hatására 874 termék ára csökkent, átlagosan 17,7 százalékkal. A kormány 4,5 százalékos inflációval számol 2025-ben, ami nyugdíjemelést is jelent, ennek részleteiről is beszélt a minisztert, aki jogalkotói reakciót ígért arra, hogy a héten tüntetők zártak le négy budapesti hidat. Az MNB-alapítványokról nem volt szó a kormányülésen, ahogy az sem derült ki, hogy vállal-e valaki politikai felelősséget az újdörögdi kézigránát-baleset ügyében. Gulyás szerint csak szándékosan lehet félreérteni Orbán poloskázását, az alkoholfogyasztás pedig még hasznos is lehet, és heti egy pálinkától senkinek nem lesz baja. Percről percre közvetítésünk a kormányinfóról.","shortLead":"Gulyás Gergely elmondása szerint az árrésstop hatására 874 termék ára csökkent, átlagosan 17,7 százalékkal. A kormány...","id":"20250327_kormanyinfo-Gulyas-Gergely-elo-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/65a4e859-b76e-4440-b564-8c5c7398ebc5.jpg","index":0,"item":"0526a51c-ae01-4911-8a92-4e1c1a84572d","keywords":null,"link":"/itthon/20250327_kormanyinfo-Gulyas-Gergely-elo-ebx","timestamp":"2025. március. 27. 10:09","title":"Kormányinfó: Gulyás szerint a kormánynak nincs dolga az MNB-botránnyal, a hidak lezárásával viszont van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb85f3f7-98e2-4d23-a998-90f09c4b39b6","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"gazdasag","description":"Egy tapodtat sem tudott közelíteni az elmúlt két évben Magyarország az egy főre jutó GDP-ben az EU-átlaghoz, pedig a magyar politikusok évek óta egymással versengve ígérik, hogy mindjárt felzárkózunk. Aztán jött a Nemzetgazdasági Minisztérium, és közölte, hogy 2025 az áttörés éve Magyarországon. Igaz, ezt ígérték korábban is, és eddig nem lett belőle semmi. ","shortLead":"Egy tapodtat sem tudott közelíteni az elmúlt két évben Magyarország az egy főre jutó GDP-ben az EU-átlaghoz, pedig...","id":"20250327_Romania-Horvatorszag-Magyarorszag-Eurostat-GDP-fejlettseg-NGM-ebx","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/cb85f3f7-98e2-4d23-a998-90f09c4b39b6.jpg","index":0,"item":"3b4278e7-eab3-4c80-9c6e-1165e737b19f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20250327_Romania-Horvatorszag-Magyarorszag-Eurostat-GDP-fejlettseg-NGM-ebx","timestamp":"2025. március. 27. 15:55","title":"Románia még jobban elhúzott Magyarországtól – írta meg az Eurostat, mire az NGM elmagyarázta, miért kell máshogy érteni a számokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"231eeafd-eca5-43b8-b1fa-767ce217eeb5","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A most aláírt rendelet több mint húsz washingtoni és New York-i intézményt érint. ","shortLead":"A most aláírt rendelet több mint húsz washingtoni és New York-i intézményt érint. ","id":"20250328_Donald-Trump-rendelet-Smithsonian-Museum-helytelen-ideologia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/231eeafd-eca5-43b8-b1fa-767ce217eeb5.jpg","index":0,"item":"8413013b-e909-4d59-a1e3-61dedd0c9d56","keywords":null,"link":"/elet/20250328_Donald-Trump-rendelet-Smithsonian-Museum-helytelen-ideologia","timestamp":"2025. március. 28. 12:03","title":"Trump kisöpörné a „helytelen ideológiát” a Smithsonian múzeumaiból is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"987fed66-787e-4d47-812f-4e53a70c0d2f","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A fogyasztóvédelem 275 ázsiai boltot és éttermet ellenőrzött, 126 eljárás indult. A boltoknál a magyar feliratok hiányával volt a legnagyobb probléma, az éttermeknél az alapanyagok követhetősége és a higiénia.","shortLead":"A fogyasztóvédelem 275 ázsiai boltot és éttermet ellenőrzött, 126 eljárás indult. A boltoknál a magyar feliratok...","id":"20250328_fogyasztovedelem-azsiai-ettermek-vizsgalat-ellenorzes-alapanyagok-higienia","image":"https://img.hvg.hu/Img/ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b/987fed66-787e-4d47-812f-4e53a70c0d2f.jpg","index":0,"item":"f34a4aa4-c42b-42b8-a2b0-c837813058b9","keywords":null,"link":"/kkv/20250328_fogyasztovedelem-azsiai-ettermek-vizsgalat-ellenorzes-alapanyagok-higienia","timestamp":"2025. március. 28. 10:44","title":"Az ellenőrzött ázsiai éttermek felében gond volt az alapanyagokkal és a higiéniával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]